Tin nóng thế giới hôm nay 3/10: Thị trưởng Ukraine tố Nga 'xé nát' thủ đô Kiev

Trong bản tin thế giới mới nhất hôm nay 3/10, dư luận quốc tế đặc biệt quan tâm đến căng thẳng tại Kiev sau các cuộc tấn công của Nga, quyết định giải phóng 100 triệu thùng dầu của G7, vụ phóng tên lửa đạn đạo mới nhất của Triều Tiên và kế hoạch bổ nhiệm “đặc trách AI” của Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Thị trưởng Kiev: Thủ đô của Ukraine đang bị ‘xé nát’

Thị trưởng thành phố Kiev, ông Vitali Klitschko, cho biết các cuộc tấn công của Nga nhằm vào cơ sở hạ tầng trọng yếu đang “xé nát Kiev”. Ông cho rằng thành phố hiện cần chuyển sang trạng thái thời chiến.

“Thủ đô đang ở trong tình thế rất nghiêm trọng. Chúng ta không thể tiếp tục giả vờ rằng mình vẫn có thể sống như trong thời bình. Đối phương đang xé nát Kiev”, ông Vitali Klitschko viết trên Telegram.

Một tòa nhà dân cư bị hư hại sau cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Nga tại Kiev, Ukraine. (Ảnh: AP)

Thông điệp của ông Klitschko được đưa ra sau một đợt tấn công mới bằng các máy bay không người lái tốc độ cao sử dụng động cơ phản lực. Sau vụ tấn công, giới chức đóng cửa một trong những cây cầu chính của Kiev và hạn chế giao thông trên một cây cầu khác.

Những hàng dài ô tô và xe buýt gần như đứng im trên các tuyến đường chính khi người dân tìm những lộ trình thay thế, thậm chí một số người phải tiếp tục hành trình bằng cách đi bộ.

“Tôi đã mất ba tiếng trên đường để đến chỗ làm”, Tetiana Osypenko, một thợ may 49 tuổi mắc kẹt trên chuyến xe buýt trong dòng phương tiện ùn tắc, cho biết.

G7 giải phóng 100 triệu thùng dầu diesel và dầu thô

Theo Reuters, nhóm các nước công nghiệp phát triển G7 ngày 2/10 nhất trí giải phóng 100 triệu thùng dầu diesel và dầu thô từ các kho dự trữ khẩn cấp, đồng thời cam kết không áp đặt các biện pháp hạn chế xuất khẩu năng lượng. Quyết định này được đưa ra sau sức ép từ Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Mỹ dẫn đầu chiến dịch gây sức ép nhằm buộc Liên minh châu Âu (EU) sử dụng lượng dầu diesel trong kho dự trữ khẩn cấp. Chính quyền Tổng thống Trump cảnh báo rằng nếu EU không hành động, Mỹ có thể cấm xuất khẩu dầu diesel.

G7 nhất trí giải phóng 100 triệu thùng dầu diesel và dầu thô từ các kho dự trữ khẩn cấp. (Ảnh: Reuters)

Một lệnh cấm như vậy có thể khiến nguồn cung cho châu Âu giảm mạnh, trong bối cảnh khu vực này ngày càng phụ thuộc vào dầu diesel của Mỹ, đồng thời có nguy cơ gây ra những tổn thất kinh tế lớn cho EU.

Phát biểu với các phóng viên tại Nhà Trắng trước khi lên đường tới Alabama, ông Trump cho biết Mỹ sẽ không áp đặt lệnh cấm xuất khẩu dầu diesel.

“Châu Âu có rất nhiều dầu diesel và họ sẽ có đóng góp lớn cho thế giới, chúng tôi cũng vậy. Chúng tôi sẽ không thực hiện lệnh cấm xuất khẩu. Chúng tôi sẽ làm những gì cần phải làm”, ông Trump nói.

Hàn Quốc và Nhật Bản tố Triều Tiên phóng tên lửa đạn đạo

Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc (JCS) sáng 3/10 cho biết Triều Tiên phóng một tên lửa đạn đạo từ thành phố cảng Wonsan, ở phía Đông nước này về phía Biển Nhật Bản. Tên lửa bay hơn 700 km.

Văn phòng An ninh Quốc gia thuộc Phủ Tổng thống Hàn Quốc sau đó triệu tập cuộc họp khẩn cấp để đánh giá tình hình sau vụ phóng. Quân đội Hàn Quốc cảnh giác trước khả năng Triều Tiên tiến hành thêm các vụ phóng, đồng thời cho biết sẽ chia sẻ thông tin tình báo với Mỹ và Nhật Bản.

Tên lửa bay trên vùng biển ngoài khơi phía tây bán đảo Triều Tiên. (Ảnh: Reuters)

Bộ Quốc phòng Nhật Bản cũng thông báo rằng một vật thể có khả năng là tên lửa đạn đạo đã được phóng đi từ Triều Tiên.

Cùng ngày, Bộ Tư lệnh Thái Bình Dương (USPACOM) cho biết đã nắm được thông tin về vụ phóng và đang tham vấn chặt chẽ với các đồng minh, đối tác của Mỹ.

“Dựa trên những đánh giá hiện tại, sự việc này không gây ra mối đe dọa tức thời đối với nhân viên hoặc lãnh thổ Mỹ cũng như các đồng minh của chúng tôi”, cơ quan này cho biết trong một bài đăng trên mạng xã hội.

Ông Trump sắp bổ nhiệm ‘đặc trách AI’

Theo hãng thông tấn Reuters, Tổng thống Mỹ Donald Trump dự kiến bổ nhiệm Giám đốc Tình báo quốc gia Jay Clayton làm cố vấn hàng đầu về trí tuệ nhân tạo (AI), vị trí mà trước đây Tổng thống từng gọi là “đặc trách AI” (AI czar).

Ông Clayton hiện giám sát 18 cơ quan tình báo của Mỹ với tư cách quan chức tình báo hàng đầu của nước này và dự kiến tiếp tục giữ vai trò đó.

Tổng thống Mỹ Donald Trump chuẩn bị bổ nhiệm ‘đặc trách AI’. (Ảnh: AP)

“Khi có bất kỳ thông báo nào về nhân sự, Tổng thống sẽ trực tiếp công bố”, một quan chức Nhà Trắng cho biết trong tuyên bố gửi Reuters khi được hỏi về thông tin ông Clayton được lựa chọn cho vị trí này. “Mọi thông tin được đăng tải trước thời điểm đó đều chỉ là những suy đoán không có căn cứ”.

Quyết định bổ nhiệm “đặc trách AI” của ông Trump được đưa ra sau khi các nhà nghiên cứu AI cảnh báo rằng AI có thể khiến con người thiệt mạng trong vòng một thập kỷ tới.

Tháng trước, ông Trump cho biết có kế hoạch bổ nhiệm một “đặc trách AI” và thành lập “lực lượng AI”, nhưng không cung cấp chi tiết về hai sáng kiến này cũng như cách thức triển khai.