Nghi lễ rước nước thể hiện sự giao thoa văn hóa Việt-Chăm trong tín ngưỡng thờ Mẫu Thiên Y A Na. (Ảnh: Đặng Tuấn/TTXVN)

Từ không gian linh thiêng của Tháp Bà Pô Nagar đến những ngôi đền, miếu thờ hiện diện trong đời sống cộng đồng, tín ngưỡng thờ Mẫu Thiên Y A Na đã trở thành một nét văn hóa đặc sắc của vùng đất Nam Trung Bộ.

Được hình thành từ quá trình giao lưu, tiếp biến văn hóa giữa người Chăm và người Việt, tín ngưỡng không chỉ phản ánh sự dung hợp trong đời sống tâm linh mà còn kết tinh những quan niệm nhân văn về cội nguồn, lòng biết ơn, sự chở che và khát vọng cuộc sống bình an, no ấm.

Mới đây, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã quyết định đưa “Tín ngưỡng thờ Pô Inư Nưgar/Thiên Y A Na" tại tỉnh Khánh Hòa vào Danh mục Quốc gia về Di sản Văn hóa Phi vật thể, thuộc loại hình tập quán xã hội và tín ngưỡng.

Sự giao thoa văn hóa trong hình tượng Mẹ xứ sở

Nhắc đến tín ngưỡng thờ Mẫu Thiên Y A Na, không thể không nhắc đến quần thể di tích Tháp Bà Pô Nagar - nơi lưu giữ những dấu ấn lịch sử, kiến trúc, tôn giáo và tín ngưỡng đặc sắc của vùng đất Khánh Hòa.

Tọa lạc trên đồi Cù Lao, bên dòng sông Cái, thuộc phường Bắc Nha Trang, quần thể đền tháp được xây dựng từ giữa thế kỷ 8, từng giữ vị trí quan trọng trong đời sống tôn giáo của vương quốc Chăm cổ.

Di tích Quốc gia đặc biệt Tháp Bà Pô Nagar. (Ảnh: Nguyễn Thành/TTXVN)

Tên gọi Tháp Bà Pô Nagar bắt nguồn từ ngôi tháp cao nhất, lớn nhất trong quần thể. Đây là nơi thờ nữ thần Pô Inư Nưgar, được người Chăm tôn kính là Mẹ xứ sở, vị thần sáng tạo, che chở và mang lại sự sinh sôi, phát triển cho muôn loài.

Trong tâm thức người Chăm, Mẹ không chỉ là đấng linh thiêng mà còn là biểu tượng của nguồn cội, sự sống và mối quan hệ gắn bó giữa con người với thiên nhiên, đất đai.

Khi người Việt đến sinh sống, lập nghiệp trên vùng đất Nam Trung Bộ, hình tượng nữ thần Pô Inư Nưgar được tiếp nhận, chuyển hóa và tôn thờ dưới danh xưng Thiên Y A Na Thánh Mẫu. Dưới triều Nguyễn, bà được sắc phong là Thiên Y A Na Diễn Ngọc Phi, trong dân gian còn được gọi là Bà Chúa Ngọc.

Từ đây, tín ngưỡng thờ Mẫu Thiên Y A Na dần hình thành, phát triển trên nền tảng tín ngưỡng bản địa của người Chăm, đồng thời tiếp nhận những yếu tố văn hóa, tâm linh của người Việt.

Điểm đặc sắc của quá trình này là sự tiếp biến không làm mất đi căn cốt văn hóa ban đầu mà tạo nên một không gian tín ngưỡng chung, nơi các cộng đồng dân tộc cùng hướng về một hình tượng Mẹ linh thiêng. Pô Inư Nưgar của người Chăm và Thiên Y A Na Thánh Mẫu của người Việt tuy mang những tên gọi, cách diễn giải và hình thức thờ phụng khác nhau nhưng đều hội tụ ở hình tượng người Mẹ có quyền năng ban phát sự sống, che chở con người và phù trợ cho cuộc sống bình an, thịnh vượng.

