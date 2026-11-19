1. iPhone có thể kiểm tra tin nhắn và mã QR lừa đảo

MacPaw vừa ra mắt ứng dụng Moonlock cho iPhone, giúp người dùng kiểm tra tin nhắn, đường link và mã QR có dấu hiệu lừa đảo. MacRumors cho biết ứng dụng có thể phân tích cả ảnh chụp màn hình, sau đó giải thích những chi tiết đáng ngờ để người dùng cân nhắc trước khi truy cập.

Ứng dụng Moonlock giúp người dùng iPhone nhận biết tin nhắn và đường link có dấu hiệu lừa đảo. Ảnh: MacPaw.

Moonlock còn có tính năng lọc tin nhắn SMS đáng ngờ, kiểm tra địa chỉ email từng xuất hiện trong các vụ rò rỉ dữ liệu và đánh giá mức độ an toàn của iPhone theo thang điểm 100. Ứng dụng cũng hướng dẫn người dùng cải thiện cài đặt bảo mật.

Moonlock hiện có trên App Store và cung cấp các gói thuê bao trả phí. Tuy nhiên, ứng dụng chủ yếu giúp nhận biết nguy cơ lừa đảo, không thay thế phần mềm quét mã độc toàn diện.

2. Người cổ ở Trung Quốc từng di chuyển đến miền bắc Việt Nam?

Chín chiếc răng người cổ được tìm thấy trong 2 hang động ở miền nam Trung Quốc đang làm thay đổi hiểu biết về loài Homo erectus.

Hai nghiên cứu công bố trên tạp chí Nature ngày 18/11 cho thấy nhóm người này từng sống trong rừng mưa nhiệt đới, thay vì chỉ thích nghi với đồng cỏ và những khu vực thưa cây như giới khoa học nhận định trước đó.

Những chiếc răng người cổ được phát hiện tại hai hang động ở miền nam Trung Quốc. Ảnh: Kira Westaway/Macquarie University.

Các nhà khoa học tìm thấy chín chiếc răng giữa hơn 18.000 hóa thạch động vật tại hai hang Baxian và Naxian, tỉnh Quảng Tây. Tám chiếc có đặc điểm của Homo erectus, trong khi chiếc còn lại chưa xác định được loài. Chúng có niên đại khoảng 184.000–324.000 năm.

Đặc biệt, dấu vết hóa học trong răng cho thấy những người cổ này có thể đã di chuyển xa khỏi nơi sinh sống, tới khu vực nay thuộc miền bắc Việt Nam, cách đó khoảng 250 km. Phát hiện cũng cho thấy Homo erectus tồn tại ở miền nam Trung Quốc lâu hơn giới khoa học từng nghĩ.

3. iPhone 18 và iPhone Air 2 có thể ra mắt cùng tháng 3/2027

Theo MacRumors dẫn nguồn từ ETNews, Apple đã chốt lịch giới thiệu iPhone 18 và iPhone Air 2 vào tháng 3/2027. Để chuẩn bị cho đợt ra mắt này, các nhà cung cấp màn hình đang lên kế hoạch sản xuất linh kiện cho 2 mẫu điện thoại.

iPhone 18 và iPhone Air 2 có thể được Apple giới thiệu vào tháng 3/2027. Ảnh minh họa: MacRumors.

Samsung Display và LG Display dự kiến sản xuất hàng loạt màn hình OLED từ cuối tháng 12 đến đầu tháng 1. Riêng iPhone Air 2 có thể chỉ sử dụng màn hình do Samsung cung cấp.

Về cấu hình, iPhone 18 có thể sử dụng chip A20 và phần khuyết màn hình Dynamic Island nhỏ hơn. iPhone Air 2 được kỳ vọng bổ sung camera góc siêu rộng và cải thiện thời lượng pin.

4. Máy nghe đĩa than Sony tự đặt kim, kết nối loa Bluetooth

Máy nghe đĩa than Sony PS-LX3BT gây chú ý nhờ cách sử dụng đơn giản, phù hợp với những người muốn nghe nhạc bằng đĩa than nhưng chưa quen thao tác thủ công. Trong bài trải nghiệm mới của TechCrunch, thiết bị được đánh giá cao ở khả năng tự đặt kim và phát nhạc chỉ bằng một nút bấm.

Máy nghe đĩa than Sony PS-LX3BT có thể tự đặt kim và kết nối loa không dây. Ảnh: Sony.

Khi người dùng nhấn nút khởi động, máy tự nâng cần, đưa kim đến đúng vị trí trên đĩa và bắt đầu phát nhạc. PS-LX3BT còn hỗ trợ Bluetooth để kết nối loa hoặc tai nghe, đồng thời có cổng USB giúp chuyển nhạc từ đĩa than thành tệp kỹ thuật số.

Trong bài đánh giá, TechCrunch nhận xét máy dễ sử dụng nhưng vẫn có một số bất tiện. Các nút điều khiển nằm dưới nắp chắn bụi, còn thiết bị không tích hợp loa. Với giá 399,99 USD (10,5 triệu đồng), người mua cần tính thêm chi phí loa hoặc tai nghe riêng.

Theo MacRumors, TechCrunch, ScienceAlert