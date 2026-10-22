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Tin nhắn ngân hàng thật – giả lẫn lộn, người dùng cần cảnh giác

Lợi dụng sự tin tưởng của khách hàng đối với tên định danh SMS ngân hàng, các đối tượng có thể phát tán tin nhắn giả mạo, dụ người nhận truy cập website lừa đảo.

Chuyên trang An Ninh Thủ Đô - Báo Công an nhân dân
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P.V

Nguồn ANTĐ: https://anninhthudo.vn/tin-nhan-ngan-hang-that-gia-lan-lon-nguoi-dung-can-canh-giac-post672883.antd