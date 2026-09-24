Tín Nghĩa chào giá hơn 1.000 tỷ đồng cho 27,54 triệu cổ phần tại chủ đầu tư Đảo Kim Quy

Theo Nghị quyết HĐQT số 165/NQ-HĐQT ngày 21/9/2026, Tín Nghĩa phê duyệt giá khởi điểm để chuyển nhượng toàn bộ 27,54 triệu cổ phần TNAC mà Tổng công ty đang nắm giữ. Mức giá được xác định là 36.350 đồng/cổ phần, tương ứng tổng giá trị khởi điểm khoảng 1.001,3 tỷ đồng.

Đáng chú ý, số cổ phần này mới được Tín Nghĩa nhận lại từ Công ty CP May Tiến Phát hồi tháng 4/2026, sau khi hai bên thống nhất chấm dứt hợp đồng chuyển nhượng được ký từ đầu năm 2025.

Cụ thể, theo báo cáo tài chính bán niên 2026, ngày 15/4/2026, HĐQT Tín Nghĩa thông qua chủ trương chấm dứt hợp đồng chuyển nhượng ký ngày 24/1/2025 với May Tiến Phát. Theo thỏa thuận, May Tiến Phát hoàn trả cho Tín Nghĩa 27,54 triệu cổ phần TNAC, tương đương 51% vốn điều lệ, trong khi Tín Nghĩa hoàn lại 689 tỷ đồng cho đối tác và không tính lãi trên khoản tiền này.

Đến ngày 17/4, Tín Nghĩa hoàn tất việc hoàn trả 689 tỷ đồng cho May Tiến Phát. Do giá trị khoản đầu tư ban đầu thấp hơn số tiền hoàn trả, phần chênh lệch 413,6 tỷ đồng được doanh nghiệp ghi nhận vào chi phí tài chính trong kỳ.

Sau đó, ngày 24/4, May Tiến Phát hoàn tất thủ tục hoàn trả 27,54 triệu cổ phần TNAC cho Tín Nghĩa. Ngay từ thời điểm nhận lại cổ phần, Tín Nghĩa cho biết sẽ tiếp tục chuyển nhượng toàn bộ số cổ phần này thông qua đấu giá công khai sau khi hoàn tất thủ tục xác định giá khởi điểm theo quy định.

Do mục đích nắm giữ là để bán lại trong thời gian không quá 12 tháng, Tín Nghĩa xác định quyền kiểm soát đối với TNAC chỉ mang tính tạm thời. 27,54 triệu cổ phần được ghi nhận trong khoản mục đầu tư ngắn hạn khác với giá trị theo nguyên giá 275,4 tỷ đồng.

Tín Nghĩa - Á Châu được thành lập năm 2009 và là chủ đầu tư dự án Khu dân cư - dịch vụ - du lịch Cù Lao Tân Vạn, có quy mô hơn 48 ha tại khu vực phường Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. Dự án được phát triển với tên thương mại Đảo Kim Quy.

Sau khi Công ty CP Địa ốc Sài Gòn Thương Tín (TTC Land, HoSE: SCR) tham gia nhận chuyển nhượng cổ phần và phát triển dự án, tổng mức đầu tư của Đảo Kim Quy được nâng lên khoảng 10.333 tỷ đồng.

Theo báo cáo tài chính bán niên 2026 của TTC Land, doanh nghiệp đang ghi nhận TNAC là công ty liên kết với tỷ lệ sở hữu 36,63%. Giá gốc khoản đầu tư được ghi nhận hơn 593 tỷ đồng.

Bên cạnh phần vốn góp tại TNAC, TTC Land còn phát sinh các khoản phải thu liên quan đến việc thanh lý những hợp đồng chuyển nhượng cổ phần và hợp tác kinh doanh tại dự án.

Trong đó, khoản phải thu từ May Tiến Phát liên quan đến thanh lý hợp đồng hợp tác kinh doanh dự án Khu dân cư, dịch vụ và du lịch Cù Lao Tân Vạn có số dư 222 tỷ đồng tại ngày 30/6/2026. Theo báo cáo, đến thời điểm lập báo cáo, TTC Land đã thu hồi toàn bộ khoản phải thu này.

Một khoản phải thu khác từ May Tiến Phát phát sinh từ việc thanh lý hợp đồng hứa chuyển nhượng và hứa nhận chuyển nhượng 27,54 triệu cổ phần TNAC. Tại ngày 30/6/2026, số dư khoản phải thu này là 546,925 tỷ đồng. TTC Land cho biết đã thu được 376,036 tỷ đồng, trong khi phần còn lại được đảm bảo bằng cổ phần của một bên liên quan.

Ngoài ra, TTC Land còn ghi nhận 164,735 tỷ đồng phải thu từ Công ty TNHH Đầu tư Kinh doanh An Việt liên quan đến việc thanh lý hợp đồng hứa chuyển nhượng và hứa nhận chuyển nhượng 19,7783 triệu cổ phần TNAC. Khoản phải thu này cũng được đảm bảo bằng cổ phần của một bên liên quan.

Đáng chú ý, tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 của TTC Land, Chủ tịch HĐQT Nguyễn Thành Chương từng khẳng định doanh nghiệp không có kế hoạch thoái vốn khỏi dự án Đảo Kim Quy. Theo lãnh đạo TTC Land, đây vẫn là một trong những dự án trọng điểm của doanh nghiệp trong giai đoạn 2025–2027.

Thời điểm này, TTC Land khẳng định đang tiếp tục hoàn thiện các điều kiện cần thiết để đưa dự án vào triển khai, bao gồm thủ tục pháp lý, hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội. Theo kế hoạch được doanh nghiệp công bố, Đảo Kim Quy đã cơ bản hoàn tất các thủ tục pháp lý và dự kiến bắt đầu ghi nhận doanh thu từ năm 2026. Hoạt động bán hàng thí điểm được lên kế hoạch từ cuối năm 2025, trước khi chính thức mở bán từ tháng 9/2026.

Về tiến độ ghi nhận doanh thu, ban lãnh đạo TTC Land cho biết nếu dự án được triển khai thuận lợi, doanh nghiệp có thể ghi nhận một phần doanh thu ngay trong quý IV/2026, với khoảng 170 tỷ đồng đã được đưa vào phương án kinh doanh. Trong kịch bản thận trọng hơn, thời điểm ghi nhận doanh thu từ Đảo Kim Quy dự kiến không muộn hơn quý I/2027.