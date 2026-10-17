Tin nóng công nghệ 17/10: iPhone Duo cháy hàng, khách Việt phải chờ đến năm 2027?

1. iPhone gập cháy hàng sau khi mở đặt cọc

iPhone Duo, mẫu điện thoại gập đầu tiên của Apple, ghi nhận tình trạng khan hàng ngay sau khi mở đặt cọc ngày 16/10.

Theo The Verge, chỉ sau chưa đầy một giờ mở đặt trước, lượng iPhone Duo có sẵn tại Mỹ đã được đặt hết. Khách hàng đặt mua sau đó được hẹn giao máy vào cuối tháng 1/2027, dù sản phẩm dự kiến chính thức lên kệ ngày 23/10.

Khách đặt mua iPhone Duo trên Apple Store Việt Nam hiện phải chờ đến ngày 27/1/2027 mới được giao máy. Ảnh chụp màn hình.

Tình trạng tương tự xuất hiện tại Việt Nam. Khách đặt iPhone Duo qua Apple Store trực tuyến hiện được hẹn giao máy ngày 27/1/2027. Trên fanpage chính thức, Thế Giới Di Động thông báo hết suất đặt trước và ngừng nhận đặt cọc chỉ 20 phút sau khi mở bán.

Apple cho biết nhu cầu đặt mua iPhone Duo ở mức đặc biệt cao nhưng nguồn cung ban đầu cũng hạn chế. Tại Việt Nam, máy có giá từ 65 triệu đồng, phiên bản cao nhất lên tới 104 triệu đồng.

2. Cập nhật Windows 11 có thể khiến máy tính không bật được tính năng bảo mật

Microsoft vừa xác nhận bản cập nhật Windows 11 có thể khiến một số máy tính không bật được Smart App Control, tính năng ngăn chặn ứng dụng nguy hiểm. Theo BleepingComputer, sự cố xuất hiện sau khi người dùng cài bản cập nhật bảo mật KB5127648.

Bản cập nhật Windows 11 có thể khiến một số máy tính không kích hoạt được Smart App Control. Ảnh minh họa: BleepingComputer.

Trên các máy bị ảnh hưởng, tùy chọn bật Smart App Control trong Windows Security chuyển sang màu xám, khiến người dùng không thể kích hoạt. Lỗi được ghi nhận trên Windows 11 phiên bản 24H2 trở lên. Những máy đã bật tính năng này trước khi cập nhật vẫn được bảo vệ bình thường.

Microsoft đang tìm cách khắc phục sự cố và đã cung cấp hướng xử lý tạm thời cho quản trị viên hệ thống. Người dùng thông thường không nên tự chỉnh sửa Registry bởi thao tác sai có thể gây lỗi Windows. Hiện chưa có bản vá hoàn chỉnh cho lỗi này.

3. Hệ thống thông báo của tòa án Mỹ tê liệt vì hacker

Một vụ tấn công mạng nhằm vào BAE Systems, nhà thầu quốc phòng của Anh, đã làm gián đoạn hoạt động gửi thông báo của các tòa án phá sản liên bang Mỹ.

Theo BleepingComputer, hệ thống bị ảnh hưởng là Bankruptcy Noticing Center (BNC), nơi phụ trách gửi các thông báo pháp lý đến những cá nhân và tổ chức liên quan đến các vụ phá sản.

Các vụ tấn công mạng có thể làm gián đoạn hoạt động của những hệ thống quan trọng. Ảnh minh họa: Reuters.

Vụ tấn công khiến nhiều tòa án không thể gửi lịch xét xử, thông báo hồ sơ phá sản và các quyết định pháp lý qua đường điện tử hoặc thư giấy như bình thường. Một số tòa án phải sử dụng phương thức gửi thông báo thay thế để không làm gián đoạn quá trình giải quyết các vụ việc.

BAE Systems xác nhận hệ thống BNC bị gián đoạn từ ngày 9/10 và đang phối hợp với cơ quan tư pháp Mỹ để khôi phục hoạt động. Công ty cho biết sự cố chỉ ảnh hưởng đến BNC.

4. Ứng dụng trên iPhone khiến Apple đối mặt vụ kiện 40 tỷ USD

Apple đang đối mặt vụ kiện tập thể tại Mỹ liên quan đến tính năng nhận diện khuôn mặt trong ứng dụng Ảnh. Theo Reuters, khoảng 8 triệu cư dân bang Illinois có thể thuộc nhóm nguyên đơn, với mức bồi thường ước tính lên tới 40 tỷ USD (khoảng 1,04 triệu tỷ đồng) nếu Apple được xác định cố ý vi phạm luật.

Apple đối mặt vụ kiện tại Mỹ liên quan đến tính năng nhận diện khuôn mặt trong ứng dụng Ảnh. Ảnh: Adam Gray/Reuters.

Nguyên đơn cáo buộc ứng dụng Photos tự động quét và lưu trữ dữ liệu nhận dạng khuôn mặt mà không thông báo hoặc xin phép người dùng. Tính năng này vốn giúp iPhone tự phân loại ảnh theo từng người, thuận tiện khi tìm kiếm hình ảnh gia đình, bạn bè hoặc những người xuất hiện thường xuyên.

Apple phủ nhận vi phạm, cho rằng công nghệ chỉ so sánh hình ảnh và dữ liệu được mã hóa, không phải hệ thống trực tiếp xác định danh tính. Tuy nhiên, thẩm phán đã bác phần lớn yêu cầu chấm dứt vụ kiện của hãng. Phiên xét xử dự kiến diễn ra vào tháng 4/2027.

Theo The Verge, BleepingComputer và Reuters