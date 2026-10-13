Tin nóng công nghệ 13/10: Hàng trăm siêu thị lao đao vì hacker, iPad mini có thể tăng 200 USD

1. Apple tăng 30% đơn đặt hàng iPhone gập

Theo Securities Times, Apple đã tăng khoảng 30% đơn đặt hàng iPhone Duo, mẫu iPhone gập đầu tiên của hãng, dù sản phẩm chưa mở bán. Động thái này nhằm tăng nguồn cung trước khi Apple bắt đầu nhận đặt hàng vào ngày 16/10.

iPhone Duo là mẫu điện thoại màn hình gập đầu tiên của Apple, dự kiến nhận đặt trước ngày 16/10. Ảnh: Apple.

Nguồn tin cho biết tổng số iPhone Duo được sản xuất trong phần còn lại của năm 2026 có thể đạt gần 10 triệu chiếc, so với dự báo ban đầu khoảng 6-7 triệu chiếc.

Securities Times còn cho biết đơn đặt hàng iPhone 18 Pro Max tăng 10-15%, trong khi iPhone 18 Pro giảm với tỷ lệ tương tự. Tổng lượng đặt hàng của hai mẫu Pro vì thế gần như không thay đổi, trái với thông tin trước đó cho rằng Apple giảm đơn hàng do sức mua yếu.

2. Hàng trăm siêu thị phải bỏ thực phẩm vì hacker

Một cuộc tấn công mạng tại Pháp khiến hệ thống tủ lạnh của khoảng 250–350 siêu thị bị ảnh hưởng, buộc nhiều cửa hàng phải loại bỏ thực phẩm để bảo đảm an toàn. Theo BleepingComputer, tin tặc đã điều khiển hệ thống làm lạnh từ xa, khiến nhiệt độ trong các tủ bảo quản tăng bất thường.

Một siêu thị tại Pháp cảnh báo thực phẩm có nguy cơ hư hỏng do hệ thống làm lạnh bị tấn công mạng. Ảnh: Alejo Schapire.

Tin tặc được cho là đã xâm nhập bộ điều khiển làm lạnh Danfoss chạy phần mềm cũ, sau đó kích hoạt chế độ rã đông tự động. Khi nhiệt độ tăng, thực phẩm tươi sống và đông lạnh có nguy cơ hư hỏng. Các chuỗi Intermarché và Coopérative U đã xác nhận hệ thống làm lạnh gặp sự cố.

Văn phòng công tố Paris đã mở cuộc điều tra nhằm xác định thủ phạm và mức độ thiệt hại. Trước đó, giới chuyên gia từng cảnh báo những lỗ hổng nghiêm trọng trên hệ thống điều khiển Danfoss.

3. iPad mini mới có thể tăng 200 USD

Apple có thể tăng giá iPad mini thế hệ mới thêm 200 USD, lên gần 799 USD, tương đương 21 triệu đồng. Theo MacRumors, mức giá này thậm chí cao hơn 50 USD so với iPad Air 11 inch, dù iPad mini có kích thước màn hình nhỏ hơn.

iPad mini thế hệ mới được dự báo sử dụng màn hình OLED và có giá cao hơn đáng kể. Ảnh: MacRumors.

Nguyên nhân được cho là việc Apple chuyển sang sử dụng màn hình OLED, giúp hình ảnh có độ tương phản cao và màu đen sâu hơn. iPad mini mới còn được dự báo trang bị chip A20 Pro, cải tiến loa, chuyển camera trước sang cạnh ngang và bổ sung khả năng chống nước.

Theo nhà báo Mark Gurman của Bloomberg, Apple có thể giới thiệu iPad mini mới vào ngày 27/10, cùng các mẫu MacBook Pro màn hình cảm ứng.

4. Phi hành gia có thể làm hỏng tàu vũ trụ chỉ vì tĩnh điện trên Mặt Trăng

Phi hành gia có nguy cơ vô tình tạo ra tia phóng điện khi tiếp xúc với tàu vũ trụ sau khi đi bộ trên Mặt Trăng. Theo Space, NASA đang tìm giải pháp ngăn hiện tượng tích điện trên bộ đồ phi hành gia, vốn có thể gây hỏng thiết bị hoặc đe dọa an toàn của họ.

NASA đang tìm giải pháp hạn chế nguy cơ phóng điện từ bộ đồ phi hành gia khi hoạt động trên Mặt Trăng. Ảnh: NASA.

Nguyên nhân là sự ma sát giữa bộ đồ và môi trường Mặt Trăng, kết hợp với tác động của các hạt mang điện trong không gian. Khi phi hành gia trở lại tàu, sự chênh lệch điện tích có thể tạo ra tia lửa. Bụi Mặt Trăng bám trên trang phục còn khiến nguy cơ phóng điện tăng thêm.

NASA đã phát động cuộc thi nhằm tìm ra tìm công nghệ xả điện an toàn trước khi phi hành gia tiếp xúc với tàu đổ bộ. Các giải pháp phải đáp ứng tiêu chí: nhỏ gọn, chịu được nhiệt độ khắc nghiệt và hoạt động trong nhiều chuyến đi bộ trên bề mặt Mặt Trăng.

Theo 9to5Mac, BleepingComputer, MacRumors, Space