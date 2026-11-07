Tin mừng với người dùng iPhone Duo

Giao diện màn hình trong của iPhone Duo. Ảnh: Phương Lâm.

Apple vừa xác nhận có hơn 100.000 ứng dụng được tối ưu cho iPhone Duo. Một số app trong danh sách gồm Spotify, Facebook Messenger, ChatGPT, Microsoft Word, Tinder, Canva, Google Translate cùng nhiều ứng dụng phổ biến khác.

"Hiện tại, đã có hơn 100.000 ứng dụng được phát triển cho iPhone Duo trên App Store. Hàng nghìn app tối ưu khác được bổ sung mỗi ngày", Susan Prescott, Phó chủ tịch phụ trách Quan hệ Nhà phát triển Toàn cầu của Apple, chia sẻ với CNET.

Theo Prescott, hàng nghìn lập trình viên đã tham gia các buổi hội thảo của Apple, tổ chức tại 19 thành phố trên toàn cầu trong tháng 10 để trải nghiệm và lên ý tưởng phát triển trên iPhone Duo.

"Sức hút thực sự ấn tượng, và chúng tôi hào hứng khi thấy tốc độ cập nhật ngày càng nhanh, nhiều app được tối ưu cho iPhone Duo", đại diện Apple nhấn mạnh.

Trên iPhone Duo, Microsoft Word và Outlook được điều chỉnh giao diện để hiển thị nhiều thông tin tương tự phiên bản máy tính, còn Zoom tận dụng màn hình trong cho không gian cuộc họp rộng lớn hơn.

Một số app mua sắm như Etsy sẽ hiển thị nhiều sản phẩm hơn trên cùng một trang, các app làm việc/ghi chú như Goodnotes cũng tận dụng không gian lớn bên trong.

App chụp ảnh Halide Mark III có thể dùng màn hình ngoài làm ống ngắm, điều chỉnh vị trí nút điều khiển dựa trên tư thế mở máy (toàn bộ hoặc 90 độ).

Trước đó, một số ứng dụng cũng được ghi nhận tối ưu cho iPhone Duo như Netflix, TikTok, Instagram (bao gồm Edits) hay NYT Cooking.

Sau gần 3 tuần đến tay khách hàng, trải nghiệm sử dụng về phần mềm trên iPhone Duo có nhiều sự thay đổi. Các ứng dụng dần dần được cập nhật để tối ưu cho màn hình lớn trên chiếc điện thoại này, hoặc phát triển mới dành riêng cho iPhone Duo.

Duo Reader, một ứng dụng đọc sách do nhà phát triển Việt Nam thực hiện, được tối ưu cho iPhone Duo. Ảnh: Tuấn Anh.

iPhone Duo nhận về nhiều ý kiến trái chiều từ khi bán ra vào giữa tháng 10, một trong số đó liên quan đến tối ưu ứng dụng. Theo CNET, nhiều người phàn nàn khi các app yêu thích chưa được tối ưu cho màn hình 4:3 bên trong.

Trong một số trường hợp, các app vẫn giữ thanh điều hướng phía dưới màn hình, trong khi Apple thiết kế khu vực này bên phải. Nhiều ứng dụng thậm chí giữ nguyên tỷ lệ dọc, với 2 cạnh đen ở 2 bên thay vì mở rộng để lấp đầy toàn bộ không gian hiển thị.

Theo CNET, đây không phải tình trạng hiếm gặp với một thiết bị sở hữu phần cứng mới. Trong giai đoạn đầu ra mắt, smartphone Android gập cũng cần thêm thời gian để các ứng dụng được tối ưu cho tỷ lệ mới.

Đối với iPhone Duo, người dùng thậm chí tự tạo trang web fitsduo.com, liên tục cập nhật danh sách app được tối ưu hoàn toàn, tối ưu một phần hoặc chưa tối ưu cho iPhone Duo. Ví dụ, app tương thích một phần có thể mở rộng không gian hiển thị cho màn hình trong, nhưng chưa lấp đầy toàn bộ.

Bản cập nhật iOS 27.2 còn bổ sung khả năng tương thích bút cảm ứng Pencil USB-C, cho phép vẽ hoặc ghi chú tài liệu tương tự iPad. Trong tương lai, Apple sẽ thêm nhãn "Made for iPhone Duo" để người dùng nhận biết ứng dụng tương thích hoàn toàn với thiết bị.