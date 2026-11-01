Tin nóng thế giới hôm nay 1/11: Kỷ lục bầu cử Mỹ, Ukraine lại đề xuất với Nga

Trong bản tin thế giới mới nhất hôm nay 1/11, Triều Tiên thử nghiệm đầu đạn chùm cho tên lửa đạn đạo chiến thuật, còn Ukraine đề xuất ngừng bắn trên toàn bộ chiến tuyến sau thỏa thuận nhân đạo cục bộ với Nga tại Kherson.

Bầu cử giữa nhiệm kỳ Mỹ lập kỷ lục bỏ phiếu sớm

Hơn 51,3 triệu cử tri Mỹ đã bỏ phiếu sớm trước cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ ngày 3/11, vượt kỷ lục 45,9 triệu phiếu được ghi nhận năm 2022, theo dữ liệu của Phòng thí nghiệm Bầu cử thuộc Đại học Florida.

Hơn 51,3 triệu cử tri Mỹ đã bỏ phiếu sớm trước cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ ngày 3/11.

Tại 27 bang thống kê đăng ký đảng phái, cử tri Dân chủ chiếm 43,1% số phiếu bỏ sớm, trong khi tỷ lệ của cử tri Cộng hòa là 31,8%. Tuy nhiên, số liệu này phản ánh đăng ký đảng phái, không đồng nghĩa với lựa chọn ứng viên của cử tri.

Pennsylvania ghi nhận khoảng cách đáng kể khi cử tri đăng ký Dân chủ chiếm 65%, so với 25% của Cộng hòa. Trong khi đó, tại Florida, đảng Cộng hòa đã vượt Dân chủ 3 điểm phần trăm về số phiếu bỏ sớm.

Cuộc bầu cử ngày 3/11 sẽ quyết định quyền kiểm soát Quốc hội Mỹ, với toàn bộ 435 ghế Hạ viện và khoảng một phần ba số ghế Thượng viện được đưa ra tranh cử. Kết quả diễn ra trong bối cảnh tỷ lệ ủng hộ Tổng thống Donald Trump ở mức thấp, giữa những tranh cãi về chiến sự Iran và chính sách nhập cư.

Ông Trump lạc quan

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 31/10 cho biết các nỗ lực giải quyết xung đột Nga - Ukraine đang đạt tiến triển đáng kể và hai bên có thể sớm đạt thỏa thuận hòa bình.

Ông Trump nhận định đây là lần đầu tiên ông thực sự lạc quan về khả năng chấm dứt xung đột, dù trước đó từng cho rằng bất đồng giữa Moskva và Kiev còn rất lớn. Nhà lãnh đạo Mỹ cũng đề cập khả năng đạt thỏa thuận nhân dịp Hội nghị Thượng đỉnh G20 dự kiến diễn ra tại Miami vào tháng 12.

Trước đó, ông Trump nói có thể sớm tổ chức các cuộc gặp với Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nhằm thúc đẩy tiến trình hòa bình. Ông cũng bày tỏ hy vọng đạt được thỏa thuận với Iran thông qua các nỗ lực đàm phán.

Triều Tiên thử đầu đạn chùm cho tên lửa đạn đạo chiến thuật

Ngày 31/10, Triều Tiên tiến hành thử nghiệm đầu đạn chùm dành cho tên lửa đạn đạo chiến thuật nhằm đánh giá khả năng tác chiến và sức công phá. Cuộc thử nghiệm do Cơ quan Quản lý tên lửa nước này thực hiện, dưới sự giám sát của tướng Kim Jong Sik.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un thị sát cuộc diễn tập hỏa lực ngày 14/3/2026. Ảnh: KCNA/TTXVN

Theo Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA), đầu đạn chùm loại tiêu chuẩn số 2 có khả năng phá hủy mục tiêu trên diện tích khoảng 12-13 ha khi đạt mật độ công phá cao nhất. Triều Tiên cho biết có 4 loại đầu đạn được phân chia theo mục đích sử dụng và dự kiến đưa vào biên chế trong năm nay.

Đầu đạn chùm giải phóng nhiều đạn con khi phát nổ, cho phép tấn công trên phạm vi rộng. Vụ thử diễn ra cùng ngày ngoại trưởng Mỹ, Hàn Quốc và Nhật Bản họp tại Atlanta, tái khẳng định cam kết phi hạt nhân hóa hoàn toàn Bán đảo Triều Tiên.

Ukraine đề xuất ngừng bắn trên toàn bộ chiến tuyến với Nga

Sau chiến dịch nhân đạo tại Oleshky, tỉnh Kherson, Ngoại trưởng Ukraine Andriy Sybiha tuyên bố Kiev sẵn sàng chấm dứt giao tranh trên toàn bộ chiến tuyến và kêu gọi Nga có động thái tương tự.

Tổng thống Ukraine.

Ông Sybiha cho rằng thỏa thuận ngừng bắn cục bộ tại Kherson cho thấy hai bên vẫn có thể đạt đồng thuận nếu có thiện chí chính trị. Theo nhà ngoại giao Ukraine, kết quả chiến dịch nhân đạo có thể trở thành biện pháp xây dựng lòng tin, mở đường cho những bước tiến rộng hơn trong đàm phán hòa bình.

Trước đó, Nga và Ukraine nhất trí ngừng bắn tạm thời tại Oleshky từ ngày 27/10 để rà phá bom mìn, chuyển hàng cứu trợ và sơ tán dân thường. Người dân được quyền lựa chọn ở lại, di chuyển đến khu vực do Ukraine kiểm soát hoặc sang Nga.