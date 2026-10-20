Tin nóng thế giới hôm nay 20/10: Iran cảnh báo về 7 tuyến cáp ngầm ở Hormuz

Trong bản tin thế giới mới nhất hôm nay 20/10, dư luận quốc tế đặc biệt quan tâm đến tuyên bố Israel sẵn sàng tấn công Iran mà không cần Mỹ, việc Tổng thống Donald Trump cho rằng ông Volodymyr Zelensky nên nhường vai trò đàm phán hòa bình Ukraine cho người khác, đề xuất đổi tên bang New Mexico thành “New America” và cảnh báo của Iran về 7 tuyến cáp internet ngầm dưới eo biển Hormuz.

Iran cảnh báo về 7 tuyến cáp internet

Ngày 19/10, người phát ngôn Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) Hossein Mohebbi cảnh báo về 7 tuyến cáp internet lớn chạy ngầm dưới eo biển Hormuz, đồng thời gửi thông điệp tới các đối thủ của Tehran.

Eo biển Hormuz.

Theo Iran International, ông Mohebbi tuyên bố toàn bộ dữ liệu internet và dữ liệu thương mại trên thế giới đều phụ thuộc vào các tuyến cáp này. Ông nhấn mạnh, việc nhắc đến hệ thống cáp ngầm nhằm cảnh báo các bên đối địch về tầm quan trọng của hạ tầng số trong khu vực.

Tuyên bố được đưa ra sau khi ông Mohsen Rezaei, người đứng đầu cơ quan an ninh Iran, ngày 18/10 đe dọa tấn công các trung tâm dữ liệu, cáp internet ngầm dưới biển và cơ sở trí tuệ nhân tạo (AI) nếu Mỹ và Israel nối lại các cuộc không kích.

Những cảnh báo này làm dấy lên lo ngại về nguy cơ xung đột lan rộng sang hạ tầng kỹ thuật số, bên cạnh các mục tiêu quân sự và năng lượng. Nếu các tuyến cáp biển bị hư hại, hoạt động truyền tải dữ liệu quốc tế và một số dịch vụ thương mại có thể bị gián đoạn.

Israel sẵn sàng tấn công Iran mà không cần Mỹ

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu

Ngày 18/10, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tuyên bố nước này sẵn sàng tiếp tục tấn công Iran mà không cần chờ sự tham gia của Mỹ. Ông đồng thời khẳng định mục tiêu cuối cùng là lật đổ chính quyền Tehran.

“Nếu cần phải hành động đơn độc, chúng tôi sẽ hành động đơn độc”, ông Netanyahu nhấn mạnh khi trình bày học thuyết an ninh của Israel.

Nhà lãnh đạo Israel cho rằng chừng nào chính quyền Iran còn tồn tại, nước này sẽ tiếp tục khôi phục năng lực hạt nhân và quân sự. Ông coi những chiến dịch quân sự tiếp theo nhằm vào Iran là nhiệm vụ chưa hoàn thành, đồng thời khẳng định Israel sẽ tiếp tục hành động để đạt được mục tiêu đề ra.

Ông Trump tuyên bố bất ngờ

Ngày 20/10, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho rằng Ukraine nên có một người đại diện khác trong các cuộc đàm phán nhằm chấm dứt xung đột với Nga. Phát biểu được đưa ra sau khi Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tiếp tục chỉ trích chính sách của Washington.

Trước đó, trong cuộc phỏng vấn với chương trình Meet the Press của NBC News ngày 18/10, ông Zelensky cảnh báo rằng việc Tổng thống Trump đứng về phía Nga sẽ là một sai lầm mang tính lịch sử.

Tổng thống Mỹ Donald Trump cho rằng Ukraine nên có người đại diện khác trong đàm phán hòa bình. (Ảnh minh hoạ: Reuters)

Căng thẳng giữa Washington và Kiev gia tăng sau khi ông Trump quyết định đình chỉ việc thực thi các biện pháp trừng phạt mới đối với Nga. Tổng thống Mỹ cho rằng gia tăng sức ép vào thời điểm này có thể khiến Moskva rút khỏi tiến trình đàm phán, làm gián đoạn nỗ lực ngoại giao nhằm chấm dứt chiến tranh.

Ông Trump tiếp tục đề xuất đổi tên bang

Ngày 19/10, Tổng thống Mỹ Donald Trump tiếp tục kêu gọi đổi tên bang New Mexico thành “New America”. Ông cho rằng việc thay đổi tên gọi có thể nâng cao uy tín của bang, thúc đẩy giá bất động sản và cải thiện thu nhập người dân.

Trong bài đăng trên mạng xã hội Truth Social, ông Trump đồng thời cáo buộc có tình trạng gian lận bầu cử tại bang này nhưng không đưa ra bằng chứng chứng minh.

Đây không phải lần đầu ông Trump đưa ra ý tưởng trên. Trong tháng 9, Tổng thống Mỹ từng đăng tải các thông điệp ủng hộ tên gọi New America, thậm chí chia sẻ hình ảnh bản đồ bang New Mexico với tên gọi cũ bị gạch bỏ và thay bằng tên mới.