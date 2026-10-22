Tin nóng thế giới hôm nay 22/10: Pháp gấp rút tăng cường an ninh

Trong bản tin thế giới mới nhất hôm nay 22/10, dư luận quốc tế đặc biệt quan tâm đến lô dầu diesel đầu tiên của Nga dự kiến xuất khẩu sang Mỹ, cảnh báo của Triều Tiên về việc tái triển khai loa phóng thanh dọc biên giới với Hàn Quốc và các biện pháp an ninh của Pháp trước đợt biểu tình cuối tuần này.

Nga chuẩn bị xuất khẩu 40.000 tấn dầu diesel sang Mỹ

Ngày 21/10, Phó Thủ tướng Nga Alexander Novak thông báo lô dầu diesel đầu tiên của nước này dự kiến lên đường tới Mỹ vào ngày 22/10, với khối lượng 40.000 tấn. Đây là chuyến hàng được triển khai theo thỏa thuận mà Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Nga Vladimir Putin đạt được gần đây.

Theo hãng thông tấn TASS, ông Novak cho biết các thủ tục giấy tờ cho lô hàng đầu tiên đang được hoàn tất. Nga dự kiến tiếp tục xuất khẩu các chuyến hàng tiếp theo nhằm đáp ứng nhu cầu của thị trường Mỹ trong khả năng cung ứng.

Phó Thủ tướng Nga không tiết lộ cảng biển Mỹ mà tàu chở dầu sẽ cập bến. Tuy nhiên, ông nhận định Moskva có thể khôi phục hoàn toàn khối lượng xuất khẩu dầu diesel vào cuối năm nay.

Ông Novak cho biết, hoạt động xuất khẩu hiện vẫn bị giới hạn bởi năng lực của các nhà máy lọc dầu. Nếu tiến độ diễn ra theo kế hoạch, Nga có thể trở lại mức xuất khẩu đầy đủ vào cuối năm, qua đó cung cấp dầu diesel không chỉ cho Mỹ mà còn cho các quốc gia khác.

Theo Tổng thống Putin, thỏa thuận dầu diesel với Mỹ đã góp phần khiến giá dầu diesel toàn cầu giảm khoảng 5-6%. Nhà lãnh đạo Nga cũng đề cập khả năng cung cấp phân bón với số lượng lớn cho thị trường Mỹ.

Triều Tiên cảnh báo tái triển khai loa phóng thanh dọc biên giới với Hàn Quốc

Ngày 22/10, Triều Tiên tuyên bố sẽ đặt các hệ thống loa phóng thanh hướng về Hàn Quốc trong tình trạng sẵn sàng hoạt động dọc biên giới trong những ngày tới. Bình Nhưỡng đồng thời cảnh báo nguy cơ căng thẳng gia tăng nếu Seoul tiếp tục những hành động mà nước này cho là can thiệp.

Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) dẫn lời bà Kim Yo Jong, em gái nhà lãnh đạo Kim Jong Un, cho biết nước này đã chuẩn bị các biện pháp đối phó mới và tiếp tục củng cố hệ thống phòng thủ tại khu vực biên giới phía Nam.

Một binh sĩ Hàn Quốc đứng gác tại Khu phi quân sự ở biên giới liên Triều. (Ảnh: Reuters)

Tuyên bố được đưa ra sau khi một cố vấn quốc phòng của Tổng thống Hàn Quốc cáo buộc Triều Tiên cài mìn, gây ra vụ nổ tại biên giới hồi tháng trước khiến 2 binh sĩ Hàn Quốc bị thương nặng. Bình Nhưỡng bác bỏ cáo buộc, cho rằng Seoul dựng lên vụ việc.

Trước đó, nhà lãnh đạo Kim Jong Un thông báo kế hoạch kích hoạt hệ thống loa phóng thanh hướng về Hàn Quốc vào cuối tháng 10. Việc khôi phục hoạt động của các hệ thống loa tuyên truyền có thể làm gia tăng căng thẳng tại khu vực biên giới, vốn thường xuyên chứng kiến các động thái quân sự và những tuyên bố cứng rắn từ hai phía.

Pháp tăng cường an ninh trước đợt biểu tình vào cuối tuần này

Ngày 21/10, nhiều địa phương tại Pháp công bố các biện pháp tăng cường an ninh trước đợt biểu tình dự kiến diễn ra ngày 24/10. Chính quyền lo ngại bạo lực, đốt phá và cướp phá có thể tái diễn sau những vụ gây rối cuối tuần trước.

Tại thủ đô Paris, lệnh giới nghiêm ở khu vực quảng trường République và Les Halles tiếp tục được gia hạn, áp dụng từ 23h đến 6h sáng hôm sau. Đây là lần thứ ba trong tuần thành phố triển khai biện pháp này nhằm ngăn nguy cơ bạo động mới.

Chính quyền Pháp tăng cường các biện pháp an ninh trước đợt biểu tình dự kiến ngày 24/10. (Ảnh: Reuters)

Ở miền Nam nước Pháp, chính quyền tỉnh Pyrénées-Orientales thông báo cấm biểu tình tại trung tâm thành phố Perpignan từ ngày 22 đến 25/10. Lực lượng bảo đảm an ninh trong ngày 24/10 sẽ tăng gấp đôi so với cuối tuần trước, với sự phối hợp của cảnh sát quốc gia, hiến binh và cảnh sát thành phố.

Lệnh giới nghiêm đối với người chưa thành niên cũng được áp dụng từ 19h30 ngày 24/10 đến 6h sáng hôm sau.

Các biện pháp này nằm trong kế hoạch tăng cường an ninh do Bộ trưởng Nội vụ Laurent Nuñez công bố ngày 20/10. Theo kế hoạch, Pháp sẽ huy động thêm lực lượng chuyên trách, trực thăng, xe bọc thép Centaure và xe phun nước để bảo đảm trật tự trong ngày biểu tình.