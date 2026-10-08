Tin nóng thế giới hôm nay 8/10: Iran cảnh báo tấn công phủ đầu

Trong bản tin thế giới mới nhất hôm nay 8/10, dư luận quốc tế đặc biệt quan tâm đến việc Iran và Oman đạt thỏa thuận về các tuyến hàng hải an toàn qua eo biển Hormuz, Mỹ cân nhắc các phương án tấn công Iran trước bầu cử giữa kỳ, Ukraine sẵn sàng đàm phán 5 thỏa thuận ngừng bắn với Nga và Tehran cảnh báo có thể tiến hành các hoạt động quân sự phủ đầu nếu cần thiết.

Iran cảnh báo tấn công phủ đầu nếu cần thiết

Ngày 7/10, người phát ngôn Lục quân Iran Mohammad Akraminia tuyên bố Tehran sẽ tiến hành hoạt động quân sự phủ đầu nếu cần thiết nhằm ngăn chặn mọi hành động mà Iran coi là gây hấn từ đối phương.

Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran tập trận bắn tên lửa và tấn công bằng thiết bị bay không người lái. (Ảnh: IRNA/TTXVN)

Ông Akraminia xác nhận Iran đã chuyển đổi học thuyết quân sự từ phòng thủ sang tấn công và áp dụng học thuyết này trong cuộc đối đầu với Mỹ và Israel; cho rằng cuộc tấn công nhằm vào căn cứ Mỹ đã giúp Iran “giành thế chủ động và khiến đối phương không thể thực hiện bất kỳ hành động nào”.

Quan chức Iran khẳng định việc tiến hành các chiến dịch phủ đầu, đồng thời tuân thủ các nguyên tắc như tính cấp thiết, khẩn cấp và tương xứng, được Tehran coi là hành động “chính đáng”. Bình luận về khả năng Mỹ tiến hành tấn công trên bộ nhằm vào Iran, ông Akraminia cho rằng Washington sẽ không phát động một cuộc tấn công trên bộ.

Các nỗ lực ngoại giao nhằm chấm dứt cuộc xung đột kéo dài 7 tháng giữa Mỹ và Iran vẫn đang tiếp diễn thông qua sự trung gian của Qatar và Pakistan. Tuy nhiên, các cuộc đàm phán vẫn gặp nhiều trở ngại.

Iran và Oman đạt thỏa thuận về tuyến hàng hải an toàn qua eo biển Hormuz

Ngày 7/10, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei cho biết Iran và Oman đã đạt được thỏa thuận về tọa độ địa lý của các tuyến hàng hải an toàn dành cho tàu thuyền đi vào và ra khỏi eo biển Hormuz.

Theo hãng thông tấn nhà nước Iran (IRNA), ông Baghaei xác nhận các cuộc tham vấn giữa Tehran và Muscat đã diễn ra thành công, giúp hai bên thống nhất vị trí cụ thể của những tuyến đường biển được xác định là an toàn cho hoạt động hàng hải.

Eo biển Hormuz là tuyến hàng hải chiến lược nối Vịnh Ba Tư với Vịnh Oman. (Ảnh: AP)

“Những cuộc tham vấn giữa Tehran và Muscat đã đạt kết quả tích cực. Hai bên đã thống nhất tọa độ địa lý của các tuyến hàng hải an toàn”, ông Baghaei cho biết.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran cũng xác nhận hai nước đã đạt được đồng thuận về quy trình thông báo thỏa thuận tới cơ quan hàng hải quốc tế có thẩm quyền.

Ông Trump cân nhắc đòn tấn công Iran trước bầu cử giữa kỳ

Theo The Atlantic, Nhà Trắng đã yêu cầu Lầu Năm Góc xây dựng các phương án tấn công nhằm vào các mục tiêu tại Iran, trong đó một số phương án có thể được triển khai trước cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ của Quốc hội Mỹ vào ngày 3/11.

Các nguồn tin cho biết chưa có quyết định cuối cùng về việc Mỹ có tiến hành các cuộc tấn công mới nhằm vào Iran hay không. Tuy nhiên, Tổng thống Donald Trump được cho là có thể ra lệnh tấn công trước ngày bầu cử giữa kỳ.

Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Theo The Atlantic, quy mô và mục tiêu của các cuộc tấn công tiềm tàng cũng như khả năng Washington triển khai chiến dịch vẫn đang được thảo luận. Trong những tuần gần đây, Lầu Năm Góc đã trình Tổng thống Trump các phương án nối lại hoạt động quân sự, trong đó có khả năng tấn công các cơ sở năng lượng của Iran.

Theo các nguồn tin, ông Trump muốn thúc đẩy việc giảm giá xăng và thể hiện những tiến triển trong cuộc xung đột trước khi cử tri đi bỏ phiếu.

Ukraine sẵn sàng đàm phán 5 thỏa thuận ngừng bắn với Nga

Ngày 7/10, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Ukraine Heorhii Tykhyi cho biết Kiev đang phối hợp với các đối tác quốc tế để thúc đẩy 5 thỏa thuận ngừng bắn khác nhau với Nga nhằm tìm kiếm giải pháp cho cuộc xung đột đã kéo dài hơn 4 năm.

Theo Kyiv Post, ông Tykhyi cho biết 5 phương án này từng được Ngoại trưởng Ukraine Andrii Sybiha đề cập trước đó và được Kiev đánh giá là những thỏa thuận thực tế, có thể mang lại lợi ích cho cả hai phía.

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Ukraine Heorhii Tykhyi. (Ảnh: Kyiv Post)

5 thỏa thuận ngừng bắn khác nhau bao gồm thỏa thuận ngừng bắn toàn diện và vô điều kiện; thỏa thuận an ninh ở Biển Đen; thỏa thuận an ninh lương thực ở Biển Đen; thỏa thuận ngừng bắn trong lĩnh vực năng lượng do Ấn Độ thúc đẩy và thỏa thuận ngừng bắn trong lĩnh vực năng lượng do Mỹ hậu thuẫn.

Theo phía Ukraine, Kiev đã đồng ý với đề xuất ngừng bắn toàn diện hồi tháng 3/2025 và lập trường này vẫn không thay đổi. Ukraine hiện chờ phản hồi từ Nga về đề xuất trên.