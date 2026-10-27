Tin nóng thế giới hôm nay 27/10: Nga phá âm mưu tập kích lá chắn tên lửa Moskva

Trong bản tin thế giới mới nhất hôm nay 27/10, dư luận quốc tế đặc biệt quan tâm đến việc Nga tuyên bố ngừng bắn tại khu vực Oleshky thuộc tỉnh Kherson để chuẩn bị cho chiến dịch nhân đạo, Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB) thông báo ngăn chặn âm mưu tấn công các tổ hợp phòng thủ tên lửa bảo vệ thủ đô Moskva, cùng những tuyên bố cứng rắn của Israel và Iran trong bối cảnh căng thẳng Trung Đông tiếp tục gia tăng.

Nga tuyên bố ngừng bắn bất ngờ

Ngày 27/10, Bộ Quốc phòng Nga thông báo lực lượng nước này thiết lập chế độ ngừng bắn theo hướng Kherson từ 4h sáng theo giờ Moskva, nhằm chuẩn bị cho chiến dịch nhân đạo tại khu vực Oleshky thuộc tỉnh Kherson. Theo Moskva, động thái này nhằm tạo điều kiện bảo đảm an toàn cho người dân và vận chuyển hàng cứu trợ thiết yếu.

Trước đó, Tổng tham mưu trưởng Lực lượng vũ trang Nga, Thứ trưởng thứ nhất Bộ Quốc phòng Valery Gerasimov, cho biết quân đội Nga sẽ thực hiện lệnh ngừng bắn từ thời điểm trên để phục vụ hoạt động nhân đạo. Các đơn vị công binh được giao nhiệm vụ rà phá vật liệu nổ, kiểm tra các tuyến đường và bảo đảm an toàn cho đoàn xe cứu trợ đến Oleshky.

Khu vực Alyoshka. (Ảnh: Reuters)

Moskva hy vọng Kiev sẽ thực hiện các thỏa thuận liên quan đến chiến dịch nhân đạo, đồng thời cho rằng cơ chế ngừng bắn tại Oleshky có thể trở thành mô hình để triển khai những thỏa thuận tương tự tại các khu vực khác trong vùng xung đột.

Nga phá âm mưu dùng drone tập kích lá chắn tên lửa Moskva

Ngày 26/10, Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB) tuyên bố ngăn chặn âm mưu sử dụng máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất (drone FPV) nhằm tấn công các thành phần quan trọng trong hệ thống phòng thủ tên lửa bảo vệ thủ đô Moskva và một cơ sở năng lượng.

Theo FSB, lực lượng an ninh đã bắt giữ hai nghi phạm đến từ khu vực ngoại Kavkaz. Cơ quan này cáo buộc một người được tình báo Ukraine tuyển mộ và lôi kéo người còn lại tham gia kế hoạch nhằm nhận tiền thưởng. Giới chức Nga cho biết các hoạt động điều tra và phản gián nhằm xác định những cá nhân đứng sau vụ việc vẫn đang được tiến hành.

Hệ thống phòng không và phòng thủ tên lửa Nga.

FSB cho biết theo chỉ đạo của một sĩ quan thuộc Cơ quan An ninh Ukraine, hai nghi phạm đã lấy drone FPV cùng các linh kiện chế tạo thiết bị nổ từ những địa điểm cất giấu tại các tỉnh Smolensk và Kaluga. Sau khi thực hành cách lắp đặt, vận hành thiết bị, họ được cho là đã chuyển drone đến địa điểm phóng tại tỉnh Moskva để chuẩn bị thực hiện cuộc tấn công.

Israel bác tin sa thải Tổng tham mưu trưởng

Ngày 27/10, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu bác bỏ thông tin cho rằng ông có ý định sa thải Tổng tham mưu trưởng quân đội Eyal Zamir, đồng thời tái khẳng định quyết tâm loại bỏ mối đe dọa hạt nhân từ Iran với sự phối hợp của Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Trong tuyên bố đăng trên mạng xã hội X, ông Netanyahu cho rằng những thông tin về khả năng sa thải ông Zamir là tin giả xuất hiện ngay trước thềm bầu cử. Nhà lãnh đạo Israel khẳng định ông không có kế hoạch thay thế Tổng tham mưu trưởng và nhấn mạnh hai bên sẽ tiếp tục phối hợp vì an ninh quốc gia.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu. (Ảnh: AP)

“Tôi thực sự có ý định loại bỏ vĩnh viễn mối đe dọa hạt nhân từ Iran”, ông Netanyahu tuyên bố, đồng thời khẳng định sẽ theo đuổi mục tiêu này cùng Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Những phát biểu trên được đưa ra trong bối cảnh Israel chuẩn bị bước vào cuộc bầu cử, giữa lúc xuất hiện thông tin cho rằng ông Netanyahu đang cân nhắc khả năng thay thế ông Zamir nếu tái đắc cử. Một số thông tin cũng đề cập đến khả năng tồn tại bất đồng giữa giới lãnh đạo chính trị và quân sự Israel liên quan đến việc triển khai các chiến dịch quân sự và định hướng chiến lược đối với Iran.

Iran dọa tấn công tàu chiến Mỹ

Ngày 27/10, các lực lượng vũ trang Iran tuyên bố sẵn sàng tấn công tàu chiến Mỹ hoạt động trong khu vực, trong bối cảnh Tổng thống Donald Trump cân nhắc khả năng tiến hành những đợt không kích mới nhằm vào Tehran hoặc tiếp tục gây sức ép thông qua phong tỏa hải quân và các biện pháp trừng phạt.

Phát biểu tại một cuộc mít tinh ở bang Florida, ông Trump cho biết quân đội Mỹ có thể tiến hành một chiến dịch quân sự mới mang tên “Cơn thịnh nộ kinh hoàng” (Epic Fury), ám chỉ chiến dịch không kích quy mô lớn nhằm vào Iran hồi đầu cuộc chiến. Nhà lãnh đạo Mỹ trước đó cũng đề cập hai phương án đối với Tehran: tiếp tục tấn công quân sự hoặc duy trì sức ép thông qua các biện pháp phong tỏa và trừng phạt.

Đáp lại, ông Ali Abdollahi, Tổng tham mưu trưởng các lực lượng vũ trang Iran, tuyên bố Hải quân Mỹ không thể tự do tiến vào vùng lãnh hải Iran hoặc các khu vực lân cận, đồng thời khẳng định Tehran có đủ năng lực nhắm mục tiêu vào các tàu chiến hoạt động trong khu vực.