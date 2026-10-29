Tin nóng công nghệ 29/10: Rò rỉ dữ liệu hơn 40.000 nhân viên Bộ An ninh Nội địa Mỹ

1. Hơn 40.000 nhân viên an ninh Mỹ bị hacker đánh cắp dữ liệu

Theo TechCrunch, hacker đã đánh cắp và công khai thông tin của hơn 40.000 nhân viên Bộ An ninh Nội địa Mỹ (DHS). Dữ liệu bị lộ gồm tên, chức danh, email công việc, số điện thoại và địa điểm làm việc, trong đó có nhiều nhân viên thuộc các lực lượng thực thi pháp luật.

Thông tin của hàng chục nghìn nhân viên an ninh Mỹ bị phát tán trên Internet. Ảnh minh họa: Getty.

Đáng chú ý, dữ liệu gồm khoảng 21.000 hồ sơ liên quan đến Cơ quan Hải quan và Bảo vệ Biên giới Mỹ (CBP), cùng 10.000 hồ sơ thuộc Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan (ICE) và đơn vị điều tra trực thuộc. Hacker tuyên bố đã lấy thông tin từ hệ thống đăng nhập nội bộ của DHS.

Theo TechCrunch, một phần thông tin bị rò rỉ đã được đối chiếu và xác minh là chính xác. Các dấu thời gian cho thấy dữ liệu có thể đã bị đánh cắp từ giữa tháng 8. Hiện chưa rõ lỗ hổng đã được khắc phục hay chưa.

2. TikTok cho tìm quán ăn và đặt bàn ngay trên ứng dụng

TikTok vừa ra mắt tính năng Must Eat, cho phép người dùng tìm quán ăn, xem đánh giá và đặt bàn ngay trên ứng dụng. Theo TechCrunch, tính năng này đưa TikTok cạnh tranh trực tiếp hơn với Google Maps trong lĩnh vực tìm kiếm địa điểm ăn uống.

Giao diện tính năng Must Eat giúp người dùng tìm kiếm và lựa chọn nhà hàng trên TikTok. Ảnh: TikTok.

Must Eat tổng hợp hơn 40 triệu bài đăng và bình luận để đề xuất những quán ăn được cộng đồng quan tâm. Người dùng có thể lọc kết quả theo vị trí, loại món ăn, mức giá và đánh giá. Một số nhà hàng còn cho phép đặt bàn trực tiếp thông qua nền tảng OpenTable.

Với danh sách quán ăn, TikTok chia thành 2 nhóm, gồm quán bình dân và nhà hàng dành cho những dịp đặc biệt. Tính năng hiện được triển khai tại New York, Los Angeles và San Francisco (Mỹ). Người dùng có thể truy cập thông qua thanh tìm kiếm, bảng tin địa phương hoặc liên kết địa điểm trong video.

3. iPhone có thể xác minh người dùng đủ 18 tuổi chỉ bằng ảnh selfie

Người dùng iPhone có thể xác minh mình đã đủ 18 tuổi bằng cách chụp ảnh khuôn mặt, thay vì cung cấp giấy tờ tùy thân. Theo MacRumors, Apple bổ sung phương pháp xác minh tuổi mới trên iOS 27.2 và iPadOS 27.2 tại những một số khu vực nhất định.

iPhone bổ sung phương pháp xác minh độ tuổi bằng ảnh selfie trên iOS 27.2. Ảnh minh họa: MacRumors.

Khi sử dụng tính năng, người dùng cần quay và nghiêng đầu theo hướng dẫn để iPhone ghi nhận khuôn mặt từ nhiều góc độ. Hệ thống sẽ phân tích hình ảnh nhằm ước tính người dùng đã trưởng thành hay chưa. Apple cho biết ảnh selfie được xóa sau khi quá trình xác minh hoàn tất.

Tính năng có thể được yêu cầu khi tạo tài khoản Apple, truy cập ứng dụng dành cho người từ 18 tuổi hoặc thay đổi một số cài đặt an toàn. Sau khi xác minh thành công, người dùng không cần thực hiện lại.

4. Apple và Google bị phạt vì hạn chế thanh toán ngoài ứng dụng

Hàn Quốc phạt Apple và Google tổng cộng 63,7 tỷ won (khoảng 47,9 triệu USD) vì hạn chế các phương thức thanh toán trên kho ứng dụng. Theo Reuters ngày 28/10, Google bị phạt 42,9 tỷ won (32,35 triệu USD), trong khi Apple chịu mức phạt 20,8 tỷ won (khoảng 15,7 triệu USD).

Văn phòng Google tại London (Anh). Ảnh: Reuters.

Ủy ban Truyền thông và Truyền thông Đa phương tiện Hàn Quốc cho rằng hai hãng đã hạn chế người dùng và nhà phát triển lựa chọn hệ thống thanh toán khác. Cơ quan này yêu cầu Apple và Google thực hiện các biện pháp khắc phục, nhằm bảo đảm sự cạnh tranh trên thị trường ứng dụng.

Trong phản hồi gửi Reuters, Apple cho biết không đồng ý với quyết định xử phạt và đang xem xét các phương án theo luật Hàn Quốc. Hãng khẳng định đã hợp tác với các nhà phát triển để thúc đẩy đổi mới trên App Store. Google chưa đưa ra bình luận tại thời điểm Reuters đăng bài.

Theo TechCrunch, MacRumors, Reuters