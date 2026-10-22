Tin nhắn cuối cùng vợ gửi Diogo Jota trước thảm kịch

Diogo Jota qua đời ở tuổi 28, để lại người vợ cùng ba con nhỏ. Bi kịch xảy ra khi cuộc sống hôn nhân của hai người vừa bước sang trang mới.

Theo Daily Mail, Rute Cardoso chia sẻ những ký ức đau lòng về đêm cuối cùng của chồng trong cuốn tiểu sử Diogo Jota: Forever In Our Hearts, vừa được phát hành bằng tiếng Anh.

Tối 2/7/2025, Jota cùng em trai Andre Silva dùng bữa tại nhà chị gái Rute trước khi lên đường sang Tây Ban Nha. Hai anh em dự định nghỉ qua đêm tại Benavente rồi tiếp tục hành trình.

Sau khi chồng rời đi, Rute nhắn tin chúc anh lên đường bình an. Jota đáp lại bằng một biểu tượng cảm xúc. Cô còn dặn chồng tập trung lái xe, không sử dụng điện thoại khi đang di chuyển.

Khoảng 22h40, Rute nhận được đoạn video ghi lại tiết mục nhảy bất ngờ mà cô cùng các phù dâu dành tặng Jota trong lễ cưới hôm 22/6, chỉ 11 ngày trước thảm kịch.

Háo hức muốn chồng xem lại khoảnh khắc đặc biệt, cô nhắn: "Khi nào anh dừng xe, em có một video muốn cho anh xem".

Tin nhắn được gửi thành công nhưng Jota không bao giờ đọc được.

Ban đầu, Rute nghĩ chồng đang tập trung lái xe. Tuy nhiên, khi thời gian dự kiến đến khách sạn đã qua mà vẫn không nhận được phản hồi, cô bắt đầu bất an.

Những tin nhắn tiếp theo không thể chuyển đến điện thoại của cả Jota lẫn Andre. Rute gọi cho khách sạn tại Benavente nhưng được thông báo hai anh em chưa đến nhận phòng.

Không thể liên lạc với chồng, Rute lần lượt gọi đến các bệnh viện và cảnh sát Tây Ban Nha. Cô còn nhờ người chú làm tài xế xe tải tại nước này tìm kiếm thông tin.

Suốt đêm, Rute đi lại không ngừng trong sân nhà chị gái. Đồng hồ ghi nhận cô đã đi khoảng 11 km chỉ vì quá lo lắng. Khi cảnh sát xác nhận Jota và Andre thiệt mạng trong một vụ tai nạn giao thông, Rute gần như suy sụp. "Tôi cứ nói với bạn mình rằng chuyện này không thể xảy ra. Không thể nào là sự thật", cô nhớ lại.

Rạng sáng 3/7/2025, Jota qua đời ở tuổi 28 sau vụ tai nạn ôtô tại tỉnh Zamora, Tây Ban Nha. Tiền đạo Liverpool ra đi chỉ 11 ngày sau lễ cưới, để lại người vợ cùng ba con nhỏ.