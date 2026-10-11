Tin nóng thế giới hôm nay 11/10: Ông Putin nêu đề xuất chấm dứt xung đột Mỹ-Iran

Trong bản tin thế giới mới nhất hôm nay 11/10, dư luận quốc tế đặc biệt quan tâm đến cuộc tấn công của Houthi vào sân bay của Ả Rập Xê Út, ông Putin nêu đề xuất giúp chấm dứt xung đột Mỹ - Iran, Tổng thống Trump đề xuất thay tổng thống Ukraine và xả súng tại Mỹ khiến 9 người thiệt mạng.

Sân bay Ả Rập Xê Út lại bị tập kích, Mỹ cân nhắc việc đáp trả Houthi

Quan chức hàng không dân dụng Ả Rập Xê Út cho biết, ít nhất 12 người thiệt mạng và 309 người bị thương trong cuộc tấn công của lực lượng Houthi vào sân bay quốc tế Riyadh hôm 10/10.

Khói bốc lên tại hiện trường vụ tấn công.

Giới chức Ả Rập Xê Út đang đánh giá mức độ thiệt hại với sân bay. Cảnh sát được triển khai dày, tất cả lối vào sân bay đều bị phong tỏa; hệ thống chiếu sáng xung quanh khu phức hợp được giảm độ sáng.

Tại Nhà Trắng, khi được hỏi liệu có khả năng lực lượng Mỹ sẽ tham gia cuộc tấn công của Ả Rập Xê Út chống Houthi sau vụ tấn công sân bay quốc tế Riyadh hay không, Tổng thống Mỹ Donald Trump nhấn mạnh “có thể”.

“Có thể. Chúng tôi sẽ xem xét. Chúng tôi vừa mới biết về vụ tấn công gần đây. Vì vậy, chúng tôi sẽ đưa ra quyết định. Chúng tôi hành động rất nhanh chóng”, ông Trump nói.

Ông Putin nêu đề xuất giúp chấm dứt xung đột Mỹ - Iran

Theo Cố vấn điện Kremlin Yury Ushakov, trong cuộc điện đàm hôm 9/10, Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Mỹ Donald Trump cùng nhau thảo luận về nhiều vấn đề quan trọng, trong đó có cuộc xung đột ở Iran. Ông Putin nói với nhà lãnh đạo Mỹ rằng Nga vẫn để ngỏ đề xuất tiếp nhận uranium làm giàu cao của Iran.

“Đề xuất của chúng tôi về việc chuyển uranium làm giàu cấp độ cao của Iran sang Nga như lối thoát khả thi cho bế tắc hiện nay vẫn còn hiệu lực”, ông Ushakov nói và nhấn mạnh: “Đáng chú ý, Tổng thống Donald Trump đã ghi nhận ý tưởng này và hoan nghênh sự tham gia của Moskva trong việc giải quyết xung đột Iran”.

Tổng thống Nga Vladimir Putin. (Ảnh: AP)

Tổng thống Trump đề xuất thay tổng thống Ukraine

Tổng thống Mỹ Donald Trump cho rằng Ukraine cần có tổng thống mới, đồng thời chỉ trích Tổng thống Volodymyr Zelensky chưa nỗ lực đủ để chấm dứt cuộc xung đột với Nga. “Tôi đề nghị Ukraine nên có một nhà lãnh đạo mới, người có thể đạt được thỏa thuận, bởi ông Zelensky có thể đạt được nhiều thỏa thuận nhưng vì lý do nào đó lại không làm vậy”.

Ngay sau phát biểu của ông Trump, Ukraine và Nga có những phản ứng trái chiều. Ngoại trưởng Ukraine Andrii Sybiha tuyên bố chỉ có Nhân dân Ukraine mới có quyền quyết định ai sẽ lãnh đạo đất nước và vào khi nào, đặc biệt là trong thời chiến.

Ngược lại, Đặc phái viên của Tổng thống Nga về đầu tư và hợp tác kinh tế với nước ngoài, ông Kirill Dmitriev mô tả phát biểu của nhà lãnh đạo Mỹ là “mang tính biểu tượng và lịch sử”. Theo ông, Tổng thống Trump tham gia vào lập luận Ukraine cần một nhà lãnh đạo đặt hòa bình lên hàng đầu.

Thảm án tại Mỹ: Tay súng sát hại 8 người rồi tự sát

Người đàn ông 45 tuổi được xác định bắn chết 7 thành viên gia đình và một người bạn tại nhà riêng ở thành phố Erie, bang Pennsylvania của Mỹ, sau đó người này được cho là tự sát bằng súng. Trong số nạn nhân thiệt mạng có 2 trẻ em và một phụ nữ đang mang thai ở tháng thứ 8.

Hiện trường vụ xả súng. (Ảnh: Reuters)

Cảnh sát trưởng Erie - ông Rick Lorah - cho biết nghi phạm chưa được công bố danh tính và đã chết do vết thương có vẻ do chính hắn gây ra, trước khi cảnh sát đến hiện trường. “Đó là cảnh tượng tồi tệ nhất mà tôi từng chứng kiến”, ông nói.

Ông Lorah thuật lại rằng kẻ xả súng đi vào một ngôi nhà, sau đó nổ súng vào 2 phụ nữ - những người có vẻ “hoảng loạn”, đang cố gắng tìm kiếm sự giúp đỡ từ hàng xóm.

Khi cảnh sát bao vây tòa nhà và yêu cầu hung thủ ra ngoài, tên này vẫn cố thủ bên trong. Sau đó, cảnh sát phát hihắnnghi phạm với vết thương do đạn bắn, có vẻ do chính hắn gây ra. Cảnh sát tìm thấy hắn ở tầng 2 của ngôi nhà trên đường Perry.