Tin nóng thế giới hôm nay 28/10: Mỹ cân nhắc nới lỏng trừng phạt Nga

Trong bản tin thế giới mới nhất hôm nay 28/10, dư luận quốc tế đặc biệt quan tâm đến việc Tổng thống Mỹ Donald Trump cân nhắc nới lỏng trừng phạt đối với quỹ đầu tư của Nga nhằm thúc đẩy chấm dứt xung đột Ukraine, Tổng thống Nga Vladimir Putin mời người đồng cấp Ukraine Volodymyr Zelensky đến Moskva đàm phán trực tiếp, cùng yêu cầu của Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) về việc tiếp cận lượng urani làm giàu của Iran.

Mỹ cân nhắc dỡ bỏ một số lệnh trừng phạt Nga

Ngày 27/10, báo New York Times dẫn lời một quan chức Mỹ cho biết Tổng thống Donald Trump đang cân nhắc dỡ bỏ các biện pháp trừng phạt nhằm vào quỹ đầu tư của Nga. Nhà Trắng được cho là đang đánh giá phương án này nhằm cải thiện quan hệ song phương với Moskva và góp phần thúc đẩy chấm dứt cuộc xung đột tại Ukraine.

Theo các nguồn tin am hiểu vấn đề, phía Nga cũng gây sức ép yêu cầu Washington dỡ bỏ trừng phạt đối với quỹ đầu tư nói trên. Động thái này được cho là có liên quan đến các thỏa thuận kinh tế giữa Nga và chính quyền Tổng thống Trump, trong đó có việc cung cấp dầu diesel cho thị trường Mỹ và quốc tế.

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Nga Vladimir Putin. (Ảnh: Reuters)

Mỹ đang cân nhắc sử dụng các lợi ích kinh tế để thuyết phục Nga chấm dứt cuộc chiến tại Ukraine, trong bối cảnh các bên tiếp tục tìm kiếm giải pháp ngoại giao nhằm giải quyết xung đột.

Ngày 9/10, Tổng thống Trump cho biết Nga đã đồng ý cung cấp hàng triệu tấn dầu diesel cho thị trường Mỹ và toàn cầu sau cuộc điện đàm với Tổng thống Nga Vladimir Putin. Theo tuyên bố của ông Trump, lượng dầu diesel dự kiến được cung cấp gồm hơn 300.000 tấn trong đợt đầu, tiếp đó là 500.000 tấn trong tháng 11 và thêm 1 triệu tấn sau đó.

Nga lên tiếng về điện đàm giữa Tổng thống Putin với 2 lãnh đạo Bắc Âu

Ngày 27/10, Điện Kremlin công bố thông tin chi tiết về cuộc điện đàm giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin với Tổng thống Phần Lan Alexander Stubb và Thủ tướng Na Uy Jonas Gahr Store. Theo Moskva, hai nhà lãnh đạo Bắc Âu là bên chủ động đề xuất cuộc trao đổi nhằm thảo luận triển vọng giải quyết xung đột Nga - Ukraine bằng con đường ngoại giao.

Trong cuộc điện đàm, ông Putin trình bày đánh giá của Nga về tình hình chiến trường và nhắc lại những điều mà Điện Kremlin gọi là “nguyên nhân gốc rễ” của cuộc xung đột. Nhà lãnh đạo Nga nhấn mạnh rằng, theo lập trường của Moskva, một nền hòa bình công bằng và lâu dài chỉ có thể đạt được nếu các lợi ích của Nga được tính đến.

Điện Kremlin cho biết các bên đã thảo luận triển vọng nối lại đàm phán hòa bình ba bên giữa Nga, Ukraine và Mỹ tại Abu Dhabi. Moskva hoan nghênh kế hoạch tổ chức cuộc gặp này và cho rằng đối thoại trực tiếp là một trong những hướng đi cần thiết để tìm kiếm giải pháp cho cuộc xung đột.

Ông Putin mời ông Zelensky đến Moskva đàm phán trực tiếp

Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố sẵn sàng gặp Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tại Moskva để tiến hành đàm phán trực tiếp, đồng thời khẳng định phía Nga sẽ bảo đảm an toàn cho nhà lãnh đạo Ukraine nếu ông chấp nhận lời mời.

Đề xuất được đưa ra trong bối cảnh các nỗ lực ngoại giao nhằm chấm dứt xung đột Nga - Ukraine tiếp tục được thúc đẩy. Moskva cho biết sẵn sàng thảo luận trực tiếp, trong khi Kiev nhấn mạnh châu Âu cần có vai trò trong tiến trình tìm kiếm giải pháp hòa bình.

Tổng thống Nga Putin.

Tổng thống Zelensky cũng cho rằng Ukraine vẫn thiếu tên lửa phòng không Patriot để tăng cường khả năng bảo vệ các mục tiêu trước những đợt tấn công. Trong khi đó, thỏa thuận ngừng bắn cục bộ tại khu vực Oleshky được cho là vẫn được các bên tuân thủ tính đến ngày 27/10 và dự kiến kéo dài đến ngày 1/11.

Lời mời của ông Putin được xem là diễn biến đáng chú ý trong nỗ lực tìm kiếm đối thoại trực tiếp giữa hai nhà lãnh đạo, dù thời gian và điều kiện tổ chức cuộc gặp vẫn chưa được xác nhận.

IAEA muốn tiếp cận lượng urani đã làm giàu của Iran

Ngày 27/10, Tổng Giám đốc Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) Rafael Grossi kêu gọi Iran cung cấp thông tin và cho phép cơ quan này tiếp cận lượng urani đã làm giàu mà Tehran từng công bố. Yêu cầu được đưa ra tại cuộc họp của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc trong bối cảnh chương trình hạt nhân Iran tiếp tục là vấn đề gây tranh cãi giữa Tehran và các nước phương Tây.

Ông Grossi cho biết IAEA vẫn duy trì trao đổi với Iran nhằm giải quyết những quan ngại liên quan đến chương trình hạt nhân của nước này, đồng thời xác minh tình trạng của vật liệu hạt nhân tại các cơ sở được đề cập trong những thỏa thuận trước đây. Trong số đó có khoảng 440kg urani được làm giàu ở cấp độ 60%.

Cơ sở hạt nhân Natanz của Iran. (Ảnh vệ tinh: Vantor/Reuters)

Theo người đứng đầu IAEA, các thanh sát viên của cơ quan này đã rút khỏi Iran từ cuối tháng 6/2025 vì lý do an toàn khi chiến sự Israel - Iran bùng phát. Việc thiếu khả năng tiếp cận trực tiếp khiến hoạt động xác minh tình trạng và vị trí của lượng vật liệu hạt nhân được quan tâm trở thành một vấn đề cấp thiết.

Mỹ và Israel đã tiến hành các chiến dịch quân sự nhằm vào Iran trong bối cảnh tranh cãi về chương trình hạt nhân của Tehran tiếp tục gia tăng. Hiện vấn đề xử lý lượng urani làm giàu ở cấp độ 60% được xem là một trong những trở ngại chính đối với nỗ lực đạt được thỏa thuận giữa Iran và Mỹ.