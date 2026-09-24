Tin nóng công nghệ 24/9: Thuốc HIV biến đổi giúp chuột bị liệt đi lại trở lại

1. Thuốc HIV biến đổi giúp chuột bị liệt đi lại trở lại

Một loại thuốc thử nghiệm phát triển từ nhóm thuốc kháng virus dùng trong điều trị HIV đã giúp chuột mắc bệnh đa xơ cứng phục hồi khả năng vận động và thị lực đã mất. Thuốc có tên kamuvudine-9 (K-9), được các nhà khoa học thử nghiệm trên mô hình động vật mắc bệnh.

Kamuvudine K-9 là thuốc thử nghiệm được phát triển từ nhóm thuốc dùng điều trị HIV. Ảnh: UVA Health.

Đa xơ cứng xảy ra khi hệ miễn dịch tấn công lớp bảo vệ các dây thần kinh, gây ra nhiều triệu chứng như yếu cơ, khó đi lại và suy giảm thị lực. K-9 được thiết kế để ngăn một quá trình gây viêm và tổn thương tế bào trong não, tủy sống. Trong thí nghiệm, những con chuột đã xuất hiện tình trạng liệt và mất thị lực có thể phục hồi sau điều trị.

Điểm đáng chú ý là thuốc không chỉ làm chậm bệnh mà còn giúp động vật phục hồi một phần chức năng đã mất. Tuy nhiên, kết quả hiện mới được ghi nhận trên chuột và chưa chứng minh K-9 có tác dụng tương tự ở người. Các nhà khoa học cần tiếp tục đánh giá độ an toàn và hiệu quả trước khi có thể sử dụng trong điều trị.

2. Điện thoại Xiaomi có tính năng chống nhìn trộm

Xiaomi vừa giới thiệu 18 Pro và 18 Pro Max tại Trung Quốc với tính năng giúp hạn chế người bên cạnh nhìn thấy nội dung trên màn hình. Công nghệ này có thể hữu ích khi người dùng đọc tin nhắn, nhập mật khẩu hoặc sử dụng điện thoại ở nơi đông người.

Xiaomi 18 Pro có tính năng hạn chế người bên cạnh nhìn thấy nội dung trên màn hình. Ảnh: Xiaomi.

Khi kích hoạt, màn hình vẫn hiển thị rõ với người nhìn trực diện nhưng trở nên khó quan sát hơn từ hai bên. Người dùng có thể áp dụng chế độ bảo vệ cho những nội dung hoặc ứng dụng nhạy cảm thay vì phải dùng miếng dán chống nhìn trộm trên toàn bộ màn hình.

Tính năng tương tự đã xuất hiện trên Galaxy S26 Ultra với tên Privacy Display. Samsung cho phép điện thoại tự hạn chế góc nhìn trong một số tình huống như nhập mật khẩu, mở ứng dụng hoặc nhận thông báo. Xiaomi 18 Pro và 18 Pro Max hiện được giới thiệu tại Trung Quốc.

3. Robot thay 4 lốp ô tô trong chưa đầy 15 phút

Một cửa hàng tại Canada vừa đưa vào sử dụng hệ thống robot có thể thay cả bốn lốp ô tô trong chưa đầy 15 phút, theo nhà sản xuất. Hệ thống do startup PitPro Automation phát triển và được triển khai tại một cửa hàng Kal Tire ở Calgary.

Robot của PitPro có thể tháo và lắp bốn bánh ô tô trong chưa đầy 15 phút. Ảnh: TechCrunch.

Hệ thống sử dụng cảm biến để xác định vị trí bánh xe và các đai ốc. Cánh tay robot sau đó tháo đai ốc, lấy bánh ra rồi lắp bánh mới hoặc đổi vị trí bánh. Quá trình tự động hóa giúp giảm những thao tác nặng và lặp đi lặp lại cho thợ sửa xe.

Công nghệ đặc biệt phù hợp tại những nơi tài xế thường xuyên phải đổi giữa lốp mùa hè và lốp mùa đông. PitPro muốn tiếp tục triển khai robot tại các cửa hàng lốp xe và đội xe thương mại.

4. Drone phát hiện cháy rừng trong chưa đầy 10 phút

Các hệ thống drone và cảm biến vừa chứng minh khả năng phát hiện đám cháy trong chưa đầy 10 phút tại cuộc thi XPRIZE Wildfire. Mục tiêu là tìm ra đám cháy khi còn nhỏ để lực lượng cứu hỏa có thêm thời gian xử lý trước khi ngọn lửa lan rộng.

Drone được thử nghiệm để phát hiện và xử lý đám cháy trước khi ngọn lửa lan rộng. Ảnh: Anduril Industries.

Trong thử nghiệm tại Alaska, cả 3 đội vào chung kết đều phát hiện đám cháy trong thời gian quy định. Một hệ thống sử dụng camera nhiệt và AI để tìm lửa rồi điều drone tới quan sát và thả chất chữa cháy. Đội khác triển khai hàng trăm cảm biến trên mặt đất để nhận biết khí sinh ra khi vật liệu bắt đầu cháy âm ỉ.

Tuy nhiên, phát hiện sớm không đồng nghĩa có thể dập lửa nhanh. Hai đội đã đưa drone tới chữa cháy nhưng không đội nào dập tắt hoàn toàn ngọn lửa trong 10 phút. Công nghệ hiện phù hợp hơn với vai trò giúp lực lượng cứu hỏa phát hiện và phản ứng sớm.

Theo NIH, 9to5Google, TechCrunch, Ars Technica