Tin nóng thế giới hôm nay 4/10: Mỹ trục xuất 2 nhà ngoại giao Iran

Trong bản tin thế giới mới nhất hôm nay 4/10, dư luận quốc tế đặc biệt quan tâm đến những diễn biến mới trong xung đột Mỹ - Iran, tuyên bố của Tổng thống Donald Trump về việc Mỹ đã mất 18 binh sĩ sau hơn 6 tháng giao tranh, việc Washington trục xuất thêm 2 thành viên phái đoàn Iran tại Liên Hợp Quốc và Iraq nối lại các chuyến bay với Iran sau 10 ngày gián đoạn.

Mỹ trục xuất thêm 2 nhà ngoại giao Iran

Ngày 3/10, Mỹ trục xuất thêm 2 thành viên phái đoàn Iran từng tham dự Đại hội đồng Liên Hợp Quốc tại New York, sau khi Washington cáo buộc những người này phớt lờ yêu cầu rời khỏi Mỹ.

Theo AFP và Axios, một quan chức Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết 2 thành viên phái đoàn Iran vẫn ở New York sau khi Đại hội đồng Liên Hợp Quốc kết thúc và sau đó bị Washington trục xuất. Một người rời Mỹ vào tối 3/10, người còn lại rời đi vào sáng 4/10.

Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi phát biểu tại trụ sở Liên Hợp Quốc ở New York ngày 25/9/2026. (Ảnh: Getty Images)

Trước đó, truyền thông Mỹ đưa tin Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio đã yêu cầu Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi cùng các nhà ngoại giao khác rời Mỹ sớm hơn dự kiến sau khi các cuộc đàm phán giữa Washington và Tehran không đạt được đột phá.

Phái đoàn Iran tại Liên Hợp Quốc trước đó bác bỏ cách giải thích của Washington, cho rằng các thành viên đã rời Mỹ theo lịch trình được thông báo với phía Mỹ trước khi diễn ra kỳ họp Đại hội đồng Liên Hợp Quốc.

Tổng thống Trump nói Mỹ đã mất 18 binh sĩ trong xung đột Iran

Ngày 2/10, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết 18 binh sĩ Mỹ đã thiệt mạng trong cuộc xung đột kéo dài hơn 6 tháng qua với Iran, con số được phản ánh trong các hạng mục thương vong riêng biệt của Lầu Năm Góc.

Phát biểu tại một cuộc mít tinh vận động tranh cử giữa nhiệm kỳ ở thành phố Mobile, bang Alabama, ông Trump nói Mỹ đã mất “18 người tuyệt vời” trong hơn 6 tháng tham chiến với Iran.

Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu tại cuộc mít tinh tranh cử ở Trung tâm Mitchell tại Mobile, bang Alabama ngày 2/10. (Ảnh: AP)

“Iran, chúng ta đã mất 18 người tuyệt vời, 18 người và chúng ta đã ở đó hơn 6 tháng rồi”, ông Trump nói.

Tổng thống Mỹ cũng tìm cách làm rõ những phát ngôn trước đó về việc hoàn thành các mục tiêu chống lại Iran trong vòng vài tuần. Ông cho biết mốc thời gian này đề cập đến mục tiêu ngăn chặn Tehran sở hữu vũ khí hạt nhân.

Iraq khôi phục hoạt động bay với Iran sau 10 ngày gián đoạn

Ngày 4/10, sân bay quốc tế Najaf ở miền Trung Iraq dự kiến khôi phục các chuyến bay đến và đi từ Iran sau 10 ngày tạm dừng do lệnh cấm của Mỹ đối với các hãng hàng không Iran.

Theo thông báo, 3 chuyến bay đầu tiên dự kiến khởi hành từ sân bay quốc tế Najaf đến Iran trong tối 4/10. Giới chức Iraq cho biết Mỹ đã cho phép các hãng hàng không Iran, ngoại trừ Mahan Air, khai thác tối đa 40 chuyến bay mỗi ngày đến và đi từ sân bay Najaf.

Máy bay của hãng hàng không Iraqi Airways của Iraq. (Nguồn: Iraqi Airways)

Việc nối lại đường bay diễn ra trong bối cảnh Mỹ tiếp tục siết chặt các biện pháp trừng phạt nhằm vào Iran, trong đó có lệnh cấm bay đối với các hãng hàng không Iran được Washington tuyên bố có hiệu lực từ ngày 23/9.

Nhiều quốc gia trong khu vực như UAE, Oman và Iraq đã tuyên bố tuân thủ lệnh cấm của Mỹ. Tuy nhiên, hoạt động hàng không giữa Iran và 3 sân bay lớn còn lại của Iraq, trong đó có sân bay quốc tế Baghdad, chưa được đề cập trong kế hoạch khôi phục.

Nga: Tù nhân cướp súng, bắn chết sĩ quan trên tàu hỏa

Ngày 3/10, Ủy ban Điều tra Nga cho biết một tù nhân đang được áp giải trên chuyến tàu tại Kabardino-Balkaria đã tấn công lực lượng thực thi pháp luật, khiến 1 sĩ quan thiệt mạng và 3 người khác bị thương.

Theo nhà chức trách Nga, tù nhân đã cướp khẩu súng của một sĩ quan và nổ nhiều phát đạn vào các nhân viên áp giải trước khi bị bắn chết. Vụ việc xảy ra trên chuyến tàu Vladikavkaz - Adler.

Hình ảnh hiện trường vụ việc trên chuyến tàu Vladikavkaz - Adler được công bố. (Nguồn: Ủy ban Điều tra Nga)

Một sĩ quan bị thương nặng, 2 người khác bị thương ở mức độ vừa phải. Theo các nguồn tin thực thi pháp luật, tù nhân tấn công sĩ quan khi đang được áp giải đi vệ sinh.

Ủy ban Điều tra Nga đã mở vụ án hình sự để điều tra vụ việc. Cơ quan quản lý trại giam liên bang địa phương cho biết những nhân viên thể hiện lòng dũng cảm và ngăn tù nhân trốn thoát sẽ được đề cử nhận phần thưởng cấp nhà nước, trong đó có một người được đề cử truy tặng.

Cơ quan này đồng thời bác bỏ các thông tin ban đầu cho rằng đã xảy ra một cuộc bạo loạn của tù nhân trên tàu.