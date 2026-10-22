Tin nóng công nghệ 22/10: iPhone Duo lộ nhiều hạn chế trước ngày mở bán

1. iPhone Duo nóng lên đáng kể khi chạy tác vụ nặng

iPhone Duo, mẫu điện thoại gập đầu tiên của Apple, bộc lộ một số hạn chế trong những bài đánh giá trước ngày mở bán chính thức 23/10. Theo MacRumors, máy nóng lên đáng kể khi chạy tác vụ nặng, trong khi nhiều ứng dụng chưa tận dụng tốt màn hình gập rộng 7,6 inch.

iPhone Duo bộc lộ một số hạn chế về nhiệt độ và khả năng hiển thị ứng dụng trong các bài đánh giá đầu tiên. Ảnh: The Verge.

Trong một thử nghiệm chơi game kéo dài 30 phút, iPhone Duo đạt nhiệt độ 46,5 độ C, cao hơn mức 43,8 độ C của iPhone 18 Pro. Một số người đánh giá còn ghi nhận máy giảm độ sáng hoặc hiệu suất khi hoạt động liên tục.

Theo The Verge, nhiều ứng dụng trên iPhone Duo vẫn sử dụng giao diện dành cho điện thoại thông thường. Khi mở màn hình lớn, một số ứng dụng để trống diện tích hiển thị hoặc bố trí các nút điều khiển bất tiện, khiến người dùng chưa tận dụng được hết lợi thế của thiết kế gập.

Một số ứng dụng đã được điều chỉnh trong thời gian giới truyền thông trải nghiệm máy, nhưng nhiều ứng dụng khác vẫn cần tối ưu thêm.

2. Claude ra mắt trợ lý AI chủ động nhắc việc

Anthropic vừa giới thiệu Claude Duet, trợ lý AI có thể theo dõi công việc và chủ động nhắc người dùng những việc cần xử lý. Theo Reuters, công cụ được thiết kế để hỗ trợ công việc hằng ngày, thay vì chỉ trả lời khi người dùng đặt câu hỏi như các chatbot thông thường.

Trợ lý AI Claude Duet có thể theo dõi công việc và chủ động nhắc người dùng những việc cần xử lý. Ảnh: Reuters.

Claude Duet có thể kết nối email, lịch làm việc và những ứng dụng khác để tổng hợp các nhiệm vụ quan trọng mỗi sáng. Công cụ còn hỗ trợ lên lịch họp, chuẩn bị báo cáo hoặc thực hiện một số thao tác trên trình duyệt thông qua máy tính ảo, kể cả khi thiết bị cá nhân của người dùng không hoạt động.

Với những thao tác nhạy cảm như gửi tin nhắn, thanh toán hoặc xóa tệp, Claude Duet phải xin phép người dùng trước khi thực hiện. Hiện Anthropic mới mở đăng ký trải nghiệm sản phẩm này tại Mỹ, chưa phát hành rộng rãi.

3. Trẻ hóa tế bào người 80 tuổi về mức dưới 20 tuổi

Các nhà khoa học Đức đã biến tế bào máu của một người 80 tuổi thành tế bào gốc thần kinh mang những dấu hiệu sinh học tương đương tế bào của người dưới 20 tuổi. Theo ScienceDaily, kết quả cho thấy tế bào có thể được đưa về trạng thái trẻ hơn 60 năm trong điều kiện phòng thí nghiệm.

Các nhà khoa học Đức ghi nhận dấu hiệu trẻ hóa đáng kể ở tế bào người trong phòng thí nghiệm. Nguồn ảnh cần xác minh theo hình được chọn. Ảnh minh họa: Shutterstock.

Nghiên cứu được thực hiện tại Đại học Bonn và Bệnh viện Đại học Bonn (Đức). Nhóm khoa học sử dụng phương pháp tái lập trình để chuyển tế bào tiền thân hồng cầu thành tế bào gốc thần kinh.

Quá trình này kéo dài hơn 100 ngày, giúp các nhà nghiên cứu theo dõi sự thay đổi về tuổi sinh học của tế bào. Kết quả mở ra hướng nghiên cứu mới về quá trình lão hóa của não bộ, đồng thời có thể hỗ trợ tìm hiểu các bệnh liên quan đến tuổi tác như Alzheimer.

Theo MacRumors, The Verge, Reuters, ScienceDaily