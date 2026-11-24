1. Điện thoại Honor đo nhịp tim bằng màn hình sau

Ngày 23/11, Honor ra mắt 3 mẫu điện thoại Honor 700, 700 Pro và 700S tại Trung Quốc. Theo trang công nghệ Gizmochina, cả 3 đều có màn hình phụ 1,59 inch ở mặt lưng và pin 9.000 mAh. Đặc biệt, 2 phiên bản 700 và 700 Pro còn có khả năng đo nhịp tim và nồng độ oxy trong máu.

Honor 700 và 700 Pro có thể đo nhịp tim, nồng độ oxy trong máu bằng cảm biến ở mặt lưng. Ảnh: Honor.

Người dùng chỉ cần đặt ngón tay lên khu vực cảm biến cạnh màn hình sau trong khoảng một phút để nhận kết quả. Màn hình phụ còn hiển thị thông báo, thông tin chuyến bay, điều khiển nhạc và hỗ trợ chụp ảnh selfie bằng camera sau.

Cả 3 mẫu điện thoại đều có màn hình chính 6,57 inch, tần số quét 120 Hz, camera 200 MP và sạc nhanh 80 W. Honor 700S có giá từ 3.599 nhân dân tệ (13,5 triệu đồng), trong khi Honor 700 và 700 Pro lần lượt từ 15 triệu và 17,3 triệu đồng.

2. Samsung ra mắt màn hình chơi game 1.100 Hz

Ngày 23/11, Samsung công bố đưa màn hình chơi game Odyssey G6 G60H ra thị trường Mỹ với tần số quét tối đa 1.100 Hz, cao hơn nhiều lần so với màn hình máy tính phổ thông. Theo Gizmochina, đây là màn hình chơi game đầu tiên trên thế giới đạt tốc độ hiển thị này.

Màn hình Samsung Odyssey G6 có tần số quét tối đa 1.100 Hz, hướng đến game thủ chuyên nghiệp. Ảnh: Samsung.

Odyssey G6 có kích thước 27 inch và 2 chế độ hiển thị. Người dùng có thể chọn độ phân giải HD với tần số quét 1.100 Hz để ưu tiên tốc độ, hoặc chuyển sang độ phân giải QHD 2.560 x 1.440 pixel với tần số quét 600 Hz để có hình ảnh sắc nét hơn.

Màn hình sử dụng tấm nền IPS, thời gian phản hồi 1 ms và công nghệ giảm nhòe khi vật thể chuyển động nhanh. Thiết bị còn hỗ trợ Nvidia G-Sync và AMD FreeSync để hạn chế hiện tượng xé hình khi chơi game. Samsung dự kiến bán sản phẩm tại Mỹ trong tháng 12 với giá 900 USD (23,7 triệu đồng).

3. Hà Lan khuyến cáo không nên mua kính AI vì nguy cơ quay lén

Ngày 19/11, Cơ quan Bảo vệ Dữ liệu Hà Lan (AP) khuyến cáo người tiêu dùng không nên mua kính thông minh tích hợp camera và AI vì nguy cơ xâm phạm quyền riêng tư. Theo TechCrunch, thiết bị có thể ghi hình những người xung quanh mà họ không nhận ra, đặc biệt tại nơi công cộng.

Kính thông minh tích hợp camera và AI gây lo ngại về khả năng ghi hình người khác mà không xin phép. Ảnh: Getty.

Một số loại kính có đèn báo khi đang quay video, nhưng tín hiệu này có thể quá nhỏ hoặc khó nhận biết. Cơ quan Hà Lan cảnh báo việc dùng kính để ghi hình người khác tại nơi công cộng trong nhiều trường hợp có thể vi phạm quy định bảo vệ dữ liệu cá nhân.

Đáng chú ý, trong một cuộc thử nghiệm, kính AI đọc sai nhãn thuốc và thông báo đã gọi xe cứu thương dù thực tế chưa thực hiện. Thiết bị còn đưa ra lời khuyên không phù hợp trong một tình huống nhạy cảm. Hà Lan cho rằng những sai sót này có thể ảnh hưởng trực tiếp đến an toàn của người sử dụng.

4. Uber thử nghiệm chuyến xe tự ghi hình để bảo vệ hành khách

Ngày 23/11, Uber bắt đầu thử nghiệm tính năng cho phép hành khách đặt những chuyến xe có ghi hình sẵn bằng camera điện thoại của tài xế. Theo TechCrunch, dịch vụ mang tên Recorded Rides đang được triển khai tại 4 thành phố Mỹ gồm Baltimore, Raleigh, Indianapolis và St. Louis.

Uber thử nghiệm tính năng ghi hình toàn bộ hành trình bằng camera điện thoại của tài xế. Ảnh: Uber.

Khi đặt xe, hành khách có thể chọn chuyến đi được ghi hình để tăng khả năng kiểm tra sự việc nếu xảy ra tranh chấp. Uber ưu tiên thử nghiệm đối với những chuyến xe đêm hoặc hành trình có trẻ vị thành niên. Tài xế và hành khách đều có quyền từ chối ghi hình.

Uber còn đang phát triển khả năng tự động bật camera khi hệ thống phát hiện xe đi lệch lộ trình hoặc có dấu hiệu xảy ra tai nạn. Tính năng này hướng đến việc bổ sung bằng chứng trong các tình huống mất an toàn, thay vì phụ thuộc hoàn toàn vào lời kể của tài xế và hành khách.

Theo Gizmochina, TechCrunch