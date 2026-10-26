Tin nóng công nghệ 26/10: Phát hiện manh mối về lỗi nứt màn hình iPhone Duo

1. Phát hiện manh mối về lỗi nứt màn hình iPhone Duo

Các chuyên gia của iFixit, trang chuyên phân tích cấu tạo và hướng dẫn sửa chữa thiết bị điện tử, vừa tháo rời iPhone Duo để tìm nguyên nhân khiến một số máy bị nứt màn hình sau vài lần gập mở.

Theo MacRumors, nhóm phát hiện các vết nứt được người dùng phản ánh tập trung gần vị trí tiếp giáp giữa dây cáp và bộ phận đỡ màn hình tại bản lề.

Cấu trúc bản lề và linh kiện bên trong iPhone Duo trong ảnh tháo rời do iFixit công bố. Ảnh: iFixit.

Sau khi dựng mô hình 3D từ ảnh chụp cắt lớp và thiết kế bản lề, iFixit nhận thấy thanh đỡ ở giữa có thể không hạ xuống đủ khi đóng máy. Nếu điều này xảy ra, màn hình sẽ bị ép vào thanh đỡ, tạo áp lực lớn tại vị trí trùng với những vết nứt được ghi nhận.

Trong thử nghiệm khác, bụi vẫn lọt vào các bộ phận chuyển động của bản lề, khiến máy phát ra tiếng lạo xạo khi gập. Dù chưa xác định được nguyên nhân chính xác gây nứt màn hình, iFixit đánh giá iPhone Duo đạt 5/10 điểm về khả năng sửa chữa, cao nhất trong số các điện thoại gập mà nhóm từng tháo rời.

2. MacBook Pro cảm ứng có thể tăng giá tới 13 triệu đồng

Apple có thể ra mắt MacBook Pro đầu tiên sử dụng màn hình OLED cảm ứng vào ngày 28/10. Theo MacRumors, 2 phiên bản 14 inch và 16 inch có thể tăng giá tới 500 USD (khoảng 13 triệu đồng) so với các mẫu tương ứng đang bán tại Mỹ.

MacBook Pro hiện sử dụng màn hình mini-LED, trong khi thế hệ mới được cho là sẽ chuyển sang OLED cảm ứng. Ảnh minh họa: MacRumors.

Các mẫu máy mới được dự đoán có thiết kế mỏng, nhẹ hơn và thay phần khuyết trên màn hình bằng Dynamic Island tương tự iPhone. Apple cũng có thể sử dụng chip M5 Pro và M5 Max, thay vì chuyển ngay sang thế hệ chip M6 như một số dự đoán trước đó.

Đáng chú ý, macOS được cho là sẽ tự điều chỉnh giao diện theo cách người dùng thao tác. Khi chạm màn hình, các nút điều khiển và menu có thể thay đổi để dễ sử dụng bằng ngón tay.

3. Đầu tư AI, nhiều doanh nghiệp Mỹ chưa ghi nhận cải thiện rõ về lợi nhuận

Việc đầu tư vào AI vẫn chưa giúp nhiều tập đoàn lớn của Mỹ cải thiện lợi nhuận rõ rệt. Theo TechCrunch, đây là nhận định của Torsten Slok, chuyên gia kinh tế trưởng tại tập đoàn đầu tư Apollo Global Management, sau khi phân tích kết quả kinh doanh của các doanh nghiệp Mỹ.

Một phân tích của Apollo cho rằng hiệu quả tài chính từ AI chưa thể hiện rõ tại nhiều tập đoàn lớn ngoài lĩnh vực công nghệ. Ảnh minh họa: Carol Yepes/Getty.

Slok tập trung vào 493 doanh nghiệp thuộc chỉ số S&P 500, sau khi loại bảy tập đoàn công nghệ lớn gồm Apple, Microsoft, Nvidia, Amazon, Alphabet, Meta và Tesla. Kết quả cho thấy doanh thu trên mỗi lao động và tỷ suất lợi nhuận của nhóm này gần như đi ngang, trong khi các chỉ số tương ứng tại nhóm công nghệ lớn có xu hướng tăng.

Theo chuyên gia Apollo, dù doanh nghiệp đầu tư mạnh vào AI, việc ứng dụng công nghệ này vẫn chưa tạo ra thay đổi đáng kể trên các chỉ số tài chính được khảo sát. Ông cho rằng khả năng phán đoán, sự tin cậy và hiểu biết về môi trường kinh doanh vẫn là những yếu tố quan trọng quyết định hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp.

4. Phát hiện 3 hố đen khổng lồ trong cùng một thiên hà

Các nhà thiên văn học phát hiện ba hố đen siêu nặng đang hút vật chất trong thiên hà J0148-4214, cách Trái Đất hơn 12,5 tỷ năm ánh sáng. Theo ScienceDaily, đây là bằng chứng đầu tiên về sự tồn tại đồng thời của 3 hố đen đang hoạt động trong một thiên hà ở giai đoạn sơ khai của vũ trụ.

Hình minh họa 3 hố đen trong thiên hà J0148-4214. Ảnh: MPE.

Hai hố đen nằm gần trung tâm thiên hà, cách nhau khoảng 620 năm ánh sáng. Hố đen thứ ba nằm cách trung tâm khoảng 5.500 năm ánh sáng. Đáng chú ý, hố đen lớn nhất có khối lượng tương đương 80 triệu Mặt Trời, trong khi một hố đen nhỏ hơn lại đang hút vật chất với tốc độ mạnh hơn.

Các nhà khoa học phát hiện ba hố đen nhờ kính viễn vọng không gian James Webb, thông qua việc phân tích ánh sáng từ khí hydro xung quanh chúng. Phát hiện này giúp làm rõ vai trò của các vụ sáp nhập thiên hà trong quá trình hình thành những hố đen khổng lồ ở thời kỳ đầu của vũ trụ.

Theo MacRumors, TechCrunch, ScienceDaily