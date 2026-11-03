Tin nhắn cuối cùng của nữ cơ phó trước thảm kịch rơi máy bay tại Mỹ

Nathalia Gadelha Filgueiras được xác định là cơ phó trên chiếc Learjet 60 rơi gần Palm Beach ngày 1/11. Ảnh: NYP.

Nathalia Filgueiras, cơ phó thiệt mạng trong vụ rơi máy bay Learjet 60 tại Florida, từng lấy bằng phi công trước cả bằng lái ôtô. Cô mới theo đuổi nghề phi công thương mại 9 tháng, trước khi chuyến bay định mệnh khép lại giấc mơ còn dang dở.

Gia đình Nathalia Gadelha Filgueiras, ngày 2/11 xác nhận cô là cơ phó trên chiếc Learjet 60 mang số đăng ký N722BD gặp nạn tại bang Florida (Mỹ) một ngày trước đó. Cơ trưởng Jeff Gregory, 55 tuổi, cũng thiệt mạng trong vụ tai nạn.

Khoảng 10 phút trước khi máy bay rơi, Nathalia vẫn kịp nhắn tin cho bạn trai Justin, cũng là một phi công, thông báo về tình hình thời tiết.

Mẹ cô, bà Camila Corteleti, và cha dượng Thiago Corteleti cho biết nội dung tin nhắn chỉ vỏn vẹn: “Em đang gặp nhiễu động, có băng”, theo New York Post.

Theo gia đình, Nathalia nhiều khả năng là người liên lạc với kiểm soát viên không lưu trong những phút cuối của chuyến bay. Những thông tin này phần nào cho thấy tình trạng nguy hiểm mà tổ lái phải đối mặt trước khi chiếc Learjet lao xuống đất.

Khoảnh khắc máy bay lao xuống như tên lửa Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia (NTSB) cho biết hôm thứ Hai rằng các nhà điều tra đã tìm thấy bằng chứng sơ bộ cho thấy máy bay có thể đã bắt đầu vỡ vụn trước khi rơi xuống đất. Các quan chức nhấn mạnh rằng nguyên nhân vụ tai nạn khiến 9 người thiệt mạng

Ước mơ bắt đầu từ những chuyến bay cùng cha

Niềm đam mê hàng không của Nathalia bắt đầu từ những chuyến bay cùng cha ruột Allan Filgueiras trên chiếc máy bay nhỏ Beechcraft Bonanza. Sau một lần được cha đưa đi bay, cô trở về nhà và tuyên bố muốn trở thành phi công. Ban đầu, mẹ cô phản đối vì lo ngại nghề nghiệp này quá nguy hiểm.

Tuy nhiên, Nathalia vẫn kiên định với lựa chọn của mình. Cô bắt đầu học bay từ năm 2020, được cha hướng dẫn. Ông Allan cũng là phi công và bắt đầu học lái máy bay từ năm 2018.

Tháng 10/2023, khi mới 17 tuổi, Nathalia lấy bằng phi công tư nhân, trước cả khi có bằng lái ôtô. Câu chuyện của cô từng được truyền thông địa phương chú ý. Khi còn là học sinh năm cuối trường trung học West Boca Raton, Nathalia chia sẻ với đài CBS12: “Mọi người thường nói tôi không biết lái xe. Tôi sẽ đáp lại: ‘Đúng, nhưng tôi biết lái máy bay’”.

Ở tuổi 17, khi đang học năm cuối cấp tại trường trung học West Boca Raton, cô đã lấy được bằng lái máy bay tư nhân. Ảnh: CBS12.

Sau đó, cô tốt nghiệp trường đào tạo hàng không American Flyers và làm giảng viên tại một trường bay ở Fort Lauderdale trước khi chuyển sang công việc phi công thương mại. Trong 9 tháng hành nghề, Nathalia tích lũy khoảng 1.300 giờ bay.

Gia đình cho biết cô từng đặt mục tiêu trở thành phi công cho các hãng hàng không, nhưng chưa đủ tuổi để ứng tuyển vào American Airlines. Chương trình Học viện Hàng không thuộc Sở Giáo dục hạt Palm Beach cũng từng hỗ trợ chi phí để cô lấy bằng phi công tư nhân.

Nhớ lại hành trình của con gái, bà Camila nói bà luôn tự hào vì Nathalia được sống với điều mình yêu thích, dù nỗi lo mất con chưa bao giờ nguôi ngoai.

“Tôi muốn con được sống với giấc mơ của mình, nhưng biết rằng chính giấc mơ ấy sẽ đưa con rời xa tôi. Tôi luôn lo sợ một chiếc máy bay sẽ cướp con khỏi vòng tay mình”, bà nói với New York Post.

