Tin nóng công nghệ 3/10: iPhone 18 Pro Max gặp lỗi

1. iPhone Duo gặp khó với phụ kiện MagSafe cũ

iPhone Duo vẫn hỗ trợ MagSafe nhưng có thể gặp khó với các phụ kiện đời cũ. Cụ thể, do thiết kế ngắn và rộng của chiếc iPhone gập đầu tiên khiến một số loại ví và pin dự phòng gắn nam châm không còn đủ chỗ để nằm gọn ở mặt lưng.

Thiết kế ngắn và rộng khiến một số phụ kiện MagSafe cũ có thể không vừa iPhone Duo. Ảnh: Getty.

Ví MagSafe là trường hợp dễ gặp nhất. BGR cho biết nhiều mẫu ví hiện nay có thể nhô khỏi cạnh dưới hoặc không thể đặt đúng vị trí. Danh sách ví MagSafe tương thích của Apple cũng không liệt kê iPhone Duo. Với pin dự phòng dạng thanh, kích thước lớn cũng có thể khiến phụ kiện vượt khỏi cạnh máy.

Không phải tất cả phụ kiện cũ đều trở nên vô dụng. Các loại vòng giữ, chân đế, tripod hay đế sạc ô tô vẫn có thể hoạt động nếu kích thước phù hợp. Người định mua iPhone Duo vì thế nên kiểm tra kích thước phụ kiện MagSafe đang dùng, thay vì chỉ nhìn vào nhãn tương thích MagSafe.

2. iPhone 18 Pro Max gặp lỗi mất sóng

Apple và AT&T đang tìm cách xử lý sự cố khiến một số iPhone 18 Pro Max tại Mỹ không thể gọi điện, nhắn tin hoặc sử dụng dữ liệu di động.

Một số iPhone 18 Pro Max tại Mỹ gặp lỗi không thể gọi điện, nhắn tin hoặc sử dụng dữ liệu trên mạng AT&T. Ảnh: CNET.

Sự cố đã được phản ánh từ cuối tháng 9 và chỉ ảnh hưởng đến một bộ phận iPhone 18 Pro Max sử dụng mạng AT&T. Máy có thể mất kết nối hoàn toàn hoặc chập chờn rồi chuyển sang chế độ SOS.

Apple hiện yêu cầu iPhone 18 Pro Max cài iOS 27.0.1 trong quá trình thiết lập. Tuy nhiên, một số người dùng cho biết bản cập nhật này chưa giải quyết được sự cố. Nguyên nhân chính xác vẫn chưa được công bố, vì vậy chưa thể kết luận vấn đề nằm ở phần mềm, mạng di động hay phần cứng của máy.

3. Gemini "bớt" thông minh khi sử dụng trên ô tô

Gemini đang dần thay Google Assistant trên Android Auto, nhưng trợ lý AI này đang gặp vấn đề khi dùng trên ô tô. Thay vì đưa ra thông tin, Gemini chỉ thông báo rằng nó không thể giúp với yêu cầu đó.

Người dùng phản ánh Gemini trên Android Auto từ chối trả lời ngay cả với những câu hỏi thông thường. Ảnh: 9to5Google.

Điều đáng chú ý là vấn đề không chỉ xuất hiện với những câu hỏi nhạy cảm hoặc phức tạp. Theo phản ánh của người dùng, Gemini đôi khi từ chối cả những yêu cầu khá bình thường. Trong một số trường hợp, hỏi lại theo cách khác có thể khiến trợ lý hoạt động trở lại.

Android Auto được thiết kế để tài xế có thể hỏi đường, gọi điện hoặc tìm thông tin bằng giọng nói mà không phải cầm điện thoại. Nếu Gemini không hiểu hoặc từ chối trả lời, người dùng khó có thể chuyển sang thao tác thủ công khi đang lái xe.

4. Tín hiệu bí ẩn làm dấy lên hy vọng tìm thấy vật chất tối

Một máy dò đặt sâu dưới lòng đất tại Mỹ vừa ghi nhận tín hiệu bất thường chưa thể giải thích. Các nhà khoa học đang xem xét khả năng nó liên quan đến vật chất tối, thứ được cho là chiếm phần lớn vật chất trong vũ trụ nhưng chưa từng được quan sát trực tiếp.

Máy dò LUX-ZEPLIN được đặt sâu dưới lòng đất để tìm kiếm những tương tác cực hiếm có thể liên quan đến vật chất tối. Ảnh: Greg Stewart/SLAC National Accelerator Laboratory.

Vật chất tối có thể hiểu đơn giản là vật chất chúng ta không nhìn thấy vì nó không phát sáng hay phản xạ ánh sáng. Các nhà khoa học cho rằng có sự hiện hữu của vật chất tối vì vũ trụ tồn tại một lực hấp dẫn rất lớn, vượt ra ngoài năng lượng mà các hành tinh và ngôi sao có thể tạo ra.

Tín hiệu được ghi nhận bởi máy dò LUX-ZEPLIN đặt trong một mỏ vàng ở bang Nam Dakota. Thiết bị được thiết kế để phát hiện những va chạm cực hiếm có thể xảy ra giữa vật chất thông thường và các hạt được cho là tạo nên vật chất tối.

Theo BGR, MacRumors, 9to5Google, Ars Technica