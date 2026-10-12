Tin nóng công nghệ 12/10: iPhone gập có thể khan hàng, Tim Cook đến Trung Quốc

1. CEO Microsoft muốn AI có nút dừng khẩn cấp

Giám đốc điều hành Microsoft Satya Nadella đề xuất các hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) tiên tiến cần có cơ chế dừng khẩn cấp để con người có thể can thiệp khi xảy ra sự cố. Theo The Verge, ông Nadella cho rằng AI phải được thiết kế để có thể tạm dừng hoặc tắt ngay cả khi đang thực hiện nhiệm vụ.

CEO Microsoft Satya Nadella đề xuất cơ chế cho phép con người tạm dừng hoặc tắt AI khi cần thiết. Ảnh minh họa: Getty.

Ông Nadella nhấn mạnh các mô hình AI cần được giám sát như những hệ thống có nguy cơ bị xâm nhập.

Điều này đòi hỏi khả năng theo dõi hoạt động, kiểm tra độc lập và lưu lại bằng chứng để con người xác định nguyên nhân khi AI đưa ra quyết định sai hoặc thực hiện hành động ngoài dự kiến.

2. Apple sắp ra thiết bị điều khiển nhà thông minh

Apple dự kiến giới thiệu thiết bị điều khiển nhà thông minh mang tên HomeView tại sự kiện ngày 13/10. Theo Bloomberg, sản phẩm có màn hình cảm ứng khoảng 6 inch, hỗ trợ nhận diện khuôn mặt và giọng nói để hiển thị thông tin phù hợp với từng thành viên trong gia đình.

Thiết bị HomeView được cho là có màn hình cảm ứng và tích hợp Siri AI để điều khiển nhà thông minh. Ảnh: MacRumors.

HomeView được cho là sử dụng chip A18 và tích hợp trợ lý Siri AI. Thiết bị có hai phiên bản, gồm loại đặt trên bàn với chân đế tích hợp loa và loại gắn tường. Phiên bản để bàn dự kiến có bốn màu, gồm xám, bạc, vàng nhạt và hồng.

Người dùng có thể điều khiển đèn, thiết bị điện trong nhà, xem lịch hẹn hoặc sử dụng một số ứng dụng của Apple. Theo MacRumors, HomeView có thể được bán từ giữa tháng 11, muộn hơn khoảng một tháng so với thời điểm công bố. Apple chưa xác nhận tên gọi, cấu hình và giá bán.

3. Tim Cook đến Trung Quốc giữa thông tin iPhone mới bán chậm

Chủ tịch Apple Tim Cook vừa bắt đầu chuyến thăm Trung Quốc lần thứ ba trong năm 2026, sau khi hãng giới thiệu iPhone 18 Pro và mẫu iPhone gập đầu tiên.

Theo South China Morning Post, chuyến đi diễn ra giữa lúc thị trường xuất hiện những thông tin trái chiều về sức tiêu thụ iPhone mới.

Chủ tịch Apple Tim Cook bắt đầu chuyến thăm Trung Quốc lần thứ ba trong năm 2026. Ảnh: Handout/SCMP.

Ngày 11/10, ông Cook gặp lãnh đạo tỉnh Quảng Đông và bày tỏ mong muốn mở rộng hoạt động sản xuất thông minh cùng hệ thống phân phối tại Trung Quốc. Ông cũng xuất hiện tại một cửa hàng Apple ở Quảng Châu, đồng thời chia sẻ hình ảnh chuyến thăm trên mạng xã hội Weibo.

Trước đó, Nikkei Asia đưa tin Apple đã yêu cầu một số nhà cung cấp giảm đơn đặt hàng linh kiện iPhone 18 Pro do nhu cầu thấp hơn dự kiến. Tuy nhiên, các số liệu bán hàng ban đầu tại Trung Quốc lại cho thấy một số tín hiệu tích cực. Apple chưa xác nhận thông tin cắt giảm đơn hàng.

4. iPhone gập đầu tiên của Apple có nguy cơ khan hàng khi mở bán

iPhone Duo, mẫu iPhone gập đầu tiên của Apple, có thể khan hàng ngay trong đợt mở bán đầu tiên ngày 23/10. Theo Bloomberg, Apple đang chuẩn bị trưng bày sản phẩm quy mô lớn tại các cửa hàng, nhưng nguồn cung ban đầu vẫn thấp hơn dự kiến.

iPhone Duo có màn hình gập 7,6 inch và dự kiến mở bán từ ngày 23/10, trong đó có thị trường Việt Nam. Ảnh: Apple.

Apple dự kiến bố trí hơn 150 máy iPhone Duo dùng thử tại cửa hàng Fifth Avenue ở New York và gần 100 máy tại trung tâm khách tham quan Apple Park. Các cửa hàng nhỏ hơn có thể được phân bổ khoảng 20 máy. Hãng còn thiết kế khu trưng bày riêng để khách trải nghiệm thao tác gập mở màn hình.

Trước đó, khó khăn trong sản xuất từng khiến Apple cân nhắc lùi lịch bán iPhone Duo sang tháng 11. Hãng hiện đã chuẩn bị đủ hàng để mở bán đúng kế hoạch, nhưng số lượng vẫn hạn chế. Sản phẩm này có giá khởi điểm 1.999 USD, tương đương khoảng 52 triệu đồng.

Theo The Verge, MacRumors, South China Morning Post và Bloomberg