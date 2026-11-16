Tin nóng thế giới sáng 16/11/2026

Ngày 14/11, gần 1.500 người di cư đã đến quần đảo Canary của Tây Ban Nha, đánh dấu số lượng người được giải cứu trong một ngày cao nhất tại khu vực này kể từ năm 2020, trong bối cảnh làn sóng di cư từ Tây Phi tiếp tục gia tăng.