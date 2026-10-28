Tín Nghĩa chuyển gần 1.000 tỷ đồng sang dự án Depot, nguồn thu tài chính đứng trước thay đổi lớn

CTCP Phát triển Khu công nghiệp Tín Nghĩa (HOSE: TIP) ghi nhận doanh thu thuần quý III/2026 đạt 40 tỷ đồng, tăng 3,7% so với cùng kỳ năm trước. Nhờ giá vốn giảm giúp lợi nhuận gộp tăng 15% lên 27 tỷ đồng.

Xét theo cơ cấu doanh thu, phí cơ sở hạ tầng đạt 17 tỷ đồng, tăng 16%; phí xử lý nước thải đạt 7,77 tỷ đồng, tăng 7%. Một số mảng dịch vụ khác như cho thuê kios, văn phòng và cung cấp điện cũng ghi nhận tăng trưởng. Ngược lại, doanh thu bất động sản Thống Nhất không còn phát sinh, so với 3,5 tỷ đồng cùng kỳ năm trước.

Đáng chú ý, doanh thu hoạt động tài chính trong quý đạt 19 tỷ đồng, gấp hơn 2 lần cùng kỳ. Cùng với khoản lãi từ công ty liên kết tăng lên gần 5 tỷ đồng, các nguồn thu này góp phần đưa lợi nhuận trước thuế của TIP lên 44 tỷ đồng, tăng 28%. Lợi nhuận sau thuế đạt 37 tỷ đồng, tăng 27%.

Tín Nghĩa (TIP) ghi nhận lợi nhuận sau thuế 9 tháng năm 2026 tăng so với cùng kỳ (Ảnh: TIP).

Lũy kế 9 tháng, TIP đạt 111 tỷ đồng doanh thu thuần, tăng 3%. Lợi nhuận sau thuế đạt 132 tỷ đồng, tăng 10% so với cùng kỳ và tương đương 82,6% kế hoạch lợi nhuận cả năm.

Đóng góp đáng kể vào kết quả này là doanh thu tài chính đạt 103 tỷ đồng, tăng 20% và tương đương khoảng 63% lợi nhuận trước thuế. Trong đó, lãi tiền gửi và cho vay đạt 41 tỷ đồng, tăng 75%; lãi hợp tác với CTCP Dầu khí Đầu tư Khai thác Cảng Phước An (PAP) đạt 61 tỷ đồng, gần tương đương cùng kỳ.

Khoản lãi hợp tác với PAP đã được ghi nhận hết trong 6 tháng đầu năm, sau khi hợp đồng hết hạn ngày 26/4/2026. Vì vậy, nguồn thu này không còn phát sinh từ quý III/2026, khiến cơ cấu nguồn thu của TIP đứng trước thay đổi đáng kể, nhất là khi lượng tiền gửi ngân hàng của doanh nghiệp cũng giảm mạnh.

Tại ngày 30/9/2026, tổng tài sản của TIP đạt 2.166 tỷ đồng, gần như đi ngang so với đầu năm. Dù vậy, cơ cấu tài sản đã thay đổi rõ rệt khi tiền và các khoản tương đương tiền giảm từ gần 1.198 tỷ đồng xuống còn 110 tỷ đồng.

Ở chiều ngược lại, chi phí xây dựng cơ bản dở dang tăng từ chưa đến 1 tỷ đồng lên 985 tỷ đồng, chiếm 45,5% tổng tài sản. Khoản mục này gắn với dự án Depot quy mô 24,4 ha được cổ đông thông qua chủ trương đầu tư trong tháng 7/2026.

Báo cáo lưu chuyển tiền tệ cho thấy trong 9 tháng, dòng tiền đầu tư của TIP âm 1.079 tỷ đồng, trong đó chi mua sắm, xây dựng tài sản dài hạn là 986 tỷ đồng. Trong khi đó, dòng tiền kinh doanh dương 103 tỷ đồng.

Sau biến động trên, tiền và các khoản đầu tư ngắn hạn của TIP còn khoảng 458 tỷ đồng, thấp hơn đáng kể so với mức gần 1.495 tỷ đồng đầu năm. Doanh nghiệp đang chuyển từ trạng thái nắm giữ lượng tiền gửi lớn sang tập trung nguồn lực cho dự án mới.

Tại cuối quý III/2026, nợ phải trả của TIP ở mức 234 tỷ đồng, tương đương 11% tổng nguồn vốn. Doanh nghiệp không ghi nhận dư nợ vay ngân hàng, trong khi vốn chủ sở hữu đạt 1.932 tỷ đồng.

Ở chiều ngược lại, TIP có các khoản cho vay chủ yếu đối với những doanh nghiệp liên quan trong hệ thống Tín Nghĩa. Lớn nhất là khoản cho CTCP Đầu tư Tín Nghĩa Á Châu vay 171 tỷ đồng, với lãi suất 12%/năm. Khoản cho CTCP Đầu tư Nhơn Trạch vay 75 tỷ đồng có lãi suất 9%/năm, tăng lên 10% khi gia hạn.

Đáng chú ý, khoản vay 75 tỷ đồng của Đầu tư Nhơn Trạch do công ty con CTCP Bất động sản Thống Nhất cho vay đã đến hạn ngày 29/9/2026 nhưng chưa được hoàn trả. Sau đó, việc gia hạn khoản vay đến ngày 29/3/2027 đã được chấp thuận. Lãi phải thu lũy kế từ khoản vay này lên 3,4 tỷ đồng. Tổng dư nợ cho vay tín chấp đối với các bên liên quan vào khoảng 246 tỷ đồng, tương đương 12,7% vốn chủ sở hữu.