TIN NHANH: Chân dung giám đốc nổi tiếng với câu nói 'HDPE là ngon luôn' vừa bị khởi tố
Công an tỉnh Hưng Yên đã khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Văn Hiến (SN 1976, trú xã Việt Yên), Giám đốc Công ty Cổ phần Sản xuất và Thương mại Hiến Tài, để điều tra về hành vi trốn thuế. Từ một giám đốc doanh nghiệp kinh doanh hạt nhựa, ông Hiến trở thành hiện tượng mạng xã hội với câu nói “HDPE là ngon luôn”.
Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/tin-nhanh-chan-dung-giam-doc-noi-tieng-voi-cau-noi-hdpe-la-ngon-luon-vua-bi-khoi-to-post1891820.tpo