Tin nóng thế giới hôm nay 2/11: 9 người thiệt mạng trong vụ rơi máy bay ở Mỹ

Trong bản tin thế giới mới nhất hôm nay 2/11, dư luận quốc tế đặc biệt quan tâm đến việc ứng dụng cảnh báo không kích của Ukraine phát đi thông báo giả về nguy cơ phóng xạ và tấn công hóa học, căng thẳng chính trị tại Ba Lan. Bên cạnh đó, vụ rơi máy bay Learjet tại bang Florida (Mỹ) khiến 9 người thiệt mạng và tuyên bố mới của Tổng thống Donald Trump về triển vọng thỏa thuận thương mại với Canada cũng thu hút sự chú ý.

Rơi máy bay Learjet tại Mỹ

Ngày 1/11, một máy bay Learjet 60 đã gặp nạn tại khu dân cư gần Cresthaven, hạt Palm Beach, bang Florida (Mỹ), khiến toàn bộ 9 người trên máy bay thiệt mạng.

Theo Cục Hàng không Liên bang Mỹ (FAA), chiếc máy bay gặp nạn vào khoảng 12h50 ngày 1/11 (giờ địa phương). Bộ trưởng Giao thông Mỹ Sean Duffy xác nhận không có người sống sót trong vụ tai nạn. Ông mô tả đây là một thảm kịch kinh hoàng.

9 người thiệt mạng trong vụ rơi máy bay Mỹ

Chiếc Learjet 60 khởi hành từ sân bay quốc tế Austin-Bergstrom, bang Texas và dự kiến đến sân bay North Eleuthera ở Bahamas. Sau khi xảy ra tai nạn, lực lượng cứu hộ và các đơn vị chức năng nhanh chóng có mặt tại hiện trường để triển khai công tác ứng phó, xử lý hậu quả và điều tra nguyên nhân vụ việc.

Cục Hàng không Liên bang Mỹ cho biết Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia (NTSB) đã tiến hành điều tra vụ tai nạn.

9 người thiệt mạng trong vụ rơi máy bay ở Mỹ

Cảnh báo hạt nhân giả ở Ukraine

Truyền thông Ukraine ngày 2/11 đưa tin ứng dụng cảnh báo không kích Air Alert do chính phủ nước này hỗ trợ phát đi hàng loạt thông báo giả về nguy cơ phóng xạ và tấn công hóa học vào tối 1/11.

(Ảnh minh họa)

Khoảng 23h, ứng dụng gửi thông báo yêu cầu người dân tìm nơi trú ẩn do xuất hiện “mối đe dọa phóng xạ” và “cuộc tấn công hóa học”. Một số cảnh báo khác còn đề cập đến nguy cơ xảy ra giao tranh trên đường phố tại Kiev.

Theo những hình ảnh chụp màn hình được truyền thông Ukraine chia sẻ, một thông báo bằng tiếng Nga có nội dung: “Đừng lo lắng, Oreshnik đang đến”, ám chỉ tên lửa đạn đạo tầm trung có khả năng mang đầu đạn hạt nhân của Nga.

Không quân Ukraine sau đó khuyến cáo người dân chỉ tin tưởng các nguồn thông tin chính thức, đồng thời khẳng định không có nguy cơ phóng xạ. “Ứng dụng Air Alert có thể đã bị các đối tượng thù địch xâm nhập. Không có mối đe dọa phóng xạ!”, Không quân Ukraine thông báo trên Telegram.

Thủ tướng Ba Lan cáo buộc đối thủ

Ngày 1/11, Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk cáo buộc các đối thủ chính trị đang nhận được sự hỗ trợ từ “đội quân bot Nga” trong bối cảnh cuộc khủng hoảng hiến pháp tại Warsaw ngày càng căng thẳng.

Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk

Tuyên bố được ông Tusk đưa ra sau khi một thẩm phán tìm cách đình chỉ chức vụ của hai quan chức cấp cao thuộc Tòa án Hiến pháp Ba Lan, những người có liên hệ với Đảng Luật pháp và Công lý (PiS) đối lập.

Cụ thể, hôm 30/10, thẩm phán Anna Korwin-Piotrowska, người được phe cầm quyền của ông Tusk bầu chọn, ra quyết định đình chỉ Chủ tịch Tòa án Hiến pháp Bogdan Swieczkowski và cấp phó Bartlomiej Sochanski.

Tuy nhiên, ban lãnh đạo hiện tại của tòa án bác bỏ quyết định này, cho rằng những người tham gia nỗ lực thay đổi bộ máy lãnh đạo đang thực hiện hành vi cấu thành tội đảo chính. Diễn biến trên khiến người dân xuống đường biểu tình bên ngoài trụ sở tòa án, trong khi lực lượng cảnh sát được triển khai với số lượng lớn.

Mỹ và Canada có ý tưởng về thỏa thuận thương mại mới

Ngày 1/11, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Washington và Ottawa đã có “ý tưởng” về một thỏa thuận thương mại mới, song không tiết lộ các điều khoản cụ thể.

Phát biểu với phóng viên sau khi xuống máy bay tại thành phố Dubuque, bang Iowa, ông Trump xác nhận đã trao đổi với Thủ tướng Canada Mark Carney về vấn đề thương mại trong những ngày gần đây.

“Tôi đã nói chuyện với ông ấy một lần nữa vào hôm qua và chúng tôi có ý tưởng về một thỏa thuận sẽ rất tốt cho nông dân, rất tốt cho đất nước chúng tôi”, Tổng thống Mỹ cho biết. Tuy nhiên, ông không cung cấp thêm thông tin về nội dung, phạm vi hoặc thời điểm hai nước có thể đạt được thỏa thuận.