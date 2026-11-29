1. Smartphone pin 9.000 mAh lộ quạt tản nhiệt tích hợp

Theo Gizchina, những thông tin rò rỉ mới nhất cho thấy Realme 17 Ultra có thể được trang bị quạt tản nhiệt tích hợp với vòng đèn LED, pin dung lượng 9.000 mAh và hỗ trợ sạc nhanh công suất 100 W.

Thông số rò rỉ của Realme 17 Ultra cho thấy máy có quạt tản nhiệt tích hợp và pin 9.000 mAh. Ảnh: Abhishek Yadav/X.

Quạt tản nhiệt thường xuất hiện trên điện thoại chơi game nhưng khá hiếm trên các smartphone chú trọng khả năng chụp ảnh. Bộ phận này giúp hạn chế tình trạng nóng máy khi chơi game hoặc quay video độ phân giải cao trong thời gian dài.

Realme 17 Ultra dự kiến sở hữu camera chính 200 MP, camera tele 50 MP hỗ trợ zoom quang 3,5x và bộ nhớ trong tối đa 512 GB. Đây cũng có thể là smartphone đầu tiên mang tên Ultra của Realme.

2. Smartphone pin 13.300 mAh có thể ra mắt tháng 12

Theo thông tin rò rỉ ngày 28/11, Honor X90 Pro Max đã hoàn tất 3 chứng nhận cần thiết để ra mắt tại Trung Quốc. Mẫu smartphone này có thể sở hữu pin dung lượng 13.300 mAh và hỗ trợ sạc nhanh công suất 90 W.

Honor X80 Pro Max, mẫu smartphone tiền nhiệm của Honor X90 Pro Max sắp ra mắt. Ảnh: Honor.

Dung lượng pin của thiết bị lớn hơn nhiều mẫu pin dự phòng 10.000 mAh trên thị trường. Theo thông tin rò rỉ trước đó, dung lượng pin của máy thậm chí có thể đạt 13.500 mAh.

Với việc hoàn tất các thủ tục chứng nhận, X90 Pro Max có thể được giới thiệu ngay trong tháng 12 tới.

3. Lenovo ra mắt màn hình có thể mang đi khắp nhà

Lenovo đã giới thiệu tại Trung Quốc mẫu màn hình thông minh Lecoo AI Portable Smart Display. Thiết bị có kích thước 24,5 inch, tích hợp pin riêng, cho phép người dùng xem phim liên tục khoảng 4-5 giờ mà không cần cắm điện.

Màn hình Lenovo có thể hoạt động nhiều giờ mà không cần cắm điện. Ảnh: Gizmochina.

Màn hình có độ phân giải Full HD, tần số quét 75 Hz và 2 loa công suất 10 W mỗi loa. Thiết bị nặng 4,8 kg, hỗ trợ sạc bằng pin dự phòng USB-C tương thích, thuận tiện khi sử dụng ngoài trời.

Người dùng có thể nhờ AI tìm kiếm một bộ phim ngay cả khi chỉ nhớ câu thoại mà không biết tên phim. Thiết bị cũng có thể kết nối với laptop để làm màn hình phụ, với giá mở bán 1.599 nhân dân tệ (khoảng 6,2 triệu đồng).

4. Dùng bụi Mặt Trăng và bìa carton để xây căn cứ ngoài không gian

Các nhà khoa học tại Đại học Purdue (Mỹ) đã chế tạo vật liệu cách nhiệt từ sợi giấy, bìa carton bỏ đi và đất có thành phần tương tự bụi Mặt Trăng. Vật liệu này có thể dùng để xây dựng nơi ở cho các phi hành gia.

Vật liệu cách nhiệt được chế tạo từ sợi giấy và đất mô phỏng bụi Mặt Trăng. Ảnh: John Underwood/Đại học Purdue.

Nhiệt độ trên Mặt Trăng có thể lên tới 127 độ C vào ban ngày và giảm xuống âm 173 độ C vào ban đêm. Vật liệu mới chứa nhiều lỗ rỗng nhỏ, giúp hạn chế truyền nhiệt và bảo vệ không gian sống bên trong.

Thay vì vận chuyển toàn bộ vật liệu xây dựng từ Trái Đất, các phi hành gia có thể tận dụng bụi Mặt Trăng cùng giấy và bìa carton từ bao bì hàng hóa. Giải pháp này giúp giảm lượng rác thải và chi phí vận chuyển ngoài không gian.

Theo Gizchina, IT Home, Space