Tin nóng thế giới sáng 11/11/2026
Bản tin nóng thế giới sáng 11/11/2026 có những nội dung sau đây: - Kiev thông báo tin tích cực sau khi Nga, Mỹ và Ukraine kết thúc ngày đàm phán đầu tiên; - Iran bác tin đàm phán với Mỹ, đặt điều kiện mở lại eo biển Hormuz; - Chủ tịch Quốc hội Iran phát cảnh báo cứng rắn sau khi công bố thành phố tên lửa ngầm mới; - EU cảnh báo thiết bị gia dụng có thể trở thành mục tiêu của tin tặc.
Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/tin-nong-the-gioi-sang-11112026-post1401666.html