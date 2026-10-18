Tin nóng thế giới hôm nay 18/10: Giẫm đạp tại lễ hội Ấn Độ, 19 người chết

Trong bản tin thế giới mới nhất hôm nay 18/10, dư luận quốc tế đặc biệt quan tâm đến vụ giẫm đạp tại lễ hội Durga Puja ở Ấn Độ khiến ít nhất 19 người thiệt mạng; chiến dịch giải cứu 27 người bị bắt cóc tại Nigeria; món quà hoa hồng Trung Quốc gửi tới Nhà Trắng và việc Bắc Kinh kêu gọi Israel chấm dứt mở rộng khu định cư tại Bờ Tây.

Ít nhất 19 người thiệt mạng trong vụ giẫm đạp tại miền Đông Ấn Độ

Tối 17/10, ít nhất 19 người thiệt mạng và 25 người bị thương trong vụ giẫm đạp tại khu vực tổ chức lễ hội Durga Puja ở thành phố Kolkata, bang Tây Bengal, miền Đông Ấn Độ.

Hiện trường vụ việc.

Theo các báo cáo ban đầu, vụ việc xảy ra khoảng 19h40 khi lượng người đến tham quan tăng cao. Mưa lớn bất ngờ trút xuống khiến nhiều người tìm chỗ trú, làm đám đông tập trung dày đặc tại những lối đi hẹp. Dòng người bị dồn ép, nhiều người ngã xuống và gây ra cảnh giẫm đạp hỗn loạn.

Một số thông tin khác cho rằng cảnh báo về nguy cơ khu vực tổ chức lễ hội bị sập được phát ra ngay trước khi đám đông trở nên hỗn loạn. Tuy nhiên, cơ quan chức năng vẫn đang xác minh nội dung thông báo và vai trò của nó trong vụ việc. Các nhân chứng nhận định lối đi chật hẹp, lượng người quá đông và công tác kiểm soát đám đông chưa hiệu quả có thể khiến tình hình nghiêm trọng hơn.

Sau vụ việc, chính quyền bang đóng cửa khu vực lễ hội để phục vụ điều tra. Ban tổ chức và nhân viên an ninh tư nhân đang bị thẩm vấn; lực lượng pháp y, cứu hỏa cũng được huy động. Hình ảnh từ camera giám sát được kỳ vọng hỗ trợ xác định nguyên nhân.

Nigeria giải cứu 27 con tin, có trẻ sơ sinh 6 tháng tuổi

Ngày 17/10, quân đội Nigeria giải cứu 27 người bị bắt cóc, trong đó có một trẻ sơ sinh 6 tháng tuổi, sau cuộc truy đuổi và đấu súng với nhóm vũ trang tại bang Katsina, miền Tây Bắc nước này.

Chiến dịch diễn ra tại huyện Sabuwa, với sự tham gia của binh sĩ Lữ đoàn 17 trong khuôn khổ chiến dịch an ninh phối hợp mang tên Fansan Yamma. Theo các nguồn tin an ninh, người dân làng Gamji thông báo về sự xuất hiện của nhóm vũ trang vào ngày 16/10. Khi quân đội đến nơi, các đối tượng đã đưa con tin rời khỏi khu dân cư.

Lực lượng an ninh Nigeria được triển khai tại hiện trường một vụ tấn công.

Binh sĩ lập tức truy đuổi nhóm này qua khu vực Gangare hướng về làng Kamba. Đến khoảng 18h05 cùng ngày, lực lượng quân đội tiếp cận các đối tượng và xảy ra đấu súng. Trước sức ép của quân đội, nhóm vũ trang bỏ lại con tin rồi chạy trốn vào khu vực cây bụi xung quanh.

Sau quá trình tìm kiếm, quân đội giải cứu được 27 người, gồm 15 nam và 12 nữ, trong đó có trẻ sơ sinh 6 tháng tuổi. Những người được giải cứu sau đó được bàn giao cho trưởng làng Gamji, ông Alhaji Falalu Suleiman.

Ông Trump nhận quà hoa hồng từ Trung Quốc

Hơn 20 giống hoa hồng Trung Quốc đã được gửi tới Nhà Trắng sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump bày tỏ sự yêu thích đối với loài hoa này trong chuyến thăm Bắc Kinh hồi tháng 5/2026. Món quà được xem là một cử chỉ ngoại giao đáng chú ý giữa Washington và Bắc Kinh.

Trong chuyến thăm Trung Nam Hải cùng Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, ông Trump ấn tượng với kích thước và vẻ đẹp của những bông hồng trong khu vườn. Nhà lãnh đạo Mỹ khi đó đề nghị ông Tập gửi hoa về trồng tại Vườn Hồng ở Nhà Trắng. Ông Tập sau đó hứa tặng hạt giống hoa hồng và lời đề nghị đã trở thành hiện thực trong chuyến thăm Washington của nhà lãnh đạo Trung Quốc vào cuối tháng 9/2026.

Theo truyền thông Trung Quốc, hơn 20 giống hoa thuộc 7 màu sắc khác nhau đã được gửi tới Nhà Trắng. Đây là lần đầu tiên những giống hoa này được đưa vào Mỹ. Việc lựa chọn dựa trên khả năng thích nghi với khí hậu Washington, sức chống chịu, kích thước và màu sắc của hoa. Phần lớn các giống được lai tạo tại Bắc Kinh, nơi hoa hồng đóng vai trò quan trọng trong các chương trình phủ xanh đô thị.

Trung Quốc kêu gọi Israel thay đổi chính sách tại Trung Đông

Ngày 15/10, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị kêu gọi Israel chấm dứt và đảo ngược việc mở rộng các khu định cư tại Bờ Tây bị chiếm đóng, đồng thời thúc giục mở đầy đủ các tuyến viện trợ nhân đạo vào Gaza.

Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị

Theo tuyên bố của Bắc Kinh, ông Vương Nghị đưa ra lời kêu gọi trong cuộc gặp Tổng thống Israel Isaac Herzog bên lề hội nghị về các biện pháp tương tác và xây dựng lòng tin ở châu Á (CICA) tại Baku, Azerbaijan. Nhà ngoại giao Trung Quốc mô tả vấn đề Palestine là “bất công lịch sử lớn nhất của thế kỷ này” và nhấn mạnh giải pháp hai nhà nước là con đường khả thi duy nhất để giải quyết xung đột Israel - Palestine.

Ông Vương cảnh báo tình hình nhân đạo tại Gaza vẫn nghiêm trọng dù lệnh ngừng bắn được thiết lập một năm trước. Theo ông, ưu tiên trước mắt là mở hoàn toàn các tuyến tiếp cận Gaza, nơi khoảng 2 triệu dân thường đang đối mặt với tình trạng thiếu thốn và nguy cơ khủng hoảng nhân đạo ngày càng trầm trọng.

Về phía Israel, Tổng thống Isaac Herzog nói nước này mong muốn hòa bình nhưng vẫn phải đối mặt với các mối đe dọa an ninh. Ông cho rằng Iran và các lực lượng đồng minh trong khu vực là những nguy cơ chính đối với Israel.