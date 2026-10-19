Tin nóng công nghệ 19/10: iPhone Duo có pin dung lượng thấp hơn iPhone 18 Pro Max

1. iPhone gập có pin nhỏ hơn iPhone 18 Pro Max

iPhone Duo có dung lượng pin 4.883 mAh, thấp hơn mức 5.567 mAh của iPhone 18 Pro Max, dù sở hữu đến 2 màn hình. Theo MacRumors, thông số này được phát hiện trên nhãn năng lượng của sản phẩm tại châu Âu, trong khi Apple trước đó không công bố dung lượng pin cụ thể.

iPhone Duo có tổng dung lượng pin 4.883 mAh, thấp hơn iPhone 18 Pro Max. Ảnh minh họa: Apple.

Để phù hợp với thiết kế gập, Apple bố trí 2 viên pin ở hai nửa thân máy, có dung lượng lần lượt 2.962 mAh và 1.921 mAh. Tổng dung lượng pin của iPhone Duo vẫn cao hơn iPhone 18 Pro thông thường, vốn sử dụng pin 4.288 mAh.

2. Samsung có thể nhờ đối thủ TSMC sản xuất chip cho Nvidia

Samsung đang cân nhắc hợp tác với TSMC để sản xuất một bộ phận của dòng chip nhớ thế hệ mới dành cho Nvidia. Theo Reuters, Samsung có thể sử dụng công nghệ sản xuất chip 3 nm của TSMC, dù 2 doanh nghiệp đang cạnh tranh trong lĩnh vực bán dẫn.

Chip nhớ HBM4E của SK Hynix được trưng bày tại Triển lãm Bán dẫn lần thứ 28 ở Seoul, Hàn Quốc. Ảnh: Reuters.

Bộ phận dự kiến giao cho TSMC sản xuất là đế chip, nơi tích hợp bộ điều khiển của bộ nhớ HBM. Đây là loại bộ nhớ tốc độ cao, được sử dụng trong các hệ thống AI. Samsung vẫn đảm nhận sản xuất các lớp chip nhớ chính, thay vì chuyển toàn bộ quá trình chế tạo cho đối thủ.

Theo nguồn tin trong ngành, Nvidia muốn các nhà cung cấp bộ nhớ gồm Samsung, SK Hynix và Micron sử dụng công nghệ của TSMC để bảo đảm khả năng tương thích với bộ xử lý AI của hãng. Nếu hợp tác được triển khai, Samsung sẽ phải dựa vào công nghệ của đối thủ ở một công đoạn quan trọng để đáp ứng yêu cầu của Nvidia.

3. Ăn nhiều thịt đỏ có liên hệ với nguy cơ tiểu đường tăng 63%

Những người tiêu thụ nhiều Neu5Gc, một loại đường tự nhiên có trong thịt đỏ, được ghi nhận có nguy cơ mắc tiểu đường type 2 cao hơn 63% so với nhóm tiêu thụ ít nhất. Theo ScienceDaily, kết quả đến từ nghiên cứu trên gần 90.000 người trưởng thành tại Pháp.

Nghiên cứu tại Pháp ghi nhận mối liên hệ giữa lượng thịt đỏ tiêu thụ và nguy cơ mắc tiểu đường type 2. Ảnh minh họa: Shutterstock.

Các nhà khoa học theo dõi 89.953 người trong trung bình 7,2 năm và ghi nhận 966 trường hợp mắc tiểu đường mới. Neu5Gc có nhiều trong thịt bò và thịt cừu.

Nhóm nghiên cứu cũng đặt giả thuyết chất này có thể thúc đẩy phản ứng viêm trong cơ thể, từ đó ảnh hưởng đến quá trình điều hòa đường huyết.

4. Trung Quốc muốn hạn chế xuất khẩu công nghệ sản xuất pin mặt trời

Trung Quốc đang xem xét kiểm soát xuất khẩu 12 công nghệ sản xuất thiết bị năng lượng mặt trời, trong đó có những công nghệ chế tạo pin hiệu suất cao. Theo Reuters, Bộ Thương mại Trung Quốc đưa ra đề xuất nhằm bảo vệ an ninh quốc gia và đang lấy ý kiến trước khi ban hành quy định chính thức.

Dây chuyền sản xuất linh kiện pin mặt trời tại tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc. Ảnh: Lin Yunlong/Zhejiang Daily.

Danh sách đề xuất gồm công nghệ sản xuất pin mặt trời perovskite, pin ghép nhiều lớp và một số quy trình xử lý silicon. Đây là những công nghệ giúp tăng hiệu quả chuyển đổi ánh sáng thành điện năng.

Bộ Thương mại Trung Quốc sẽ tiếp nhận ý kiến đến ngày 15/11. Nếu được thông qua, một số công nghệ có thể bị hạn chế chuyển giao ra nước ngoài hoặc phải xin giấy phép xuất khẩu.

Theo MacRumors, Reuters, ScienceDaily