Trong bản tin thế giới mới nhất hôm nay 17/11, dư luận quốc tế chú ý đến việc Washington khẳng định không muốn sa vào cuộc chiến kéo dài với Iran, Nga bác bỏ so sánh hội nghị thượng đỉnh ba bên với Hội nghị Yalta năm 1945 và cáo buộc Ukraine tiếp tục tấn công cầu Crimea. Bên cạnh đó, sự cố kỹ thuật tại United Airlines cùng nhiều ngân hàng lớn ở Mỹ gây gián đoạn hoạt động hàng không và giao dịch tài chính.

Phó Tổng thống Vance: Mỹ sẽ không để xung đột với Iran kéo dài

Trong cuộc phỏng vấn với Fox News ngày 16/11, Phó Tổng thống Mỹ JD Vance tuyên bố chính quyền Tổng thống Donald Trump không muốn cuộc xung đột với Iran trở thành một cuộc chiến kéo dài.

Phó Tổng thống Mỹ JD Vance

Ông Vance nhấn mạnh Washington đã cam kết với người dân Mỹ rằng nước này sẽ không tiếp tục sa vào những cuộc chiến không hồi kết. Theo Phó Tổng thống Mỹ, Tổng thống Donald Trump coi chương trình hạt nhân Iran là mối đe dọa đối với Mỹ và muốn phá hủy chương trình này, nhưng Washington không có ý định duy trì sự can dự quân sự trong nhiều năm.

“Chúng tôi sẽ không để cuộc xung đột này trở thành một cam kết quân sự kéo dài 10 hay 15 năm, thậm chí chỉ 2 năm”, ông Vance nói. Phó Tổng thống Mỹ khẳng định Washington không có ý định duy trì sự hiện diện quân sự vô thời hạn tại Iran, đồng thời bày tỏ tin tưởng ông Trump sẽ đưa Mỹ thoát khỏi cuộc xung đột với kết quả tốt đẹp.

Mỹ và Israel phát động chiến dịch quân sự nhằm vào Iran ngày 28/2. Đến tháng 6, Washington và Tehran ký bản ghi nhớ về việc chấm dứt ngay lập tức các hành động thù địch trên tất cả các mặt trận, bao gồm cả Lebanon. Tuy nhiên, ngày 8/7, Mỹ nối lại các cuộc tấn công quy mô lớn nhằm vào Iran, cáo buộc Tehran vi phạm những điều khoản liên quan đến eo biển Hormuz.

Điện Kremlin bác bỏ so sánh thượng đỉnh Nga - Mỹ - Trung với Hội nghị Yalta

Ngày 16/11, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov bác bỏ những ý kiến so sánh cuộc gặp thượng đỉnh sắp tới giữa lãnh đạo Nga, Mỹ và Trung Quốc với Hội nghị Yalta năm 1945.

Cuộc gặp giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Mỹ Donald Trump dự kiến diễn ra ngày 19/11 tại Thâm Quyến (Trung Quốc), bên lề Hội nghị cấp cao Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC).

Một số ý kiến cho rằng sự kiện này có thể gợi nhớ Hội nghị Yalta năm 1945, nơi lãnh đạo Liên Xô, Anh và Mỹ thảo luận về trật tự châu Âu sau Chiến tranh thế giới thứ hai. Hội nghị được xem là dấu mốc quan trọng trong việc định hình phạm vi ảnh hưởng của các cường quốc thời kỳ hậu chiến.

Tuy nhiên, ông Peskov bác bỏ cách so sánh trên, nhấn mạnh Nga và Trung Quốc ủng hộ một trật tự thế giới đa cực, trong đó không quốc gia nào có quyền áp đặt quyết định lên các nước khác.

“Đó chỉ là những suy diễn của các nhà khoa học chính trị và không liên quan gì đến thực tế”, ông Peskov nói với phóng viên ngày 16/11.