Sự dung hợp ấy còn được thể hiện qua những câu chuyện dân gian, truyền thuyết về Mẹ, hệ thống nghi lễ, phong tục và các hình thức thực hành tín ngưỡng được trao truyền qua nhiều thế hệ. Trong tâm thức người dân, Mẹ không phải một hình tượng xa cách mà hiện diện gần gũi trong đời sống thường ngày, là nơi gửi gắm niềm tin, lòng biết ơn và những ước vọng giản dị về gia đình, mùa màng, công việc và cuộc sống.

Đáng chú ý, cộng đồng người Raglai cũng có vai trò quan trọng trong việc gìn giữ y trang của Nữ thần Pô Inư Nưgar qua nhiều thế hệ. Đây là một nét thực hành văn hóa đặc biệt, phản ánh sự gắn kết giữa các cộng đồng dân tộc trong quá trình bảo vệ và trao truyền di sản. Không chỉ là việc bảo quản những vật phẩm thờ tự, phong tục này còn thể hiện sự tôn kính đối với Mẹ xứ sở, đồng thời cho thấy tín ngưỡng đã trở thành sợi dây kết nối nhiều cộng đồng cư dân trên cùng một không gian văn hóa.

Những dấu ấn lịch sử của quá trình giao lưu, tiếp biến văn hóa còn được lưu giữ tại chính quần thể Tháp Bà Pô Nagar. Theo hồ sơ di tích, nơi đây hiện còn bảo lưu 14 đạo sắc phong của các vua triều Nguyễn ban tặng. Đây là nguồn tư liệu có giá trị, phản ánh quá trình tiếp nối, phát triển và sự thừa nhận của các triều đại phong kiến đối với tín ngưỡng thờ Mẫu trên vùng đất Khánh Hòa.

Từ một trung tâm tín ngưỡng của người Chăm cổ, Tháp Bà Pô Nagar trở thành không gian thực hành tín ngưỡng chung của nhiều cộng đồng dân tộc. Giá trị của di sản vì thế không chỉ nằm ở những công trình kiến trúc đền tháp hay các hiện vật cổ, mà còn hiện diện trong đời sống tinh thần, trong sự gắn bó giữa con người với lịch sử và văn hóa của vùng đất.

Quá trình giao thoa ấy cũng cho thấy một đặc điểm nổi bật của văn hóa Việt Nam: khả năng tiếp nhận, dung hợp những giá trị khác biệt để hình thành bản sắc chung mà vẫn tôn trọng những nét riêng của mỗi cộng đồng. Tín ngưỡng thờ Mẫu Thiên Y A Na chính là minh chứng sinh động cho sự gặp gỡ văn hóa Chăm-Việt, được nuôi dưỡng qua thời gian và trở thành một phần không thể thiếu trong đời sống tâm linh của cư dân vùng duyên hải Nam Trung Bộ.

Lan tỏa giá trị di sản

Di sản tín ngưỡng thờ Mẫu Thiên Y A Na không chỉ tồn tại trong phạm vi một di tích hay một lễ hội mà lan tỏa rộng rãi trong đời sống cộng đồng, được thực hành tại nhiều đền, miếu, đình, lăng và các cơ sở thờ tự ở khu vực Nam Trung Bộ-Tây Nguyên.

Nếu Tháp Bà Pô Nagar là không gian lưu giữ những dấu ấn lịch sử của tín ngưỡng thờ Mẫu Thiên Y A Na thì các lễ hội, nghi lễ và hoạt động thực hành của cộng đồng chính là yếu tố làm nên sức sống của di sản trong đời sống đương đại.

Hằng năm, lễ hội Tháp Bà Pô Nagar diễn ra từ ngày 20 đến 23/3 âm lịch, trong đó ngày 23/3 là chính lễ. Đây là một trong những lễ hội tín ngưỡng dân gian tiêu biểu của khu vực Nam Trung Bộ, thu hút hàng vạn người dân và du khách hành hương về dự lễ.

