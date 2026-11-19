Trong bản tin thế giới mới nhất hôm nay 19/11, dư luận quốc tế đặc biệt quan tâm đến kế hoạch hội đàm giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Mỹ Donald Trump bên lề Hội nghị APEC tại Trung Quốc, nguy cơ xung đột Mỹ - Iran tái bùng phát sau các cuộc tấn công tại vùng Vịnh, chiến dịch quân sự mới của Israel tại miền Trung Dải Gaza.

Ông Putin - ông Trump dự kiến hội đàm bên lề Hội nghị APEC

Ngày 19/11, Điện Kremlin thông báo Tổng thống Nga Vladimir Putin và người đồng cấp Mỹ Donald Trump dự kiến tổ chức cuộc hội đàm song phương bên lề Hội nghị cấp cao Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) tại thành phố Thâm Quyến, Trung Quốc.

Trợ lý Điện Kremlin Yury Ushakov cho biết cuộc gặp dự kiến diễn ra sau phiên họp toàn thể của hội nghị, nơi lãnh đạo Nga, Mỹ và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cũng tham gia cuộc thảo luận ba bên.

Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Mỹ Donald Trump dự kiến gặp nhau bên lề Hội nghị APEC tại Trung Quốc. (Ảnh: AP)

Ông Ushakov bày tỏ hy vọng cuộc hội đàm sẽ mang lại những kết quả thiết thực và có nội dung quan trọng. Theo quan chức này, hai nhà lãnh đạo cũng có thể trao đổi nhiều hơn một lần trong thời gian tham dự hội nghị, bao gồm cả những cuộc tiếp xúc với quy mô nhỏ, không có sự tham gia của các phái đoàn đông thành viên.

Trước đó, ngày 18/11, ông Putin và ông Trump đã bắt tay ngắn tại buổi tiệc chiêu đãi do Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tổ chức. Tuy nhiên, hai nhà lãnh đạo chưa có cơ hội trao đổi sâu hơn do được bố trí ngồi ở những bàn khác nhau.

Cũng trong ngày 18/11, Tổng thống Putin đã có cuộc hội đàm riêng với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Hai nhà lãnh đạo thảo luận về vòng đàm phán ba bên Nga - Mỹ - Ukraine gần đây tại Abu Dhabi (Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất - UAE).

Mỹ - Iran giằng co, nguy cơ xung đột tái bùng phát

Căng thẳng giữa Mỹ và Iran tiếp tục gia tăng khi Tehran liên tiếp tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào những mục tiêu quân sự tại Bahrain và Kuwait, trong khi Washington không kích các cơ sở quân sự ở miền Nam Iran. Những diễn biến mới tại eo biển Hormuz làm dấy lên lo ngại nguy cơ xung đột giữa hai bên tái bùng phát.

Theo các nhà phân tích, tình hình hiện nay rất mong manh khi cả Washington và Tehran đều chưa sẵn sàng nhượng bộ những yêu cầu cốt lõi. Nếu các nỗ lực ngoại giao không đạt kết quả, những động thái đáp trả lẫn nhau có thể đẩy hai bên vào một cuộc đối đầu quân sự mới, thậm chí khiến Israel quay trở lại các hoạt động quân sự nhằm vào Iran.

Căng thẳng tại vùng Vịnh gia tăng từ ngày 13/11, khi Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) điều máy bay không người lái (UAV) mang thuốc nổ hướng về Căn cứ Không quân Riffa tại Bahrain, sau cuộc không kích của Mỹ nhằm vào cảng Sirik thuộc tỉnh Hormozgan, miền Nam Iran.

Israel mở chiến dịch quân sự mới tại miền Trung Gaza

Ngày 18/11, Văn phòng Điều phối các vấn đề nhân đạo của Liên hợp quốc (OCHA) cho biết nhiều người Palestine phải rời khỏi nơi ở tại khu vực Deir al-Balah, miền Trung Dải Gaza, sau khi Israel thông báo triển khai chiến dịch quân sự mới tại khu vực phía Tây “Đường vàng”.

Đây là ranh giới phân định các khu vực do quân đội Israel và Hamas kiểm soát theo thỏa thuận ngừng bắn có hiệu lực từ tháng 10/2025.

Theo OCHA, khu vực chịu ảnh hưởng của chiến dịch rộng khoảng 2,5 km2, với hơn 18.000 người sinh sống, trong đó khoảng 4.000 người đang ở các khu sơ tán. Nhiều cơ sở nhân đạo tại đây cung cấp những dịch vụ thiết yếu như y tế, nước sạch, lương thực, vệ sinh và giáo dục.

Người dân được cho là đang di chuyển về phía Tây và Tây Nam để tránh khu vực bị ảnh hưởng. OCHA kêu gọi các bên bảo đảm an toàn cho dân thường, đồng thời nhấn mạnh những người phải sơ tán cần được trở về nơi ở khi điều kiện cho phép.