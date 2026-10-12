Tin nóng thế giới hôm nay 12/10: Ukraine phản ứng lệnh 'ngừng bắn năng lượng'

Trong bản tin thế giới mới nhất hôm nay 12/10, dư luận quốc tế đặc biệt quan tâm đến phản ứng của Ukraine sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo Nga và Ukraine nhất trí ngừng bắn trong lĩnh vực năng lượng, vụ Houthi tấn công hai sân bay tại Ả Rập Xê Út khiến nhiều người thương vong và việc các đảng đối lập Đức kêu gọi đạt thỏa thuận nhiên liệu với Nga theo mô hình của Mỹ.

Bên cạnh đó, một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Ukraine nhằm vào trung tâm dữ liệu của tập đoàn công nghệ Yandex tại Nga cũng gây gián đoạn nhiều dịch vụ số.

Ukraine phản ứng

Ngày 11/10, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố Nga và Ukraine nhất trí thiết lập lệnh ngừng bắn đối với cơ sở hạ tầng năng lượng, có hiệu lực ngay lập tức. Tuy nhiên, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết ông chưa nhận được thông tin về bất kỳ thỏa thuận nào như vậy và đề nghị Washington làm rõ thời điểm bắt đầu thực hiện.

Trên mạng xã hội Truth Social, ông Trump viết rằng hai bên đã đồng ý ngừng tấn công các cơ sở năng lượng, đồng thời kêu gọi Moskva và Kiev không phá vỡ thỏa thuận. Phía Nga chưa lập tức xác nhận thông tin, trong khi các điều khoản và cơ chế thực thi lệnh ngừng bắn vẫn chưa được công bố cụ thể.

Ukraine tấn công cơ sở lọc dầu Nga. Ảnh: Reuters

Phát biểu với báo chí, ông Zelensky khẳng định Ukraine sẵn sàng tham gia thỏa thuận nếu Nga thực sự đồng ý chấm dứt các cuộc tấn công nhằm vào hạ tầng năng lượng của Ukraine. Nhà lãnh đạo Ukraine đề nghị Tổng thống Trump thông báo rõ thời điểm lệnh ngừng bắn bắt đầu nếu vấn đề này đã được thảo luận với Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Trước đó, trong cuộc phỏng vấn với chương trình “This Week” của ABC News, ông Zelensky cũng tuyên bố Kiev sẵn sàng ngừng các cuộc tấn công nhằm vào nhà máy lọc dầu của Nga nếu Moskva chấm dứt các đòn tập kích vào cơ sở năng lượng của Ukraine.

Houthi tăng cường tấn công Ả Rập Xê Út

Ngày 12/10, Cơ quan Quản lý Hàng không dân dụng Ả Rập Xê Út (GACA) xác nhận ít nhất 1 người thiệt mạng và 11 người bị thương trong vụ tấn công nhằm vào sân bay quốc tế King Khalid tại thủ đô Riyadh vào chiều 11/10 theo giờ địa phương. Nạn nhân thiệt mạng được xác định là một công dân Pakistan.

GACA cũng xác nhận một vụ tấn công khác nhằm vào sân bay quốc tế King Fahd tại thành phố Dammam, miền Đông Ả Rập Xê Út. Tuy nhiên, cơ quan này chưa công bố thông tin về thương vong tại địa điểm thứ hai và cho biết các cơ quan chức năng đang đánh giá mức độ thiệt hại.

Sân bay quốc tế tại Ả Rập Xê Út trở thành mục tiêu trong các cuộc tấn công của lực lượng Houthi. (Ảnh minh họa)

Theo thông báo của liên quân do Ả Rập Xê Út dẫn đầu chống Houthi, trong vụ tấn công nhằm vào sân bay King Khalid, vật thể bay hướng tới nhà ga số 4 và gây hỏa hoạn. Hệ thống phòng không Ả Rập Xê Út cũng đánh chặn một tên lửa hành trình tại khu vực gần sân bay.

