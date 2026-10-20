Tín Nghĩa (TID) bị phạt vì chậm công bố thông tin, hé lộ thương vụ chuyển nhượng hơn 1.000 tỷ đồng

Ngày 20/10/2026, Thanh tra Chứng khoán Nhà nước ban hành Quyết định số 622/QĐ-XPHC, xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Công ty CP Tổng công ty Tín Nghĩa (mã chứng khoán: TID).

Theo quyết định, Tín Nghĩa bị phạt 92,5 triệu đồng do vi phạm quy định về thời hạn công bố thông tin. Cụ thể, doanh nghiệp chậm dưới 15 ngày so với thời hạn quy định khi công bố trên trang thông tin điện tử của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) đối với báo cáo tài chính bán niên năm 2024 đã được soát xét, bao gồm báo cáo riêng và hợp nhất, cùng tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2025.

Tín Nghĩa bị phạt vì chậm công bố thông tin.

Ngoài ra, doanh nghiệp còn chậm từ 15 ngày trở lên trong việc công bố tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026. Mức phạt được áp dụng theo điểm b khoản 4 Điều 42 Nghị định 156/2020/NĐ-CP và các quy định sửa đổi, bổ sung hiện hành.

Ở một diễn biến khác, HĐQT Tín Nghĩa vừa thông qua giá khởi điểm 36.350 đồng/cổ phần để chuyển nhượng 27,54 triệu cổ phần tại Công ty CP Đầu tư Tín Nghĩa Á Châu. Số cổ phần này tương đương 51% vốn điều lệ doanh nghiệp, với tổng giá trị khởi điểm hơn 1.001 tỷ đồng. Tín Nghĩa cho biết sẽ thuê đơn vị tổ chức đấu giá công khai theo quy định.

Đáng chú ý, số cổ phần nói trên là phần vốn Tín Nghĩa nhận lại từ Công ty CP May Tiến Phát sau khi hai bên chấm dứt hợp đồng chuyển nhượng vào tháng 4/2026. Theo thỏa thuận thanh lý được ký từ đầu năm 2025, May Tiến Phát hoàn trả cho Tín Nghĩa 27,54 triệu cổ phần Tín Nghĩa Á Châu, tương ứng 51% vốn điều lệ. Đổi lại, Tín Nghĩa đã hoàn tất việc hoàn trả 689 tỷ đồng cho đối tác.

Sau khi nhận lại số cổ phần, Tín Nghĩa xác định mục đích nắm giữ là để bán lại trong thời hạn không quá 12 tháng. Vì vậy, quyền kiểm soát của doanh nghiệp tại Tín Nghĩa Á Châu được xác định mang tính tạm thời, gắn với kế hoạch chuyển nhượng phần vốn này.

Tín Nghĩa Á Châu được thành lập năm 2009, là chủ đầu tư dự án Khu dân cư – dịch vụ – du lịch cù lao Tân Vạn, có quy mô hơn 48 ha tại khu vực phường Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai, giáp ranh TP.HCM. Dự án sau đó được phát triển với tên thương mại Đảo Kim Quy.

Sau khi TTC Land (mã chứng khoán: SCR) tham gia nhận chuyển nhượng cổ phần và phát triển dự án, tổng mức đầu tư được nâng lên khoảng 10.333 tỷ đồng. Việc Tín Nghĩa đưa 51% vốn tại Tín Nghĩa Á Châu ra đấu giá là diễn biến đáng chú ý trong quá trình cơ cấu lại khoản đầu tư tại doanh nghiệp sở hữu dự án bất động sản này.

Trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu TID kết phiên ngày 20/10 ở mức 18.400 đồng/cổ phiếu, không thay đổi so với giá tham chiếu. Khối lượng khớp lệnh đạt 1.200 cổ phiếu, phản ánh thanh khoản ở mức thấp trong phiên giao dịch.