Bạn bè và người thân cũng mô tả Nathalia là người kiên trì theo đuổi mục tiêu từ khi còn nhỏ. Chị gái Giulia Filgueiras nói với NBC rằng bay là niềm đam mê lớn nhất của em gái. Nicole Tarantino, người bạn quen Nathalia từ tiểu học, nhớ về cô như một người tốt bụng, giàu nghị lực và luôn biết mình muốn trở thành phi công.

NASA phản đối những bình luận nhắm vào nữ cơ phó

Sau vụ tai nạn, Nathalia trở thành mục tiêu của một số bình luận tiêu cực trên mạng xã hội. Một số ý kiến mang tính kỳ thị giới tính, chỉ trích cô thiếu chuyên nghiệp vì có vẻ hoảng loạn trong những phút cuối.

Giám đốc Cơ quan Hàng không và Vũ trụ Mỹ (NASA) Jared Isaacman đã lên tiếng phản đối những bình luận này. Ông cho rằng Nathalia đã thực hiện nhiệm vụ của một cơ phó khi duy trì liên lạc với kiểm soát không lưu trong tình huống khẩn cấp. Ông cũng nhấn mạnh cô không phải cơ trưởng và không có quyền quyết định cuối cùng đối với hoạt động của chuyến bay.

Gadelha từng nói ước mơ của cô là trở thành phi công của một hãng hàng không thương mại. Ảnh: @itsnatfilg/Threads.

Theo Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia Mỹ (NTSB), chiếc Learjet 60 cất cánh từ Texas khoảng 10h30 ngày 1/11. Đến 12h47, tổ lái thông báo gặp nhiễu động trung bình và hiện tượng băng trong ở độ cao hơn 10.000 m, sau đó đề nghị được bay lên khoảng 11.200 m.

Khoảng 30 giây sau, máy bay bắt đầu lao xuống, rơi xuống khu vực hạt Palm Beach rồi phát nổ. Cả 9 người trên khoang đều thiệt mạng.

Ông Isaacman lưu ý nguyên nhân tai nạn vẫn chưa được xác định. Các yếu tố cần điều tra bao gồm lịch sử bảo dưỡng máy bay, khả năng xảy ra hỏng hóc kết cấu, ảnh hưởng của nhiễu động và tình trạng vượt tốc.

“Để các chuyên gia điều tra, tìm hiểu và công bố sự thật. Hãy tôn trọng những người đã thiệt mạng và gia đình đang lưu giữ ký ức về họ”, ông viết.

Cả gia đình 4 người cùng thiệt mạng

Nathalia và cơ trưởng Jeff Gregory không phải những người duy nhất thiệt mạng trên chuyến bay. Chiếc Learjet còn chở 7 hành khách, trong đó có gia đình 4 người gồm doanh nhân công nghệ Adam Robinson, vợ Helen Sharp và hai con nhỏ Emma, 4 tuổi, cùng Charlie, 2 tuổi, theo CNN.

Gia đình Robinson xác nhận cả bốn người đã thiệt mạng trong một tuyên bố, đồng thời bày tỏ tiếc thương trước mất mát đột ngột.

“Helen và Adam là câu chuyện tình yêu sẽ trường tồn mãi mãi. Sự ấm áp, hào phóng và khả năng khiến mọi người cảm thấy được chào đón của họ đã chạm đến trái tim rất nhiều người”, thông cáo viết.

Robinson, doanh nhân người Texas, cùng vợ và hai con. Ảnh: BBC.

Theo thông tin trên LinkedIn, Adam Robinson là nhà sáng lập kiêm CEO của RB2B và Retention, hai doanh nghiệp cung cấp giải pháp định danh khách truy cập website, đồng thời tham gia lãnh đạo nền tảng dữ liệu Moltsets. Trước đó, ông từng làm việc tại tập đoàn tài chính Lehman Brothers và ngân hàng Barclays.

Doanh nhân công nghệ Jesse Ouellette, người từng hợp tác với Robinson, cho biết ông đã nhận được nhiều sự giúp đỡ từ người bạn này khi khởi nghiệp. Ouellette mô tả Robinson là người bạn và cộng sự có chung niềm đam mê xây dựng các công ty phần mềm.

Trong khi đó, Helen Sharp được truyền thông Mỹ giới thiệu là một nghệ sĩ. Cha cô, Dudley Sharp, cho biết gia đình vô cùng bàng hoàng trước tin dữ.

Ba hành khách còn lại là Rachael Reed, Charmi Fehr và Anita Maria Cetina. Theo tuyên bố của gia đình Robinson, Reed và Fehr là những người giàu năng lượng, yêu thích khám phá. Anita Maria Cetina được xác định là bảo mẫu của gia đình.