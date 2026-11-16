Tin nóng thế giới sáng 16/11/2026
Bản tin nóng thế giới sáng 16/11/2026 có những nội dung sau đây: - IRGC tuyên bố bước vào giai đoạn đáp trả ‘mang tính huỷ diệt’, Mỹ phát cảnh báo với công dân ở ở Bahrain; - Iran sắp vận hành hệ thống nhiệt hạch nội địa đầu tiên; - Nga cảnh báo đáp trả “thích đáng” nếu phương Tây thử vũ khí hạt nhân; - Ukraine tuyên bố tấn công các cơ sở hóa dầu, lọc dầu và nhà máy quân sự của Nga.
Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/tin-nong-the-gioi-sang-16112026-post1403088.html