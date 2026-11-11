Tin nóng thế giới sáng 11/11/2026

Tổng thống Mỹ Donald Trump đang đưa ra tín hiệu rõ ràng nhất từ trước đến nay cho thấy các nỗ lực ngoại giao được đẩy mạnh có thể giúp ngăn chặn đợt giao tranh quy mô lớn với Iran, trong bối cảnh đảng Cộng hòa của ông vừa hứng chịu thất bại nặng nề trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ.