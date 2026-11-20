Tin nóng thế giới sáng 20/11/2026
Bản tin nóng thế giới sáng 20/11/2026 có những nội dung sau đây: - Tổng thống Putin đánh giá kết quả cuộc gặp lịch sử Nga - Mỹ - Trung và kết quả cốt lõi; - Ông Kushner tuyên bố Tổng thống Trump sẵn sàng xem xét bảo đảm an ninh cho Ukraine tương tự Điều 5 NATO; - Mỹ để ngỏ khả năng tiếp tục xung đột với Iran sau năm mới; - Quân đội Israel tuyên bố hoàn thành chiến dịch phá đường hầm ở Gaza.
Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/tin-nong-the-gioi-sang-20112026-post1404452.html