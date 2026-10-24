Tin nóng thế giới sáng 24/10/2026

Một cuộc thử nghiệm lâm sàng vaccine chống virus Ebola chủng Bundibugyo quy mô lớn được tiến hành ngày 23/10 tại miền đông Cộng hòa Dân chủ Congo (CHDC Congo) với những tình nguyện viên đầu tiên trong bối cảnh nước này đang phải đối mặt với đợt bùng phát virus lớn nhất từng được ghi nhận.