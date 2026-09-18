Tin nóng thế giới hôm nay 18/9: Ngoại trưởng Trung Quốc và Mỹ điện đàm

Trong bản tin thế giới mới nhất hôm nay 18/9, dư luận quốc tế đặc biệt quan tâm đến các cuộc tấn công mới của Nga nhằm vào nhiều thành phố Ukraine, cuộc điện đàm giữa ngoại trưởng Mỹ và Trung Quốc trước cuộc gặp cấp cao, quyết định gia hạn lệnh cấm nhập khẩu thực phẩm phương Tây của Moskva và những cảnh báo mới từ Thủ tướng Đức Friedrich Merz về quan hệ với Washington.

Ngoại trưởng Trung Quốc và Mỹ điện đàm

Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio và Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị điện đàm ngày 17/9, trong bối cảnh hai nước chuẩn bị cho các cuộc tiếp xúc cấp cao.

Theo Bộ Ngoại giao Trung Quốc, hai bên trao đổi về công tác chuẩn bị cho cuộc gặp cấp cao sắp tới, trong đó có khả năng Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình thăm Washington vào tuần sau. Ông Vương Nghị nhấn mạnh hai bên cần chuẩn bị cho tiếp xúc cấp cao trên cơ sở bình đẳng, tôn trọng và cùng có lợi.

Tổng thống Donald Trump cho biết ông dự kiến gặp ông Tập vào ngày 24/9. Nếu diễn ra, đây sẽ là chuyến thăm cấp nhà nước đầu tiên của nhà lãnh đạo Trung Quốc tới Mỹ kể từ năm 2015. Hai ngoại trưởng cũng trao đổi về tình hình Trung Đông, sau cuộc gặp giữa ông Vương Nghị và Ngoại trưởng Iran Abbas Araqchi tại Bắc Kinh.

Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio (bên trái) và Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị. Ảnh: Reuters

Nga liên tục tấn công các thành phố Ukraine

Lực lượng Nga tiếp tục tấn công nhiều thành phố Ukraine, trong đó có khu vực công nghiệp ở phía Tây Kiev. Theo giới chức Ukraine, các cuộc tấn công gần đây xuất hiện cả ban ngày, thay vì chủ yếu diễn ra vào ban đêm như trước.

Thị trưởng Kiev Vitali Klitschko cho biết một quả bom đánh trúng tòa nhà không phải khu dân cư, khiến một người bị thương. Tại Zaporizhzhia, một cuộc tấn công đánh trúng khu chợ, gây cháy lớn. Dnipro cũng ghi nhận hỏa hoạn và 2 người bị thương, trong khi một người thiệt mạng trong cuộc tấn công gần khu công nghiệp Korosten.

Phía Nga cho biết lực lượng phòng không đã bắn hạ 29 UAV Ukraine hướng về Moskva. Chính quyền do Nga bổ nhiệm tại Donetsk cũng cáo buộc UAV Ukraine tấn công xe tải, khiến 3 người thiệt mạng và 10 người bị thương. Trong khi đó, Ukraine tiếp tục nhắm vào các cơ sở công nghiệp và dầu khí của Nga. Tổng thống Volodymyr Zelensky cho biết Kiev sẵn sàng xem xét lệnh ngừng bắn liên quan đến năng lượng nếu Nga chấm dứt các cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng năng lượng Ukraine.

Nga gia hạn lệnh cấm nhập thực phẩm phương Tây

Tổng thống Nga Vladimir Putin ký sắc lệnh gia hạn lệnh cấm nhập khẩu một số thực phẩm từ phương Tây đến hết năm 2028. Sắc lệnh được công bố trên trang web Điện Kremlin ngày 17/9.

Biện pháp này được áp dụng lần đầu vào tháng 8/2014 và hiện bao gồm các sản phẩm như thịt, hải sản, sữa, trái cây và rau quả từ Mỹ, EU, Anh, Canada, Australia, New Zealand, Na Uy, Ukraine cùng một số nước khác. Moskva cho rằng lệnh cấm đã góp phần thúc đẩy sản xuất trong nước và tạo điều kiện cho các thương hiệu từ những quốc gia khác mở rộng thị trường Nga.

Quyết định được đưa ra khi thời tiết nóng và khô ảnh hưởng đến nông nghiệp ở nhiều khu vực. Copernicus cho biết Tây Âu trải qua mùa hè nóng nhất được ghi nhận, trong khi sản lượng một số cây trồng tại EU được dự báo giảm đáng kể.

Đức: Kỷ nguyên “tình bạn vô điều kiện” với Mỹ đã qua

Thủ tướng Đức Friedrich Merz cho rằng kỷ nguyên của “tình bạn xuyên Đại Tây Dương vô điều kiện” giữa Đức và Mỹ có thể đang đi đến hồi kết.

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Thủ tướng Đức Friedrich Merz.

Phát biểu tại một sự kiện của đảng CDU ở Berlin, ông Merz nói: “Kỷ nguyên của tình bạn xuyên Đại Tây Dương vô điều kiện có lẽ đã kết thúc trong tương lai gần”. Ông đồng thời đề cập sự thay đổi trong quan điểm chính trị tại Mỹ và cách liên minh xuyên Đại Tây Dương được nhìn nhận.

Phát biểu được đưa ra trong bối cảnh Berlin và Washington có những bất đồng về Trung Đông, thương mại, nhập cư và một số vấn đề chính sách. Đức cũng đang tăng chi tiêu quốc phòng và tiếp tục hỗ trợ Ukraine. Quan hệ quốc phòng Đức - Mỹ thu hút chú ý sau khi Lầu Năm Góc công bố kế hoạch rút khoảng 5.000 trong hơn 36.000 binh sĩ Mỹ đang hoạt động tại Đức.