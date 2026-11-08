Tin nóng công nghệ 8/11: OPPO sẽ khai tử flagship Find X10 Ultra vì giá RAM tăng?

1. Một ngân hàng Pháp trở thành mục tiêu của vụ tấn công mạng quy mô lớn

Theo hãng thông tấn Anadolu của Thổ Nhĩ Kỳ dẫn tin từ đài truyền hình Pháp BFMTV cho biết Tập đoàn ngân hàng Pháp Credit Mutuel Arkea hôm thứ Tư đã xác nhận rằng họ đã trở thành nạn nhân của một cuộc tấn công mạng liên quan đến các giao dịch gian lận.

Ảnh minh họa ngân hàng bị tấn công mạng, dẫn đến các giao dịch trái phép. Ảnh: BleepingComputer.

Thông tin này được xác nhận sau khi nhà điều tra blockchain ZachXBT báo cáo rằng tin tặc đã đánh cắp hơn 133 triệu đô la và rửa tiền một phần thông qua các nền tảng tiền điện tử.

Ngân hàng không xác nhận số tiền được báo cáo và cho biết vụ việc không gây ra hậu quả tài chính nào cho khách hàng của họ.

ZachXBT cho biết vụ tấn công kéo dài vài ngày và liên quan đến các khoản tiền được chuyển qua các sàn giao dịch tiền điện tử và chuyển đổi thành stablecoin, các tài sản kỹ thuật số được thiết kế để duy trì giá trị neo vào các loại tiền tệ như đô la Mỹ.

ZachXBT cáo buộc rằng sự chậm trễ trong việc thông báo cho các nhà chức trách đã cho phép tin tặc rửa tiền hơn 30 triệu đô la, số tiền lẽ ra đã bị các nhà chức trách châu Âu đóng băng.

Ngân hàng cho biết các nhóm của họ đã hành động ngay lập tức sau khi phát hiện vụ tấn công và tạm thời đình chỉ một số giao dịch như một biện pháp phòng ngừa để đảm bảo hoạt động và ngăn chặn các giao dịch chuyển tiền gian lận tiếp theo.

2. Oppo có thể hủy điện thoại cao cấp vì giá RAM tăng

Oppo được cho là đã hủy kế hoạch ra mắt Find X10 Ultra, mẫu điện thoại cao cấp dự kiến trình làng vào năm 2027. Theo 9to5Google, thông tin bắt nguồn từ tài khoản Digital Chat Station trên mạng xã hội Weibo. Oppo hiện chưa xác nhận thông tin này.

Oppo Find X9 Ultra, thế hệ tiền nhiệm của mẫu Find X10 Ultra được nhắc đến trong tin đồn. Ảnh: 9to5Google.

Trước đó, Find X10 Ultra được đồn sở hữu camera chính 200 MP, camera tele tiềm vọng 200 MP và camera zoom xa 50 MP.

Giá bộ nhớ RAM tăng mạnh được 9to5Google nhận định là một nguyên nhân khiến Oppo thay đổi kế hoạch. Những mẫu điện thoại cao cấp thường trang bị RAM dung lượng lớn, khiến chi phí sản xuất tăng khi giá linh kiện biến động.

3. NASA phát triển xe tự hành cho căn cứ Mặt Trăng

NASA vừa thông báo phát triển PROMISE, mẫu xe tự hành 6 bánh chạy bằng năng lượng hạt nhân để thám hiểm cực nam Mặt Trăng. Theo thông cáo ngày 7/11, thiết bị sẽ khảo sát địa hình, tìm kiếm tài nguyên và hỗ trợ lựa chọn vị trí xây dựng căn cứ lâu dài.

Hình ảnh mô phỏng hoạt động sinh sống và làm việc tại căn cứ Mặt Trăng trong tương lai. Ảnh: NASA.

Khác với xe sử dụng pin mặt trời, PROMISE có thể hoạt động trong những đêm Mặt Trăng kéo dài và các khu vực luôn nằm trong bóng tối. Xe được trang bị mũi khoan lấy mẫu đất ở độ sâu khoảng một mét để tìm dấu hiệu băng nước.

NASA dự kiến phóng PROMISE vào cuối năm 2028 và vận hành trong 18 tháng. Cơ quan này giao Blue Origin hợp đồng trị giá 94 triệu USD để đưa xe xuống Mặt Trăng, kèm tùy chọn bổ sung 140 triệu USD.

4. Ngưng thở khi ngủ có thể làm giảm chất lượng tinh trùng

Nam giới mắc chứng ngưng thở khi ngủ có thể bị suy giảm chất lượng tinh trùng, ngay cả khi chức năng khác vẫn bình thường. Theo ScienceAlert, một nghiên cứu mới cho thấy tình trạng thiếu oxy và gián đoạn giấc ngủ có liên quan đến khả năng di chuyển của tinh trùng.

Ngưng thở khi ngủ có thể ảnh hưởng đến chất lượng tinh trùng ở nam giới. Ảnh minh họa: Getty.

Các nhà khoa học so sánh 72 nam giới mắc chứng ngưng thở khi ngủ với 22 người không mắc bệnh. Kết quả cho thấy nhóm mắc bệnh có lượng tinh dịch thấp hơn và tỷ lệ tinh trùng có khả năng di chuyển giảm 10%. Mẫu tinh dịch của họ cũng chứa nhiều chất liên quan đến phản ứng viêm hơn.

Đáng chú ý, 25 người sử dụng máy CPAP, thiết bị tạo áp lực không khí giúp đường thở không bị tắc khi ngủ, được theo dõi trong quá trình điều trị. Sau một tháng, tỷ lệ tinh trùng di chuyển tiến về phía trước tăng từ gần 40% lên 45%.

Tuy nhiên, nghiên cứu trên có quy mô nhỏ và không phân nhóm điều trị ngẫu nhiên, nên chưa thể khẳng định việc điều trị ngưng thở khi ngủ sẽ cải thiện khả năng sinh sản.

Theo Anadolu, 9to5Google, NASA, ScienceAlert