1. Camera Insta360 có thể tháo rời ống kính như máy ảnh chuyên nghiệp

Insta360 xác nhận sẽ giới thiệu Ace Pro 3 tại Trung Quốc vào ngày 1/12. Theo Gizmochina, đoạn video hé lộ của hãng cho thấy camera hành động mới có thể thay ống kính, điều chỉnh khẩu độ và tự động lấy nét, những tính năng hiếm gặp trên dòng thiết bị này.

Insta360 hé lộ camera Ace Pro 3 với khả năng thay ống kính và điều chỉnh khẩu độ. Ảnh: Insta360.

Camera hành động thường có ống kính cố định, chủ yếu dùng để quay thể thao hoặc du lịch. Nếu được trang bị đầy đủ các tính năng vừa hé lộ, Ace Pro 3 sẽ cho phép người dùng linh hoạt hơn khi chụp chân dung, quay video hoặc thay đổi góc nhìn.

Theo hồ sơ chứng nhận tại Mỹ, Ace Pro 3 có pin 2.250 mAh, lớn hơn mức 1.800 mAh của Ace Pro 2. Máy còn được dự đoán tiếp tục sử dụng ống kính hợp tác với Leica và màn hình có thể lật. Giá bán và cấu hình chính thức sẽ được công bố ngày 1/12.

2. Pin dự phòng Ugreen dùng chất lỏng để làm mát khi sạc

Ugreen vừa giới thiệu P8, mẫu pin dự phòng có hệ thống làm mát bằng chất lỏng. Theo Gizmochina, thiết bị sử dụng một máy bơm siêu nhỏ để đưa chất lỏng tuần hoàn bên trong, giúp giảm nhiệt sinh ra trong quá trình sạc điện thoại.

Pin dự phòng Ugreen P8 có hệ thống bơm chất lỏng bên trong để hỗ trợ tản nhiệt. Ảnh: Ugreen.

Theo thử nghiệm của Ugreen, hệ thống này giúp giảm nhiệt độ cao nhất thêm 13 độ C và tăng hiệu quả tản nhiệt 38% so với mẫu pin dự phòng thế hệ trước.

P8 có dung lượng 10.000 mAh, hỗ trợ sạc nhanh 45 W qua dây USB-C tích hợp và sạc không dây 15 W. Thiết bị còn có màn hình hiển thị dung lượng pin, công suất sạc và thời gian còn lại. Sản phẩm sẽ bán tại Trung Quốc từ ngày 3/12 với giá khoảng 1,7 triệu đồng.

3. AI Trung Quốc mở hướng nghiên cứu thuốc điều trị ung thư

Tencent vừa công bố nghiên cứu sử dụng trí tuệ nhân tạo để thiết kế các phân tử phục vụ phát triển thuốc điều trị ung thư, béo phì và tiểu đường. Kết quả nghiên cứu này đã được đăng trên tạp chí khoa học Nature.

Nghiên cứu của Tencent sử dụng AI để tìm kiếm những phân tử có tiềm năng phát triển thành thuốc. Ảnh minh họa: Shutterstock/SCMP.

Các nhà nghiên cứu phát triển hệ thống ORIDTP, sử dụng AI để thiết kế peptide, những phân tử được tạo thành từ các axit amin. Điểm đặc biệt là chúng có thể tác động đồng thời lên 2 mục tiêu điều trị, giúp nhóm nghiên cứu tìm kiếm các loại thuốc tiềm năng.

Trong thử nghiệm trên chuột, một phân tử do AI thiết kế giúp thể tích khối u giảm 94,2% so với nhóm đối chứng. Hệ thống cũng tạo ra các phân tử có triển vọng điều trị béo phì và tiểu đường. Tencent hiện đã đưa công nghệ này lên nền tảng BioNexus để các nhà khoa học tiếp tục nghiên cứu.

4. Nvidia hợp tác Kioxia phát triển bộ nhớ cho máy chủ AI

Hãng chip Nhật Bản Kioxia Holdings đang hợp tác với Nvidia thử nghiệm giải pháp bộ nhớ cho máy chủ AI, nhằm giảm phụ thuộc vào nguồn cung HBM (High Bandwidth Memory - bộ nhớ băng thông cao) vốn do các nhà sản xuất Hàn Quốc thống lĩnh.

Kioxia là nhà cung cấp bộ nhớ NAND lớn thứ tư trên thị trường toàn cầu, xếp sau khá xa so với các nhà lãnh đạo đến từ Hàn Quốc. Ảnh: Kazuho Fujiwara.

Hai công ty đã bắt đầu thử nghiệm hệ thống kết hợp bộ nhớ Kioxia với bộ xử lý đồ họa (GPU) Nvidia. Trong đó, 144 ổ cứng thể rắn (SSD) được sử dụng làm nguồn dữ liệu hỗ trợ GPU, bổ sung hiệu năng cho bộ nhớ băng thông cao (HBM).

Động thái này diễn ra trong bối cảnh nguồn cung HBM khan hiếm, buộc các doanh nghiệp tìm kiếm giải pháp thay thế. Dù SSD không thể thay thế hoàn toàn HBM, công nghệ này có thể đảm nhận một phần chức năng xử lý dữ liệu.

Theo Counterpoint Research, Kioxia hiện chiếm 14% thị phần bộ nhớ NAND toàn cầu, đứng thứ tư, sau Samsung Electronics với 28%. Công ty dự kiến giao mẫu SSD cải tiến dành cho GPU vào cuối năm 2027, với năng lực xử lý gấp đôi thế hệ trước.

Theo Gizmochina, SCMP, Reuters, Nikkei