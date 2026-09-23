Tín Nghĩa đưa 27,54 triệu cổ phần ra đấu giá, giá khởi điểm gấp 3,6 lần sổ sách

HĐQT Công ty CP Tổng Công ty Tín Nghĩa (mã chứng khoán: TID) vừa thông qua giá khởi điểm 36.350 đồng/cổ phần để chuyển nhượng 27,54 triệu cổ phần tại Công ty CP Đầu tư Tín Nghĩa Á Châu. Lượng cổ phần được đưa ra đấu giá tương ứng 51% vốn điều lệ của doanh nghiệp này.

Với mức giá trên, toàn bộ lô cổ phần có giá khởi điểm hơn 1.001 tỷ đồng. Tín Nghĩa dự kiến thuê đơn vị tổ chức đấu giá công khai để thực hiện thương vụ theo quy định.

Lô cổ phần 275,4 tỷ đồng được định giá khởi điểm hơn 1.001 tỷ đồng

Đáng chú ý, 27,54 triệu cổ phần nói trên mới được Tín Nghĩa nhận lại từ Công ty CP May Tiến Phát sau khi hai bên chấm dứt hợp đồng chuyển nhượng vào tháng 4/2026. Theo thỏa thuận thanh lý ký từ đầu năm 2025, May Tiến Phát hoàn trả số cổ phần tương ứng 51% vốn Tín Nghĩa Á Châu, trong khi Tín Nghĩa đã hoàn tất việc hoàn trả 689 tỷ đồng cho đối tác.

Sau khi nhận lại cổ phần, Tín Nghĩa xác định đây là khoản nắm giữ nhằm mục đích bán lại trong thời hạn không quá 12 tháng. Do đó, quyền kiểm soát đối với Tín Nghĩa Á Châu được doanh nghiệp xác định chỉ mang tính tạm thời.

Tín Nghĩa muốn thu hơn 1.000 tỷ từ 51% vốn doanh nghiệp sở hữu Đảo Kim Quy. Ảnh: Kỳ Phương

Trên báo cáo tài chính, lô cổ phần này đang được ghi nhận tại khoản mục đầu tư khác với giá trị sổ sách 275,4 tỷ đồng, tương ứng khoảng 10.000 đồng/cổ phần. So với mức này, giá khởi điểm 36.350 đồng/cổ phần cao gấp khoảng 3,6 lần. Nếu đấu giá thành công toàn bộ ở mức khởi điểm, Tín Nghĩa có thể thu về hơn 1.001 tỷ đồng.

Quan hệ tài chính giữa hai doanh nghiệp không dừng ở khoản đầu tư cổ phần. Tính đến cuối tháng 6/2026, Tín Nghĩa còn cho Tín Nghĩa Á Châu vay tín chấp gần 600 tỷ đồng, với lãi suất khoảng 10-12%/năm. Khoản tiền được sử dụng bổ sung vốn lưu động và dự kiến đáo hạn vào cuối năm 2026.

Ngoài ra, Tín Nghĩa vẫn duy trì khoản vốn góp gần 40 tỷ đồng tại May Tiến Phát. Vì vậy, thương vụ bán 51% vốn Tín Nghĩa Á Châu diễn ra trong bối cảnh giữa các bên còn tồn tại nhiều mối quan hệ về vốn, khoản vay và công nợ từ những giao dịch trước đó.

Tín Nghĩa Á Châu được thành lập năm 2009, là chủ đầu tư Khu dân cư - dịch vụ - du lịch cù lao Tân Vạn, có quy mô hơn 48 ha tại khu vực phường Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai, giáp ranh TP.HCM. Dự án sau đó được phát triển với tên thương mại Đảo Kim Quy.