Đây là vụ tấn công thứ hai nhằm vào địa điểm này trong hai ngày liên tiếp. Vụ việc trước đó được cho là khiến ít nhất 12 người thiệt mạng và hơn 300 người bị thương. Lực lượng Houthi sau đó thừa nhận tiến hành nhiều cuộc tấn công bằng tên lửa và thiết bị bay không người lái nhằm vào sân bay cùng các cơ sở năng lượng của Ả Rập Xê Út trong vòng 24 giờ.

Nga cáo buộc Ukraine tấn công trung tâm dữ liệu Yandex

Ngày 11/10, tập đoàn công nghệ Nga Yandex thông báo cơ sở trung tâm dữ liệu của công ty tại tỉnh Vladimir bị hư hại sau cuộc tấn công bằng máy bay không người lái, buộc hoạt động tại đây phải tạm dừng. Sự cố được cho là gây gián đoạn một loạt dịch vụ số được doanh nghiệp và người dùng trên khắp nước Nga sử dụng.

Theo Yandex, vụ việc xảy ra tại cơ sở nằm cách Moskva khoảng 180 km về phía Đông Bắc. Địa điểm này còn có hệ thống Galushkin, một trong ba siêu máy tính mà tập đoàn sử dụng cho hoạt động phát triển trí tuệ nhân tạo (AI). Cuộc tấn công làm hư hại hạ tầng trung tâm dữ liệu và buộc công ty phải ngừng vận hành cơ sở để đánh giá tình hình.

Yandex cho biết không ghi nhận thương vong trong vụ việc. Các đội ứng phó khẩn cấp cùng kỹ sư của công ty đã tiến hành kiểm tra thiệt hại và tìm cách khôi phục dịch vụ. Doanh nghiệp cũng khuyến nghị khách hàng sử dụng nền tảng Yandex Cloud kích hoạt các phương án dự phòng để hạn chế ảnh hưởng từ sự cố.

Theo các thông tin truyền thông, tình trạng gián đoạn ảnh hưởng đến nhiều lĩnh vực, gồm ngân hàng, sàn thương mại điện tử, dịch vụ giao hàng, ứng dụng bán lẻ, hiệu thuốc và một số nền tảng trực tuyến khác. Yandex sau đó thông báo quyền truy cập vào một số dịch vụ, trong đó có trợ lý AI Alice, công cụ tìm kiếm, bản đồ, gọi xe và thư điện tử, đang từng bước được khôi phục.

Đức phản ứng đề xuất của Mỹ

Ngày 12/10, hai đảng đối lập tại Đức là đảng Sự lựa chọn vì nước Đức (AfD) và Liên minh Sahra Wagenknecht (BSW) kêu gọi chính phủ xem xét khôi phục quan hệ kinh tế với Nga, trong đó có việc đạt thỏa thuận nhập khẩu dầu diesel tương tự động thái của Tổng thống Mỹ Donald Trump. Đề xuất được đưa ra trong bối cảnh giá nhiên liệu tăng cao, gây thêm sức ép đối với người tiêu dùng và nền kinh tế lớn nhất châu Âu.

(Ảnh minh hoạ)

Theo truyền thông Đức, AfD và BSW đang chuẩn bị một nghị quyết chung yêu cầu chấm dứt các biện pháp trừng phạt chống Nga và dừng hỗ trợ tài chính cho Kiev. Hai đảng hiện có tổng số ghế đủ để nắm đa số tại nghị viện bang Sachsen-Anhalt sau cuộc bầu cử khu vực hồi tháng 9, song nghị viện bang không có thẩm quyền tự quyết việc dỡ bỏ các biện pháp trừng phạt ở cấp liên bang hoặc Liên minh châu Âu (EU).

Claudia Wittig, Phó Chủ tịch nhóm nghị sĩ BSW, cho rằng Đức cũng cần một thỏa thuận dầu diesel với Nga nhằm giảm áp lực giá nhiên liệu. Bà chỉ trích các biện pháp trừng phạt Moskva đã không đạt hiệu quả như kỳ vọng và cho rằng những hệ quả kinh tế đang tác động đáng kể đến chính nước Đức.