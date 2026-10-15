Tin nóng thế giới hôm nay 15/10: Ukraine 'bị phản bội', Israel cản kế hoạch Gaza

Trong bản tin thế giới mới nhất hôm nay 15/10, những diễn biến liên quan đến xung đột Nga - Ukraine và tình hình Trung Đông tiếp tục thu hút sự quan tâm. Bên cạnh căng thẳng ngoại giao giữa Kiev và Washington, kế hoạch ổn định Gaza của Tổng thống Mỹ Donald Trump đang gặp trở ngại, trong khi một vụ việc gây chấn động tại Mỹ liên quan đến nghiên cứu sinh gốc Việt cũng đang được điều tra.

Tổng thống Zelensky nói Ukraine bị phản bội

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết ông cảm thấy bị Tổng thống Mỹ Donald Trump phản bội sau khi Washington thông báo thỏa thuận cung cấp dầu diesel của Nga. Trong cuộc phỏng vấn với chương trình Piers Morgan Uncensored, ông nói Ukraine đang mất đi một đối tác mạnh và cho rằng thỏa thuận này có lợi cho Moskva.

Trump tuyên bố Tổng thống Nga Vladimir Putin đồng ý cung cấp dầu diesel nhằm góp phần hạ giá năng lượng. Tuy nhiên, dù ông Trump thông báo thỏa thuận ngừng tấn công các cơ sở năng lượng đã có hiệu lực, Nga và Ukraine đều chưa chính thức xác nhận. Ngày 12/10, Nga tiếp tục tiến hành các đợt tấn công nhằm vào Ukraine.

Zelensky tuyên bố sẵn sàng ngừng tập kích nhà máy lọc dầu Nga nếu Moskva chấm dứt các cuộc tấn công vào hạ tầng năng lượng Ukraine. Trong khi đó, Washington cảnh báo có thể đình chỉ chia sẻ thông tin tình báo và hạn chế nguồn vũ khí hỗ trợ Kiev nếu Ukraine không dừng các cuộc tấn công tầm xa. Kiev cho rằng việc mất thông tin tình báo sẽ tạo lợi thế cho Nga trên chiến trường.

Israel cản trở kế hoạch xây căn cứ phục vụ lực lượng quốc tế tại Gaza

Kế hoạch triển khai lực lượng quốc tế tại Dải Gaza của Tổng thống Mỹ Donald Trump gặp trở ngại khi Israel chưa cho phép nhà thầu Mỹ đưa nhân lực và thiết bị vào xây dựng căn cứ quân sự.

(Ảnh minh hoạ)

Theo The Guardian, Hội đồng Hòa bình đã trao hợp đồng cho nhà thầu Arkel International từ đầu tháng 8, nhưng sau hai tháng dự án vẫn chưa thể khởi công. Căn cứ dự kiến có diện tích 100 x 100 m, phục vụ khoảng 150 binh sĩ quốc tế, thuộc nhóm lực lượng được điều động từ Morocco và Kosovo.

Công trình được xem là mắt xích quan trọng trong kế hoạch ổn định và tái thiết Gaza. Việc thiếu căn cứ và bảo đảm an ninh có thể khiến lực lượng quốc tế khó triển khai, đồng thời cản trở hoạt động xây dựng hạ tầng thiết yếu. Hội đồng Hòa bình hy vọng Israel sẽ thay đổi lập trường sau cuộc bầu cử dự kiến ngày 27/10, nhưng hiện chưa có dấu hiệu rõ ràng.

Ukraine bị Nga cáo buộc tấn công hai nhà máy lọc dầu

Phó Thủ tướng Nga Aleksandr Novak cáo buộc Ukraine tấn công hai nhà máy lọc dầu tại tỉnh Saratov và Ryazan ngày 14/10, cho rằng Kiev chưa có động thái hướng tới đề xuất ngừng bắn năng lượng của Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Trump trước đó tuyên bố Nga và Ukraine đã đồng ý ngừng tấn công các cơ sở năng lượng, nhưng cả Moskva và Kiev đều chưa xác nhận. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết sẵn sàng dừng tập kích nhà máy lọc dầu Nga nếu Moskva chấm dứt các cuộc tấn công vào hạ tầng năng lượng Ukraine. Điện Kremlin cũng nhấn mạnh Nga hướng tới hòa bình lâu dài thay vì ngừng bắn tạm thời.

Ukraine bị Nga cáo buộc tấn công hai nhà máy lọc dầu.

Trong khi chỉ trích Kiev, Trump thúc đẩy thỏa thuận cung cấp dầu diesel của Nga nhằm giảm áp lực giá năng lượng. Theo ông, Moskva đồng ý cung cấp hơn 300.000 tấn ngay lập tức, thêm 500.000 tấn trong tháng 11 và 1 triệu tấn sau đó. Nga cho biết sẽ nới lỏng hạn chế xuất khẩu để thực hiện cam kết.

Diễn biến cho thấy đề xuất ngừng bắn năng lượng vẫn chưa đạt đồng thuận, trong khi các cáo buộc tấn công qua lại tiếp tục gây khó khăn cho nỗ lực trung gian của Washington.

Nghiên cứu sinh tại Mỹ bị cáo buộc đầu độc đồng nghiệp bằng trà

Một nữ nghiên cứu sinh ngành vi sinh học tại Đại học Wyoming (Mỹ), Aili Wang, 32 tuổi, bị bắt ngày 6/10 với cáo buộc bỏ chất độc vào trà của đồng nghiệp gốc Việt sau mâu thuẫn trong quá trình nghiên cứu. Vụ việc bị phát hiện khi nạn nhân xuất hiện tình trạng mệt mỏi nghiêm trọng, mất ngủ và nhiều triệu chứng bất thường. Mẫu nước từ máy pha trà được xác định có acrylamide, hóa chất có thể gây độc ở liều lượng cao.

Ali Wang bị cáo buộc đầu độc đồng nghiệp bằng trà.

Camera giám sát ghi lại cảnh Wang lục lọi bàn làm việc của đồng nghiệp và có hành vi đáng ngờ với chiếc cốc. Các nhà điều tra cho biết Wang từng mua acrylamide hai lần qua eBay. Theo giáo sư hướng dẫn Mark Gomelsky, Wang từng thất bại trong lần bảo vệ luận án đầu tiên, trong khi nạn nhân đạt thành công trong nghiên cứu. Hiện chưa rõ nạn nhân có thể hồi phục hoàn toàn hay không. Wang đối mặt cáo buộc hành hung gây thương tích nghiêm trọng, có thể bị phạt tối đa 10 năm tù.

Một vụ việc tương tự tại California cũng gây chú ý khi nữ kỹ sư Rong Yuan tố đồng nghiệp David Xu bỏ cadmium vào chai nước khiến bà và cha mẹ bị ngộ độc. Camera bí mật ghi lại hành vi bị cáo buộc, còn xét nghiệm phát hiện hàm lượng cadmium cao gấp khoảng 3,5 triệu lần giới hạn liên bang. Xu từng nhận tội đầu độc và chịu hai năm quản chế, nhưng ngày 12/10, tòa chấp thuận yêu cầu xóa án hình sự của người này bất chấp sự phản đối của nạn nhân và công tố viên.