Sau khi Công ty CP Địa ốc Sài Gòn Thương Tín (TTC Land, mã chứng khoán: SCR) tham gia nhận chuyển nhượng cổ phần và phát triển dự án, tổng mức đầu tư của Đảo Kim Quy được nâng lên khoảng 10.333 tỷ đồng. Theo báo cáo tài chính bán niên 2026, TTC Land đang ghi nhận Tín Nghĩa Á Châu là công ty liên kết với tỷ lệ sở hữu 36,63%, giá gốc khoản đầu tư hơn 593 tỷ đồng.

Loạt công nợ và giao dịch vốn xoay quanh chủ dự án Đảo Kim Quy

Ngoài phần vốn sở hữu trực tiếp, TTC Land còn ghi nhận một số khoản phải thu liên quan đến việc thanh lý các hợp đồng chuyển nhượng cổ phần Tín Nghĩa Á Châu. Trong đó, khoản phải thu từ May Tiến Phát còn gần 547 tỷ đồng sau khi TTC Land đã thu hồi hơn 376 tỷ đồng.

Doanh nghiệp cũng có khoản phải thu gần 165 tỷ đồng từ Công ty TNHH Đầu tư Kinh doanh An Việt, liên quan đến việc thanh lý hợp đồng hứa chuyển nhượng gần 19,8 triệu cổ phần Tín Nghĩa Á Châu. Theo thông tin được công bố, các khoản công nợ này được bảo đảm bằng cổ phần của các bên liên quan.

Ở chiều ngược lại, TTC Land đang sử dụng gần 19,8 triệu cổ phần Tín Nghĩa Á Châu làm tài sản thế chấp cho khoản vay ngân hàng hơn 593 tỷ đồng. Các giao dịch chuyển nhượng, thanh lý, cho vay và thế chấp cho thấy cơ cấu vốn xoay quanh doanh nghiệp sở hữu dự án Đảo Kim Quy có sự tham gia của nhiều bên.

Cùng thời điểm cơ cấu sở hữu có nhiều biến động, nhân sự cấp cao tại Tín Nghĩa Á Châu cũng thay đổi. Tháng 7/2026, ông Trần Trung Tuấn thay ông Nguyễn Thành Chương đảm nhiệm vị trí Chủ tịch HĐQT kiêm người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.

Ông Nguyễn Thành Chương hiện là Chủ tịch HĐQT TTC Land, trong khi ông Trần Trung Tuấn đang giữ chức Tổng Giám đốc Tín Nghĩa. Sự thay đổi này diễn ra trước thời điểm Tín Nghĩa triển khai kế hoạch đấu giá toàn bộ 51% vốn vừa nhận lại.

Một yếu tố khác liên quan đến Tín Nghĩa Á Châu là dự án Khu dân cư - dịch vụ - du lịch cù lao Tân Vạn từng nằm trong danh sách dự án được Thanh tra Chính phủ thanh tra tại Đồng Nai. Thực hiện Kết luận thanh tra số 399/KL-TTCP ngày 15/10/2025, UBND tỉnh Đồng Nai đã ban hành Kế hoạch 180/KH-UBND để xử lý các tồn tại tại dự án.

Theo kế hoạch, cơ quan chức năng được giao rà soát các vấn đề liên quan đến quy hoạch, đầu tư, xây dựng, điều kiện kinh doanh bất động sản và nghĩa vụ tài chính. Trong đó có việc xác định lại giá đất cụ thể để làm căn cứ tính tiền sử dụng đất, tiền thuê đất và kiểm tra các nghĩa vụ thuế liên quan.

UBND tỉnh Đồng Nai cũng yêu cầu làm rõ trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân có liên quan. Trường hợp quá trình xử lý phát hiện dấu hiệu tội phạm, hồ sơ sẽ được chuyển sang cơ quan điều tra theo quy định.

Trong bối cảnh dự án hơn 10.300 tỷ đồng tiếp tục được xử lý các vấn đề sau thanh tra, việc Tín Nghĩa đưa 51% vốn Tín Nghĩa Á Châu ra đấu giá với mức khởi điểm hơn 1.001 tỷ đồng trở thành diễn biến mới đáng chú ý trong cơ cấu sở hữu doanh nghiệp chủ dự án.