TIN NHANH: Toàn cảnh ngày đầu phiên xét xử Mr Pips và đồng phạm chiếm đoạt gần 1.560 tỷ đồng
Sáng 26/10, TAND TP Hà Nội mở phiên tòa xét xử sơ thẩm 188 bị cáo trong vụ án Phó Đức Nam (tức Mr Pips) và đồng phạm về các tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, “Rửa tiền”, “Chứa chấp hoặc tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có” và “Trốn thuế”, xảy ra tại Hà Nội và một số tỉnh, thành phố trên cả nước.
Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/tin-nhanh-toan-canh-ngay-dau-phien-xet-xu-mr-pips-va-dong-pham-chiem-doat-gan-1560-ty-dong-post1888818.tpo