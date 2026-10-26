TIN NHANH: Toàn cảnh ngày đầu phiên xét xử Mr Pips và đồng phạm chiếm đoạt gần 1.560 tỷ đồng

Đề xuất nâng mức phạt tiền tối đa lên 1,5 tỷ đồng đối với cá nhân và 3 tỷ đồng đối với tổ chức nhận được nhiều ý kiến khác nhau tại phiên thảo luận tổ chiều 26/10. Trong khi một số đại biểu lo ngại mức phạt quá cao có thể gây khó khăn cho người dân, đại biểu khác cho rằng, chế tài nghiêm khắc có thể tạo chuyển biến rõ rệt trong hành vi của người dân.