Người phát ngôn Điện Kremlin khẳng định Nga và Trung Quốc không muốn bất kỳ quốc gia nào quyết định vận mệnh của mình, đồng thời cũng không tìm cách áp đặt ý chí lên các nước khác. Ông Peskov đánh giá cuộc gặp sắp tới có ý nghĩa quan trọng, mô tả đây là sự kiện “rất quan trọng và chưa từng có tiền lệ”.

Nga tố Ukraine tấn công cầu Crimea lần thứ hai trong ngày

Ngày 16/11, giới chức Nga thông báo giao thông qua cầu Crimea nối bán đảo với đất liền Nga phải tạm dừng sau một vụ tấn công mới. Trong khi đó, một nghị sĩ Nga cáo buộc động thái này nhằm cản trở các nỗ lực đàm phán hòa bình. Người đứng đầu Cộng hòa Crimea Sergey Aksyonov cho biết lực lượng Ukraine tiếp tục tấn công cây cầu, khiến hoạt động giao thông qua công trình bị đình chỉ.

Cầu Crimea.

“Đối phương lại tấn công cầu Crimea. Hiện giao thông qua cầu đã bị đình chỉ. Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật thông tin khi tình hình có diễn biến mới”, ông Aksyonov viết trên ứng dụng nhắn tin Max. Quan chức này khuyến cáo người dân và du khách tại bán đảo Crimea không di chuyển về phía cây cầu, đồng thời cân nhắc tình hình thực tế khi lên kế hoạch đi lại.

Theo thông báo, giao thông đường bộ qua cầu Crimea bị đình chỉ từ 23h54 ngày 16/11 theo giờ Moskva.

Bình luận về vụ việc, nghị sĩ Duma Quốc gia Nga Mikhail Sheremet cho rằng Ukraine tấn công cầu Crimea nhằm cản trở các nỗ lực đàm phán hòa bình do Mỹ thúc đẩy. Trả lời hãng thông tấn TASS, ông Sheremet nhận định các cuộc tấn công của Ukraine có thể đi ngược lại nỗ lực của Washington nhằm chấm dứt xung đột. Nghị sĩ này cũng chỉ trích Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, cho rằng Kiev không thực sự muốn thúc đẩy đối thoại hòa bình.

Phía Ukraine chưa phản hồi cáo buộc liên quan đến vụ việc trong những thông tin được công bố.

United Airlines và nhiều ngân hàng Mỹ gặp sự cố kỹ thuật

Ngày 16/11, hãng hàng không United Airlines gặp sự cố hệ thống công nghệ trên toàn mạng lưới, khiến hàng trăm chuyến bay bị chậm. Cùng thời điểm, hàng nghìn khách hàng tại Mỹ phản ánh tình trạng khó truy cập tài khoản ngân hàng và chuyển tiền.

United Airlines cho biết lỗi kỹ thuật ảnh hưởng đến các chuyến bay chuẩn bị khởi hành trên toàn mạng lưới. Những máy bay đang ở trên không và các chuyến bay do đơn vị khu vực United Express khai thác không bị tác động. Hãng hàng không xin lỗi hành khách, cho biết các nhóm kỹ thuật đang khẩn trương khắc phục sự cố. Theo trang theo dõi chuyến bay FlightAware, ít nhất 418 chuyến bay của United Airlines bị chậm vào cuối chiều 16/11.

Sau đó, United Airlines xác nhận sự cố đã được khắc phục và cho biết chưa có dấu hiệu cho thấy hệ thống bị tấn công mạng. Hãng chưa công bố nguyên nhân gây ra lỗi kỹ thuật. Cũng trong ngày 16/11, khách hàng của nhiều ngân hàng lớn tại Mỹ, gồm JPMorgan Chase, Bank of America, Wells Fargo, US Bank và Truist, báo cáo gặp khó khăn khi truy cập dịch vụ ngân hàng trực tuyến và thực hiện giao dịch.