Tin nóng thế giới hôm nay 8/11: Mỹ gia tăng sức ép quân sự với Iran

Trong bản tin thế giới mới nhất hôm nay 8/11, dư luận quốc tế đặc biệt quan tâm đến việc Mỹ gia tăng sức ép quân sự với Iran, Tổng thống Israel chỉ định thủ lĩnh đối lập thành lập chính phủ mới, trận động đất khiến ít nhất 22 người bị thương tại Nhật Bản và quyết định của ông Trump yêu cầu điều tra các thành viên Đảng Dân chủ.

Mỹ gia tăng sức ép quân sự với Iran

Sau nhiều tháng triển khai chiến dịch phong tỏa hải quân đối với Iran, quân đội Mỹ thông báo thành lập lực lượng đặc nhiệm Iron Gate, nhằm tăng cường kiểm soát hoạt động vận chuyển vũ khí, công nghệ lưỡng dụng và các mặt hàng thuộc diện trừng phạt của Iran qua biên giới đường bộ và biển Caspi. Lực lượng Iron Gate đặt trụ sở tại Tampa, bang Florida, đồng thời phối hợp với các cơ quan khác của Chính phủ Mỹ.

Mỹ thành lập lực lượng đặc nhiệm mới siết chặt Iran. (Ảnh: Reuters)

Việc thành lập lực lượng đặc nhiệm mới tiếp tục cho thấy Washington đang tìm kiếm các biện pháp gia tăng sức ép đối với Tehran, hơn 8 tháng sau khi Mỹ cùng Israel phát động cuộc chiến chống lại nước Cộng hòa Hồi giáo này.

Cùng ngày, Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) cho biết quân đội nước này đã điều máy bay tấn công tàu hàng Huda mang cờ Saint Kitts tại Vịnh Oman bằng vũ khí dẫn đường chính xác, nhắm vào khu vực đuôi tàu. Washington cáo buộc con tàu cố tình vi phạm lệnh phong tỏa sau khi rời một cảng của Iran, bất chấp nhiều lần được yêu cầu dừng lại.

Các cuộc không kích của Mỹ đã giáng những đòn nặng nề vào năng lực quân sự thông thường của Iran. Trong khi đó, chiến dịch phong tỏa hải quân của Washington hạn chế nghiêm trọng hoạt động xuất khẩu dầu thô của Tehran qua eo biển Hormuz và biển Arab. Tuy nhiên, Iran vẫn là mối đe dọa đáng kể đối với khu vực, trong khi giới lãnh đạo nước này tiếp tục củng cố quyền kiểm soát trong nước.

Tổng thống Israel chỉ định thủ lĩnh đối lập thành lập chính phủ

Tổng thống Israel Isaac Herzog quyết định chọn Thủ lĩnh phe đối lập, cựu tướng quân đội Gadi Eisenkot, thành lập Nội các mới, thay thế chính phủ sắp mãn nhiệm của Thủ tướng Netanyahu. Tuy nhiên, cựu Tổng tham mưu trưởng quân đội Israel vẫn phải vượt qua nhiều trở ngại để xây dựng liên minh cầm quyền.

“Đây là thời điểm cần thành lập một chính phủ khẩn cấp quốc gia. Tôi sẽ làm mọi điều có thể để chứng minh rằng chúng tôi xứng đáng”, ông Eisenkot viết trên mạng xã hội X ngay sau khi Tổng thống Herzog công bố quyết định.

Thủ lĩnh đối lập Eisenkot được chỉ định thành lập chính phủ mới tại Israel. (Ảnh: AP)

Theo quy định, ông Eisenkot có 28 ngày để thành lập chính phủ mới và có thể được gia hạn thêm tối đa 14 ngày. Trong thời gian này, ông phải thuyết phục các đảng phái đạt được thỏa thuận liên minh nhằm bảo đảm sự ủng hộ của đa số nghị sĩ tại Quốc hội Israel.

Trong cuộc bầu cử Quốc hội Israel ngày 27/10 vừa qua, phe đối lập của ông Eisenkot nhận được 48 ghế, ít hơn 5 ghế so với phe cánh hữu của Thủ tướng Netanyahu.

Động đất ở Nhật Bản khiến ít nhất 22 người bị thương

Trận động đất xảy ra tại miền trung Nhật Bản khiến ít nhất 22 người bị thương, nhiều cửa hàng hư hại và tàu cao tốc phải giảm tốc. Trận động đất xảy ra lúc 1h04 ngày 8/11 (giờ địa phương), khi phần lớn người dân đang ngủ.

Cơ quan Khí tượng Nhật Bản (JMA) xác định trận động đất có độ lớn 5,7, trong khi Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ (USGS) ghi nhận mức 5,5. Tâm chấn nằm ở tỉnh Shizuoka, độ sâu khoảng 40 km dưới mặt đất. Một số dư chấn nhỏ hơn tiếp tục xuất hiện sau đó.

Trận động đất xảy ra vào rạng sáng, khi người dân đang ngủ. (Ảnh: AP)

Động đất ảnh hưởng đến khu vực rộng lớn ở miền trung Nhật Bản, bao gồm tỉnh Aichi, thành phố Hamamatsu, hai cố đô Kyoto và Nara, cùng các tỉnh Yamanashi và Gifu. Theo đánh giá của cơ quan chức năng, tỉnh Aichi là nơi ghi nhận rung chấn mạnh nhất.

Sau trận động đất, Cơ quan Khí tượng Nhật Bản cảnh báo nguy cơ tiếp tục xảy ra các trận động đất mạnh trong vòng một tuần tới, đặc biệt trong 2-3 ngày đầu tiên.

Ông Trump ra lệnh Bộ Tư pháp điều tra phe Dân chủ

Tổng thống Mỹ Donald Trump chỉ đạo Bộ Tư pháp (DOJ) điều tra các thành viên Đảng Dân chủ vì cáo buộc “đe dọa nhiều người” bằng việc luận tội và các hình thức trừng phạt khác.

Trong bài đăng trên mạng xã hội Truth Social, ông Trump tuyên bố những hành động của Đảng Dân chủ cấu thành “hành vi phạm tội”, nhưng không đưa ra bằng chứng.

Động thái này diễn ra chỉ vài ngày sau khi Đảng Dân chủ giành quyền kiểm soát cả hai viện Quốc hội Mỹ trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ hôm 3/11.

Tổng thống Donald Trump ra lệnh cho Bộ Tư pháp điều tra phe Dân chủ. (Ảnh: AP)

Các nghị sĩ và ứng viên vừa đắc cử của Đảng Dân chủ tuyên bố sẽ tiến hành điều tra những giao dịch tài chính của gia đình ông Trump, hoạt động của Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan Mỹ (ICE), cũng như mở các cuộc điều tra nhằm vào Bộ trưởng Chiến tranh Pete Hegseth và Bộ trưởng Tư pháp Todd Blanche.

“Đảng Dân chủ đang đi khắp nơi đe dọa rất nhiều người”, ông Trump viết, đồng thời cho biết một số thành viên nội các của ông đã bị đe dọa luận tội.

“Đây là hành vi tống tiền ở mức độ nghiêm trọng nhất và những người này phải chịu trách nhiệm về hành động của mình”, Tổng thống Mỹ nhấn mạnh.