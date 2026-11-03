Tin nóng thế giới hôm nay 3/11: Mỹ bất ngờ không kích đảo Iran

Mỹ bất ngờ không kích đảo Iran. (Nguồn: Twitter/X)

Trong bản tin thế giới mới nhất hôm nay 3/11, dư luận quốc tế đặc biệt quan tâm đến việc Mỹ tiến hành các cuộc không kích nhằm vào mục tiêu tại Iran sau khi Tehran tuyên bố bắn hạ máy bay không người lái (UAV) Mỹ, cuộc đàm phán ba bên giữa Nga, Mỹ và Ukraine dự kiến diễn ra tại Abu Dhabi từ ngày 10 - 11/11, phản ứng của Điện Kremlin trước kế hoạch khôi phục vận chuyển khí đốt Nga sang châu Âu và việc Triều Tiên bác cáo buộc đứng sau vụ đánh cắp hơn 6 tỷ USD tài sản số trên sàn Binance.

Mỹ không kích Iran sau khi Tehran tuyên bố bắn hạ UAV Mỹ

Ngày 2/11, Mỹ không kích đảo Qeshm, gần eo biển Hormuz, sau khi lực lượng Iran bị cáo buộc nổ súng nhằm vào một máy bay Mỹ. Thông tin được Wall Street Journal, NewsNation và Fox News đăng tải, dẫn lời các quan chức Mỹ.

Theo NewsNation, các cuộc không kích của Mỹ nhắm vào hệ thống radar và bệ phóng tên lửa của Iran. Một nguồn tin nói với Fox News rằng động thái này nhằm đáp trả việc lực lượng Iran khai hỏa vào một phương tiện bay của Mỹ, nhưng không đồng nghĩa Washington khởi động lại chiến dịch quân sự quy mô lớn.

Mỹ không kích Iran sau khi Tehran tuyên bố bắn hạ UAV Mỹ

Các quan chức Mỹ mô tả hoạt động trên là những cuộc tấn công mang tính “phòng thủ”, với mục tiêu ngăn Iran đe dọa hoạt động vận tải thương mại qua eo biển Hormuz.

Theo Wall Street Journal, Washington cố tình duy trì quy mô các cuộc tấn công ở mức hạn chế và ít công khai nhằm tránh phát đi tín hiệu Mỹ chuẩn bị nối lại các hoạt động thù địch toàn diện trước cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ ngày 3/11.

Trước đó, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tuyên bố bắn hạ một máy bay không người lái MQ-9 Reaper của Mỹ ở phía đông eo biển Hormuz, đồng thời bắt giữ 2 máy bay trinh sát MQM-170 gần đảo Qeshm. Truyền thông Iran cũng công bố đoạn video được cho là ghi lại cảnh UAV Mỹ bị phá hủy, tuy nhiên tính xác thực của hình ảnh chưa được kiểm chứng độc lập.

Đặc phái viên Mỹ công bố thời gian đàm phán ba bên

Ngày 2/11, Đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff xác nhận vòng đàm phán ba bên tiếp theo giữa Nga, Mỹ và Ukraine sẽ diễn ra trong hai ngày 10 - 11/11 tại Abu Dhabi, Các tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE). Mục tiêu của cuộc gặp là tìm kiếm thỏa thuận chấm dứt xung đột Nga - Ukraine.

Đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff

Theo hãng thông tấn TASS, ông Witkoff cho biết Mỹ sẽ đóng vai trò trung gian trong các cuộc đàm phán, tập trung vào thỏa thuận an ninh thời hậu xung đột, giảm leo thang căng thẳng, các biện pháp nhân đạo và những bước đi hướng tới hòa bình.

Đặc phái viên Mỹ cho biết thêm, các nhà đàm phán Washington sẽ tổ chức những cuộc họp cấp chuyên viên tại Brussels (Bỉ) với đại diện Pháp, Đức, Anh, Liên minh châu Âu (EU) và Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO). Nội dung thảo luận bao gồm các bảo đảm an ninh cho Kiev, khuôn khổ an ninh tương lai của châu Âu và hỗ trợ kinh tế cho công cuộc tái thiết Ukraine.

Mỹ định khôi phục vận chuyển khí đốt Nga qua Ukraine

Ngày 2/11, Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết kế hoạch được cho là do Mỹ đề xuất nhằm khôi phục hoạt động vận chuyển khí đốt Nga sang châu Âu qua lãnh thổ Ukraine hiện chưa thể triển khai, song Moskva không loại trừ khả năng nối lại hoạt động cung cấp năng lượng này trong tương lai.

Theo tờ Wall Street Journal (WSJ), Washington đang thúc đẩy việc khôi phục tuyến vận chuyển khí đốt Nga qua Ukraine như một phần trong đề xuất ngừng các cuộc tấn công nhằm vào cơ sở hạ tầng năng lượng giữa Moskva và Kiev.

Bình luận về thông tin trên, ông Peskov cho rằng tình hình thực tế hiện nay không cho phép kế hoạch được triển khai. Tuy nhiên, người phát ngôn Điện Kremlin nhấn mạnh khả năng nối lại hoạt động cung cấp khí đốt vẫn có thể được xem xét trong tương lai, tùy thuộc vào nhu cầu của bên mua, thiện chí của bên bán và khả năng cung cấp.

Theo phương án được đề xuất, Ukraine tiếp tục thu phí trung chuyển khí đốt qua lãnh thổ nước này, trong khi các nhà đầu tư Mỹ có thể thu lợi nhuận từ hoạt động xuất khẩu năng lượng của Nga. Washington cũng được cho là đang xem xét khả năng khôi phục hoạt động của các đường ống dẫn khí Nord Stream (Dòng chảy phương Bắc) như một phần trong thỏa thuận tổng thể nhằm chấm dứt xung đột Ukraine và giảm căng thẳng giữa Nga với châu Âu.

Triều Tiên bác cáo buộc đứng sau vụ hack Binance 6,3 tỷ USD

Ngày 3/11, Triều Tiên bác bỏ cáo buộc của Mỹ cho rằng nước này đứng sau vụ đánh cắp hơn 6 tỷ USD tài sản số trên sàn giao dịch tiền điện tử Binance, gọi những tuyên bố này là “phi lý” và mang tính “khiêu khích chính trị”.

(Ảnh minh hoạ)

Hãng Thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) dẫn lời bà Kim Yo Jong, em gái nhà lãnh đạo Kim Jong Un, khẳng định các cáo buộc của Mỹ không có gì mới và là hành động khiêu khích nghiêm trọng nhằm vào Bình Nhưỡng.

Trước đó, Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) cáo buộc Triều Tiên đứng sau vụ đánh cắp hơn 6 tỷ USD tài sản kỹ thuật số từ Binance, sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất thế giới. Nếu được xác nhận, đây có thể là một trong những vụ đánh cắp tài sản có giá trị lớn nhất từ trước đến nay.