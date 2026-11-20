Cuộc gặp đầu tiên giữa lãnh đạo Mỹ, Trung Quốc và Nga tại Thâm Quyến chưa tạo ra một thỏa thuận mang tính bước ngoặt. Nhưng trong một thế giới bị kéo căng bởi chiến tranh, chạy đua vũ trang và cạnh tranh địa chính trị, việc ba cường quốc lựa chọn đối thoại thay vì tiếp tục đóng kín các cánh cửa đã phát đi thông điệp: Sức mạnh càng lớn, trách nhiệm đối với hòa bình càng nặng nề.