Tin nóng thế giới ngày 17/9: Mỹ thông qua dự luật tăng cường trừng phạt Nga

Trong bản tin thế giới mới nhất hôm nay 17/9, dư luận quốc tế đặc biệt quan tâm đến những diễn biến mới của xung đột Nga - Ukraine, việc Quốc hội Mỹ thông qua dự luật mở rộng trừng phạt Nga, Bolivia, Paraguay hoàn tất phân định đường biên giới sau 88 năm đàm phán.

Mỹ thông qua dự luật tăng cường trừng phạt Nga

Ngày 16/9, Hạ viện Mỹ thông qua dự luật mở rộng các biện pháp trừng phạt Nga, tập trung vào lĩnh vực dầu khí, quốc phòng và các quốc gia bị cho là hỗ trợ Moskva né tránh lệnh trừng phạt. Dự luật nhận được 262 phiếu thuận và 159 phiếu chống, sau khi Thượng viện Mỹ đã thông qua vào ngày 7/8.

Theo nội dung dự luật, Tổng thống Mỹ được trao quyền áp mức thuế bổ sung lên tới 100% đối với một số quốc gia nhập khẩu dầu hoặc khí đốt của Nga, cũng như những nước bị xác định hỗ trợ Moskva né tránh các biện pháp trừng phạt. Dự luật hiện được chuyển tới Tổng thống Donald Trump để xem xét ký thành luật.

Mỹ thông qua dự luật siết trừng phạt Nga, nhắm vào dầu khí và quốc phòng. (Ảnh: Reuters)

Ngoài lĩnh vực năng lượng, dự luật còn hướng tới các ngành công nghiệp quốc phòng của Nga, tổ chức tài chính và đội tàu chở dầu mà phương Tây gọi là “hạm đội bóng tối”.

Ông Trump nói Iran muốn đạt thỏa thuận

Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông hy vọng cuộc xung đột với Iran sắp kết thúc, đồng thời nói rằng Tehran đang tìm cách đạt được một thỏa thuận hòa bình. Phát biểu được đưa ra khi ông được hỏi về việc liệu gần đây có nhận được thông tin trực tiếp từ phía Iran hay không.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Ảnh: Reuters)

Ông Trump xác nhận đã có cuộc nói chuyện “trực tiếp” với phía Iran và cho biết Washington đang hướng tới khả năng chấm dứt xung đột.

“Chúng ta đang hy vọng tiến tới chấm dứt cuộc xung đột. Iran muốn đạt được một thỏa thuận. Chúng ta sẽ xem điều đó diễn ra như thế nào”, ông Trump nói.

Trước đó, vào ngày 10/9, ông Trump cho rằng cuộc chiến có thể kết thúc sau cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ của Mỹ, đồng thời đưa ra những cáo buộc về mục tiêu chính trị của Iran. Những tuyên bố này được đưa ra trong bối cảnh Washington tiếp tục chịu sức ép từ chi phí của chiến dịch quân sự tại Trung Đông.

Bolivia và Paraguay hoàn tất phân định biên giới

Ngày 16/9, Bolivia và Paraguay hoàn tất việc xác định toàn bộ đường biên giới quốc tế chung dài khoảng 755km, khép lại quá trình đàm phán kéo dài 88 năm.

Theo Bộ Ngoại giao Bolivia, ủy ban kỹ thuật hai bên đã đối chiếu dữ liệu địa lý thu thập dọc tuyến biên giới bằng thiết bị bay không người lái có độ chính xác cao với bản đồ và hồ sơ hiện có. Các bên đạt thỏa thuận đối với đoạn biên giới cuối cùng còn chưa được phân định, dài khoảng 3,5km dọc sông Rio Negro.

Bolivia và Paraguay từng xảy ra cuộc chiến Chaco trong giai đoạn 1932-1935 nhằm giành quyền kiểm soát vùng Chaco Boreal. Cuộc xung đột khiến khoảng 80.000-100.000 người thiệt mạng. Sau chiến tranh, hai nước ký Hiệp ước Hòa bình và Biên giới năm 1938, mở ra quá trình đàm phán và cắm mốc đường biên giới kéo dài nhiều thập kỷ.