Các đoàn thực hành tín ngưỡng tham gia nghi lễ tại Lễ hội Tháp Bà Pô Nagar, góp phần gìn giữ giá trị văn hóa Chăm-Việt. (Ảnh: Đặng Tuấn/TTXVN)

Với cộng đồng người Chăm, lễ hội mang ý nghĩa đặc biệt, là dịp đầu năm theo tín ngưỡng để tưởng nhớ công đức Mẹ xứ sở, bày tỏ lòng biết ơn đối với vị nữ thần đã che chở, ban phúc lành cho cuộc sống.

Trong những ngày diễn ra lễ hội, người dân từ nhiều địa phương mang theo lễ vật, trái cây và lòng thành kính về dâng Mẫu. Những lời cầu nguyện hướng đến các ước vọng gần gũi: mưa thuận gió hòa, mùa màng tươi tốt, công việc thuận lợi, gia đình bình an, con cháu khỏe mạnh. Qua các nghi lễ dâng hương, dâng lễ và những hoạt động thực hành tín ngưỡng, truyền thống hướng về cội nguồn, lòng biết ơn và sự gắn kết cộng đồng tiếp tục được trao truyền.

Không gian lễ hội còn trở nên đặc sắc với các hoạt động văn hóa, văn nghệ Chăm, trò chơi dân gian, ca múa hát và biểu diễn nghệ thuật truyền thống. Sự hiện diện của các đoàn thực hành tín ngưỡng, nghệ nhân, đồng bào Chăm, người Việt cùng đông đảo du khách tạo nên một không gian văn hóa đa sắc màu. Ở đó, những khác biệt về phong tục, ngôn ngữ hay cách thức thực hành tín ngưỡng được kết nối bởi sự tôn kính đối với Mẹ xứ sở.

Kết quả kiểm kê bước đầu của Trung tâm Bảo tồn Di sản văn hóa tỉnh Khánh Hòa cho thấy trên địa bàn tỉnh có 6 di tích, cơ sở thờ tự trọng điểm và 37 đình, lăng, miếu, dinh, am, đền, điện tư gia liên quan đến tín ngưỡng này, trong đó, có hai di tích quốc gia đặc biệt là Tháp Bà Pô Nagar và Tháp Pô Klong Garai; hai di tích quốc gia là Am Chúa và Tháp Pô Rômê. Những địa điểm này tạo nên mạng lưới không gian văn hóa, tín ngưỡng phong phú, phản ánh sự hiện diện sâu rộng của tín ngưỡng thờ Mẫu trong đời sống cư dân địa phương.

Phó Giáo sư, Tiến sỹ Lê Thị Thu Hiền, Cục trưởng Cục Di sản văn hóa (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) trao Bằng chứng nhận Di sản Văn hóa Phi vật thể quốc gia “Tín ngưỡng thờ Pô Inư Nưgar/Thiên Y A Na” cho đại diện ngành văn hóa và cộng đồng thực hành di sản tỉnh Khánh Hòa. (Ảnh: Đặng Tuấn/TTXVN)

Tín ngưỡng thờ Mẫu Thiên Y A Na vì thế không chỉ là một thực hành tâm linh mà còn là mạch nguồn kết nối quá khứ với hiện tại, kết nối các cộng đồng dân tộc trên vùng đất Nam Trung Bộ. Việc Tín ngưỡng thờ Mẫu Thiên Y A Na được ghi danh là Di sản Văn hóa Phi vật thể cũng mở ra thêm cơ hội để Khánh Hòa đẩy mạnh nghiên cứu, tư liệu hóa, truyền dạy và quảng bá những giá trị đặc sắc của tín ngưỡng.

Việc bảo tồn và phát huy di sản không đơn thuần là gìn giữ những nghi lễ, lễ hội mà còn là tiếp tục nuôi dưỡng ký ức văn hóa, tinh thần đoàn kết và sự tôn trọng bản sắc giữa các cộng đồng. Từ Khánh Hòa, những giá trị ấy có thể tiếp tục được lan tỏa, góp phần làm phong phú kho tàng di sản văn hóa Việt Nam và tạo thêm chiều sâu cho hình ảnh du lịch vùng duyên hải Nam Trung Bộ./.