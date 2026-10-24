Tin nóng thế giới sáng 24/10/2026
Bản tin nóng thế giới sáng 24/10/2026 có những nội dung sau đây: - Nhà Trắng công bố thỏa thuận ngừng bắn Nga - Ukraine tại 'bẫy chết người' Oleshky; - Tổng thống Zelensky và Điện Kremlin cùng lên tiếng về đàm phán hòa bình tại UAE; - Chủ tịch Quốc hội Iran nêu 10 hậu quả Mỹ có thể phải gánh chịu từ chiến tranh; - Israel cảnh báo mở chiến dịch quân sự lớn chưa từng có tại Bờ Tây.
Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/tin-nong-the-gioi-sang-24102026-post1396959.html