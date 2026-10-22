Tin nhắn ngân hàng thật – giả lẫn lộn, người dùng cần cảnh giác

Sự phát triển nhanh chóng của khoa học, công nghệ, chuyển đổi số và hệ thống giao thông, logistics tạo điều kiện mới để nâng cao năng lực vận tải quân sự. Những biến đổi của môi trường an ninh, phương thức tác chiến và mục tiêu xây dựng Quân đội hiện đại đặt ra yêu cầu đổi mới toàn diện, vận tải quân sự phải hiện đại hóa về lực lượng, phương tiện, hạ tầng, kho trạm, dự trữ vật chất, dữ liệu, công nghệ và khả năng huy động tiềm lực; điểm cốt lõi là chuyển từ tư duy vận tải đơn thuần sang tư duy hệ thống logistics, trong đó mọi khâu từ nhu cầu, nguồn lực, tuyến vận chuyển, kho trạm, phương tiện đến chỉ huy, bảo đảm kỹ thuật phải được kết nối, dự báo và điều hành thống nhất...