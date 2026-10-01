Tin nóng công nghệ 1/10: Ra mắt Gemini mạnh nhất, vì sao Google chưa cho người dùng phổ thông sử dụng?

1. Google ra AI mới nhưng chưa cho người dùng sử dụng

Google vừa giới thiệu Gemini 4 Argon, mẫu AI mạnh nhất của hãng. Tuy nhiên, người dùng Gemini thông thường hiện chưa thể sử dụng mô hình này. Google mới chỉ cấp quyền truy cập cho một nhóm đối tác được lựa chọn và chưa công bố thời điểm phát hành rộng rãi.

Gemini 4 Argon hiện mới được cung cấp cho một nhóm người dùng được lựa chọn. Ảnh: Google.

Gemini 4 Argon được phát triển để xử lý những công việc phức tạp và kéo dài, từ viết phần mềm đến tài chính, pháp lý và an ninh mạng. Google cho biết các kỹ sư của hãng đã sử dụng mô hình trong thực tế, trong đó có việc chuyển mã C/C++ sang Rust và tối ưu hệ thống trung tâm dữ liệu.

Việc hạn chế người dùng ban đầu liên quan đến khả năng an ninh mạng của Gemini 4 Argon. Google đang cho một số chuyên gia an ninh thử nghiệm mô hình, đồng thời tiếp tục tăng biện pháp ngăn AI bị lợi dụng. Hiện chưa có ngày cụ thể để người dùng bình thường có thể trải nghiệm Gemini 4 Argon.

2. Điện thoại gập có thể không gọi được trên ô tô

Một lỗi Android Auto đang gây phiền toái cho một số người dùng điện thoại gập. Khi điện thoại đang gập và kết nối với ô tô, họ không thể thực hiện cuộc gọi đi. Mở điện thoại ra, cuộc gọi lại hoạt động bình thường.

Một số điện thoại gập gặp lỗi không thể gọi đi khi đang đóng và kết nối Android Auto. Ảnh: 9to5Google.

Các phản ánh ban đầu xuất hiện trên Motorola Razr, gồm Razr Ultra 2025 và 2026. Android Authority cũng ghi nhận phản ánh tương tự từ người dùng Galaxy Z Flip. Cuộc gọi đến vẫn hoạt động, vấn đề chủ yếu xảy ra khi người dùng muốn gọi đi bằng Android Auto.

Lỗi này đặc biệt bất tiện khi lái xe, bởi Android Auto vốn giúp người dùng gọi điện mà không cần cầm điện thoại. Google và Motorola đã biết về sự cố, nhưng hiện chưa công bố thời điểm phát hành bản sửa lỗi.

3. iPhone có thêm cách gửi ảnh không giảm chất lượng

Apple vừa cập nhật ứng dụng Invites trên iPhone, cho phép chia sẻ ảnh nguyên độ phân giải trong album chung của một sự kiện. Tính năng phù hợp với những dịp như đám cưới, sinh nhật hay chuyến du lịch, khi nhiều người muốn gom ảnh vào cùng một nơi mà không giảm chất lượng.

Apple Invites cho phép chia sẻ ảnh nguyên độ phân giải trong album chung. Ảnh: Apple.

Đáng chú ý, người tham gia album không bắt buộc phải dùng iPhone hay thiết bị Apple. Người dùng thiết bị khác vẫn có thể tham gia và tải ảnh lên album được chia sẻ. Tuy nhiên, người tạo sự kiện bằng Apple Invites cần đăng ký iCloud+.

Bản cập nhật còn cho phép dùng Image Playground để tạo hình nền chân thực cho thiệp mời. Apple cũng đơn giản hóa việc xác minh email, cho phép khách bấm vào đường dẫn trong email thay vì nhập mã như trước.

4. Thiết bị cấy ghép có thể "nói chuyện" xuyên qua cơ thể

Các nhà khoa học tại Viện Công nghệ Georgia (Mỹ) phát triển công nghệ cho phép những thiết bị cấy ở các vị trí khác nhau gửi tín hiệu cho nhau qua chính mô cơ thể. Nhờ đó, một cảm biến ở một nơi có thể phát hiện vấn đề rồi yêu cầu thiết bị ở nơi khác kích thích dây thần kinh hoặc giải phóng thuốc.

Thiết bị cấy ghép thử nghiệm có thể truyền tín hiệu qua mô cơ thể mà không cần Bluetooth. Ảnh: Candler Hobbs/Georgia Tech.

Hệ thống có tên SWANS, tận dụng khả năng dẫn điện tự nhiên của cơ thể để truyền những xung điện rất nhỏ. Cách này giúp thiết bị không cần dùng Bluetooth hoặc NFC, vốn khó truyền tín hiệu xuyên qua mô và cần ăng-ten cùng nguồn điện lớn hơn. Một số thiết bị thử nghiệm nhỏ đến mức có thể được đưa vào cơ thể bằng kim tiêm thay vì phẫu thuật.

Trong thử nghiệm trên động vật, cảm biến ở chân trước có thể gửi tín hiệu qua cơ thể để kích hoạt thiết bị ở chân sau. Công nghệ hiện vẫn ở giai đoạn nghiên cứu và chưa được chứng minh để sử dụng trên người.

Theo The Verge, 9to5Google, MacRumors, Georgia Tech