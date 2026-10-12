Tin người đàn ông quen qua mạng, một phụ nữ suýt mất 90 triệu đồng

Ngày 11/10, Công an thành phố Hà Nội thông tin về việc Công an phường Long Biên phối hợp với ngân hàng kịp thời ngăn chặn một trường hợp có dấu hiệu bị lừa đảo bằng thủ đoạn hứa tặng tiền, vàng từ nước ngoài.

Trước đó, ngày 9/10, Công an phường Long Biên tiếp nhận thông tin từ Phòng giao dịch Thạch Bàn, Ngân hàng TMCP Xăng dầu Petrolimex (PGBank), tại số 185 Thạch Bàn, về một khách hàng chuẩn bị thực hiện giao dịch chuyển tiền có dấu hiệu bất thường.

Qua xác minh, khách hàng là chị L.T.B.D (sinh năm 1979, trú tại phường Long Biên, Hà Nội), hiện làm công nhân tại Khu công nghiệp Sài Đồng B.

Theo trình bày, trước đó, chị D làm quen với một người đàn ông nước ngoài qua mạng xã hội Facebook. Sau thời gian trò chuyện, người này hứa gửi tặng chị 50.000 USD cùng số vàng trị giá khoảng 900 triệu đồng.

Tuy nhiên, để nhận được số tiền và vàng trên, chị D phải chuyển trước 90 triệu đồng vào tài khoản ngân hàng do người này chỉ định, với lý do thanh toán phí hải quan tại sân bay Tân Sơn Nhất.

Nhận thấy đây là thủ đoạn có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Công an phường Long Biên đã giải thích, phân tích những điểm bất thường trong yêu cầu chuyển tiền, giúp chị D nhận diện nguy cơ bị lừa đảo.

Sau khi được lực lượng công an tuyên truyền, chị D đã dừng giao dịch, cam kết không chuyển tiền theo yêu cầu của đối tượng.

Cảnh giác với chiêu trò hứa tặng tiền, vàng từ nước ngoài

Theo Công an Hà Nội, thủ đoạn lừa đảo bằng hình thức hứa tặng quà từ nước ngoài không mới nhưng vẫn khiến nhiều người sập bẫy.

Các đối tượng thường chủ động kết bạn qua mạng xã hội, tạo dựng mối quan hệ và lòng tin với nạn nhân. Sau đó, chúng đưa ra lời hứa gửi tặng tiền, vàng hoặc những món quà có giá trị lớn từ nước ngoài.

Khi nạn nhân tin tưởng, các đối tượng giả danh nhân viên hải quan, sân bay hoặc đơn vị vận chuyển, yêu cầu chuyển tiền để thanh toán thuế, phí nhận quà. Sau khi nhận được tiền, chúng có thể tiếp tục đưa ra nhiều lý do để yêu cầu chuyển thêm hoặc cắt đứt liên lạc.

Trước thủ đoạn trên, Công an Hà Nội khuyến cáo người dân cần cảnh giác với những lời hứa tặng tiền, quà có giá trị lớn từ người quen qua mạng xã hội. Tuyệt đối không chuyển tiền theo yêu cầu của người không quen biết để nhận quà, không truy cập đường dẫn lạ hoặc quét mã QR không rõ nguồn gốc.

Khi phát hiện dấu hiệu lừa đảo, người dân cần dừng giao dịch và trình báo cơ quan công an gần nhất. Trường hợp đã chuyển tiền, cần nhanh chóng liên hệ ngân hàng để đề nghị hỗ trợ ngăn chặn giao dịch, hạn chế thiệt hại về tài sản.